Samsung očekává nejvyšší tržby i zisk v historii. Zároveň varuje před zdražováním smartphonů

- Poslední čtvrtletí loňského roku se Samsungu vydařilo
- Korejská firma očekává rekordní tržby i zisk
- Za těmito úspěchy stojí perfektní výsledky polovodičové divize
- Vysoké ceny pamětí ale pravděpodobně zdraží chystanou řadu Galaxy S26
Samsung v uplynulém týdnu zveřejnil odhad finančních výsledků za poslední kvartál loňského roku. Korejská firma má velmi dobře našlápnuto – očekává největší tržby i zisk ve své historii. Samsung ale zároveň připravuje zákazníky na to, že jeho elektronika v příštích měsících nevyhnutelně zdraží.
Účetně nejlepší kvartál v historii
Samsung očekává, že za poslední kvartál loňského roku vykáže tržby ve výši přibližně 93 bilionů korejských wonů (asi 1,33 bilionů korun), což je o necelých 23 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Působivější je ale, jaký zisk z těchto příjmů Samsung dokázal vygenerovat – Korejci očekávají zisk 20 bilionů wonů (asi 290 miliard korun), což je meziročně o 300 procent víc. Pokud se tato čísla vyplní, bude se jednat o nejsilnější kvartál v historii jednotky Samsung Electronics, tržby i zisk dokonce překonají „zlatá“ předcovidová léta 2017 a 2018.
Rekordní čísla má na svědomí zejména polovodičová divize, která těží z rostoucích cen paměťových čipů. Největší poptávka je aktuálně po paměťových čipech pro servery a datová centra zpracovávající AI úlohy. Výrobci mají na těchto čipech největší marže, a proto dávají jejich výrobě přednost před méně výdělečnými pamětmi DRAM pro počítače, smartphony a další elektroniku. Z tohoto důvodu ceny pamětí pro tato zařízení raketově rostou, a i v letošním roce lze očekávat jejich další zdražování.
Samsung zřejmě zdraží letošní smartphony
Globální marketingový lídr Samsungu Wonjin Lee v rozhovoru pro agenturu Bloomberg v minulém týdnu uvedl, že v letošním roce budou mít všichni výrobci problémy s dodávkami polovodičů, což se projeví na koncových cenách spotřební elektroniky. Samsung prý nechce přenášet tuto zátěž na spotřebitele, nicméně v určitém bodě prý bude muset přehodnotit nacenění svých produktů.
Případné navyšování cen se může dotknout i vlajkových smartphonů z chystané rodiny Galaxy S26. Samsung původně plánoval tuto řadu výrazně přepracovat – namísto základního Galaxy S26 chtěl představit Galaxy S26 Pro, a model Galaxy S26+ měl nahradit supertenký Galaxy S26 Edge. Korejci se nicméně nakonec rozhodli jít cestou drobných evolučních vylepšení, patrně právě proto, aby nemuseli mezigeneračně zdražovat. I tak se ale hovoří o tom, že by letošní vlajky měly být o 50-100 dolarů dražší.
A kdy budou smartphony řady Galaxy S26 představeny? Renomovaný informátor Evan Blass tvrdí, že jejich premiéra je naplánovaná na 25. února, což je o víc než měsíc později než aktuální generace. I tento termínový posun má patrně na svědomí změna plánů na poslední chvíli.