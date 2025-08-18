Samsung má nový hit: tapety, které promění kamery Flipu 7 v zábavný detail

- Nadšenci vytvořili parádní tapety pro skládačku Samsung Galaxy Z Flip 7
- Povedené výtvory hravě pracují s výřezy dvojice fotoaparátů na vnější straně telefonu
- Tapety jsou zdarma ke stažení, takže pokud vlastníte Flip 7, rozhodně je vyzkoušejte
- K mání je například roztomilý Minion, severokorejský diktátor Kim Čong-un či Doom Guy
Samsung Galaxy Z Flip 7 představuje obrovský pokrok oproti předchozí generaci. Díky novému designu je tenčí a zároveň se může pochlubit větším vnitřním i vnějším displejem, přičemž druhý jmenovaný nově zabírá téměř celou přední stranu zařízení. Celistvý design „narušují“ pouze dva vyčnívající zadní fotoaparáty. Různí nadšenci nicméně přišli na originální a zároveň hravý způsob, jak čočky fotoaparátu elegantně zakrýt – posloužili jim k tomu speciální tapety.
Doom, Wall-E i Kim Čong-un
K dispozici je celá řada opravdu povedených wallpaperů, jejichž autoři se inspirovali oblíbenými filmy, seriály či videohrami. Výběr je skutečně pestrý, přestože všechny tapety mají společného jmenovatele – uživatelé se totiž všemožnými způsoby snaží zakomponovat výřezy fotoaparátů tak, aby co nejlépe splynuly se zbytkem obrázku.
Zdarma ke stažení
Z jedné tapety na vás míří dvojhlavňová brokovnice hlavního hrdiny legendární střílečky Doom (nebo snad raději dáte přednost Johnu Marstonovi z Red Dead Redemption?), z další na vás smutně kouká robůtek Wall-E ze stejnojmenné pixarovky a došlo i na dalekohled severokorejského diktátora Kim Čong-una. A zapomínat bychom neměli ani na roztomilého Miniona.
Pokud vás některá z tapet zaujala, můžete si ji bezplatně stáhnout přes příslušné odkazy na diskuzní fórum Reddit. A klidně bychom se s vámi vsadili, že vám budou připadat zajímavější než základní tapety přímo od Samsungu, nemluvě o nižší spotřebě baterie ve srovnání s animovanými obrazovkami nebo GIFy, které jihokorejská skládačka rovněž podporuje.