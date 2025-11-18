Samsung Movingstyle: monitor, který postavíte, položíte i přenesete jako tablet

- Nový monitor od Samsungu vsází na vysokou mobilitu
- Díky odnímatelnému stojanu nabízí různé režimy využití
- S cenou okolo 30 tisíc ale nebude pro každého
V oblasti displejů má Samsung jen velmi malou konkurenci. Jihokorejský výrobce patří mezi přední výrobce, který nejenže dodává ostatním firmám panely, ale také se nebojí experimentovat s různými tvary a využitími. Nejnovější monitor, který je připevněný k posuvnému stojanu, lze mimo jiné také přenášet jako obří tablet. Samsung Movingstyle, což z něj dělá překvapivě mobilní kus příslušenství.
Přenosný monitor za prémiovou cenu
Samsung Movingstyle se může pochlubit dotykovým 27″ panelem, který zároveň disponuje velkou baterií, díky které může fungovat mimo zapojení do elektrické sítě přibližně po dobu třech hodin. Hlavní předností je ale jeho možné napojení na stojan na kolečkách s výškově nastavitelným ramenem, které umožňuje otáčet Movingstyle pro použití jak na šířku, tak na výšku. Uživatelé rovněž mohou oddělit obrazovku od stojanu pomocí posuvného tlačítka na zadní straně a přenášet ji s využitím vestavěné rukojeti.
Tato rukojeť slouží také jako nastavitelný stojánek, který lze použít k umístění Movingstyle na rovné povrchy, ale v tomto případě bude monitor k dispozici pouze v orientaci na šířku. Bez stojanu váží téměř pět a půl kilogramu, takže na nějaké delší cesty to nejspíše nebude, avšak je dostatečně přenosný například pro firemní uživatele, kdy může pomoci třeba při různých prezentacích.
Rozlišení displeje je 2560 × 1440 pixelů, obnovovací frekvence se zastavila na 120 Hz a nechybí ani podpora HDR10 Plus a Dolby Atmos. Movingstyle je také vybaven operačním systémem Tizen. Samozřejmostí je také Samsung TV Plus, díky čemuž jej lze v podporovaných regionech používat jako klasický televizor.
Nechybí ani Samsung Gaming Hub, který slouží ke streamování her přes Xbox, Nvidia GeForce Now a Amazon Luna bez nutnosti připojení ke konzoli. Obsah lze také streamovat přes Wi-Fi a monitor podporuje i Bluetooth pro propojení reproduktorů, sluchátek či jiného příslušenství.
Na zadní straně monitoru se nacházejí dva USB-C porty a jeden HDMI port. Uživatelé mohou ovládat rozhraní displeje skrze gesta na dotykové obrazovce, dodávaného dálkového ovládání nebo hlasových příkazů pomocí hlasového asistenta Bixby. Chytrý monitor Movingstyle není levná záležitost – Samsung si za něj řekne o 1200 dolarů, tedy přibližně 30 tisíc korun s daní. K dispozici je také větší 32″ varianta, která má rozlišení 4K, není dotyková a nelze ji oddělit od stojanu. Za tu si Samsung řekne o 700 dolarů, tedy zhruba 17 a půl tisíce korun. Jestli se dostane do prodeje také v Česku je prozatím otázkou.