TOPlist

Samsung očekává nejvyšší tržby i zisk v historii. Zároveň varuje před zdražováním smartphonů

Jakub Karásek
Jakub Karásek 12. 1. 9:00
0
Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Poslední čtvrtletí loňského roku se Samsungu vydařilo
  • Korejská firma očekává rekordní tržby i zisk
  • Za těmito úspěchy stojí perfektní výsledky polovodičové divize
  • Vysoké ceny pamětí ale pravděpodobně zdraží chystanou řadu Galaxy S26

Samsung v uplynulém týdnu zveřejnil odhad finančních výsledků za poslední kvartál loňského roku. Korejská firma má velmi dobře našlápnuto – očekává největší tržby i zisk ve své historii. Samsung ale zároveň připravuje zákazníky na to, že jeho elektronika v příštích měsících nevyhnutelně zdraží.

Účetně nejlepší kvartál v historii

Samsung očekává, že za poslední kvartál loňského roku vykáže tržby ve výši přibližně 93 bilionů korejských wonů (asi 1,33 bilionů korun), což je o necelých 23 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Působivější je ale, jaký zisk z těchto příjmů Samsung dokázal vygenerovat – Korejci očekávají zisk 20 bilionů wonů (asi 290 miliard korun), což je meziročně o 300 procent víc. Pokud se tato čísla vyplní, bude se jednat o nejsilnější kvartál v historii jednotky Samsung Electronics, tržby i zisk dokonce překonají „zlatá“ předcovidová léta 2017 a 2018.

Rekordní čísla má na svědomí zejména polovodičová divize, která těží z rostoucích cen paměťových čipů. Největší poptávka je aktuálně po paměťových čipech pro servery a datová centra zpracovávající AI úlohy. Výrobci mají na těchto čipech největší marže, a proto dávají jejich výrobě přednost před méně výdělečnými pamětmi DRAM pro počítače, smartphony a další elektroniku. Z tohoto důvodu ceny pamětí pro tato zařízení raketově rostou, a i v letošním roce lze očekávat jejich další zdražování.

Samsung zřejmě zdraží letošní smartphony

Globální marketingový lídr Samsungu Wonjin Lee v rozhovoru pro agenturu Bloomberg v minulém týdnu uvedl, že v letošním roce budou mít všichni výrobci problémy s dodávkami polovodičů, což se projeví na koncových cenách spotřební elektroniky. Samsung prý nechce přenášet tuto zátěž na spotřebitele, nicméně v určitém bodě prý bude muset přehodnotit nacenění svých produktů.

Případné navyšování cen se může dotknout i vlajkových smartphonů z chystané rodiny Galaxy S26. Samsung původně plánoval tuto řadu výrazně přepracovat – namísto základního Galaxy S26 chtěl představit Galaxy S26 Pro, a model Galaxy S26+ měl nahradit supertenký Galaxy S26 Edge. Korejci se nicméně nakonec rozhodli jít cestou drobných evolučních vylepšení, patrně právě proto, aby nemuseli mezigeneračně zdražovat. I tak se ale hovoří o tom, že by letošní vlajky měly být o 50-100 dolarů dražší.

A kdy budou smartphony řady Galaxy S26 představeny? Renomovaný informátor Evan Blass tvrdí, že jejich premiéra je naplánovaná na 25. února, což je o víc než měsíc později než aktuální generace. I tento termínový posun má patrně na svědomí změna plánů na poslední chvíli.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Nimble Powerbank
Energie na rozdávání: unikátní powerbanku rozlomíte jako tatranku
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 7:00
0
Ukázka AI Inboxu v Gmailu
Google pustil AI z řetězu: Gmail rozdává nejchytřejší funkce úplně zdarma
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 20:30
2
Hloupneme díky moderním hrám? Údajně nám zmenšují mozek, Mario či Prince ho naopak trénují
Hloupneme díky moderním hrám? Údajně nám zmenšují mozek, Mario či Prince ho naopak trénují
Adam Homola
Adam Homola A. Homola včera 19:35
5
Seriál Black Mirror
Netflix chystá další pecku. Seriál Black Mirror se vrátí, prý bude ostřejší než kdy dříve
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 15:00
1

Kapitoly článku