Samsung oznámil One UI 5 pro hodinky. Tohle jsou klíčové novinky

Hodinky od Samsungu dostanou nové funkce pro sledování spánku a sportu

Prostředí One UI 5 pro hodinky dorazí koncem roku, tento měsíc začne beta test

Co se týče aktualizací, je ve světě Androidu jednoznačnou jedničkou společnost Samsung – nejen, že updaty pro svoje telefony vydává rychle, ale ještě u nich drží podporu nejdéle ze všech značek. Korejský výrobce nechce zůstat pozadu ani ve světě hodinek, pro které připravuje nový systém One UI 5 Watch. Kdy dorazí a jaké přinese funkce?

Samsung představil novinky ve svém hodinkovém systému se značným předstihem, jeho ostré vydání je totiž naplánované až na konec letošního roku. Už tento se nicméně budou moci američtí a korejští majitelé hodinek Galaxy Watch 4 a 5 zapojit do beta testu.

Velká aktualizace hodinkové odnože One UI přinese několik vylepšení. Upravené bude například rozhraní funkce Sleep Insights, které umožní rychlé přepínání mezi délkou času a spánkovým skóre. Na základě spánkových vzorců vám pak hodinky přidělí spánkové zvíře v rámci spánkového koučingu. Ke zkvalitnění spánku má také přispět omezení blikání zelené LED diody.

One UI 5 Watch také přinese novinky pro sportovce. Prostředí například bude brát v potaz úroveň fyzických schopností, která je pro každého uživatele jiná, a na základě toho přizpůsobovat tréninkový program. Hodinky budou rovněž nabízet pět různých intenzit cvičení – od zahřívání, přes spalování tuků až po maximální úsilí. Chybět nebude ani podpora GPX souborů pro doporučování běžeckých tras v rámci aplikace Samsung Health.

Samsung neopomněl ani bezpečnostní funkce, do One UI 5 Watch přibyde SOS komunikace se záchrannými službami s automatickým zasláním polohy, nebo automaticky aktivovaná funkce detekce pádu u osob starších 55 let.

Prostředí One UI 5 Watch bude dostupné pro následující hodinky:

Galaxy Watch 4 a 4 Classic

Galaxy Watch 5 a 5 Watch Pro

V průběhu letošního léta budou představené hodinky Galaxy Watch 6, které na novém systému poběží už po vybalení z krabičky.