Samsung má za sebou katastrofální čtvrtletí. Zisk mu spadl o 95 procent

Samsung v minulém kvartále potopil nízký zájem o paměťové čipy

Smartphony se prodávaly přibližně stejně jako loni

Společnost Samsung Electronics oznámila konečné finanční výsledky za první kvartál letošního roku. Korejská firma víceméně potvrdila předběžné výsledky zveřejněné na začátku tohoto měsíce, které nás připravovaly na drtivý propad zisku. Přitom prodeje smartphonů zase tak špatné nebyly.

Samsung mezi lednem a březnem letošního roku zaznamenal:

tržby ve výši 63,75 bilionů wonů (asi 1 miliarda korun), což je meziroční pokles o 18 procent

provozní zisk 0,64 bilionů wonů (asi 10 miliard korun), což je meziroční propad o 95 procent

čistý zisk 1,57 bilionů wonů (asi 25 miliard korun), což je meziroční propad o 86 procent

Za takto silný propad zisku může neúspěch polovodičové divize. Ta byla v minulých letech tahounem společnosti Samsung Electronics, ovšem v minulém čtvrtletí prodělala 4,58 bilionů wonů (asi 73 miliard korun), především kvůli nízkému zájmu o paměťové čipy.

Výrobci počítačů a smartphonů v minulém kvartále sahali k zásobám čipů, jimiž se předzásobili v období pandemie nemoci covid-19, a nové prakticky úplně přestali nakupovat. V období vysoké inflace a obecně sníženému zájmu o nová zařízení by se jim akorát hromadily na skladech. Samsung doufá, že se byznys s čipy rozběhne opět v druhém pololetí letošního roku, kdy by měli odběratelé opět obnovit zájem. Do té doby plánuje Samsung snížit výrobu na smysluplné množství, aby nemusel jít s cenou pod náklady.

Menší radost Samsungu udělaly alespoň prodeje smartphonů, na nichž i přes mírně nižší tržby vygeneroval zisk 3,94 bilionů wonů (asi 62 miliard korun), což je meziročně o 3 procenta více.