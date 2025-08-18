TOPlist

Samsung má nový hit: tapety, které promění kamery Flipu 7 v zábavný detail

Marek Bartík
Marek Bartík 18. 8. 15:00
Samsung má nový hit: tapety, které promění kamery Flipu 7 v zábavný detail
  • Nadšenci vytvořili parádní tapety pro skládačku Samsung Galaxy Z Flip 7
  • Povedené výtvory hravě pracují s výřezy dvojice fotoaparátů na vnější straně telefonu
  • Tapety jsou zdarma ke stažení, takže pokud vlastníte Flip 7, rozhodně je vyzkoušejte
  • K mání je například roztomilý Minion, severokorejský diktátor Kim Čong-un či Doom Guy

Samsung Galaxy Z Flip 7 představuje obrovský pokrok oproti předchozí generaci. Díky novému designu je tenčí a zároveň se může pochlubit větším vnitřním i vnějším displejem, přičemž druhý jmenovaný nově zabírá téměř celou přední stranu zařízení. Celistvý design „narušují“ pouze dva vyčnívající zadní fotoaparáty. Různí nadšenci nicméně přišli na originální a zároveň hravý způsob, jak čočky fotoaparátu elegantně zakrýt – posloužili jim k tomu speciální tapety.

Doom, Wall-E i Kim Čong-un

K dispozici je celá řada opravdu povedených wallpaperů, jejichž autoři se inspirovali oblíbenými filmy, seriály či videohrami. Výběr je skutečně pestrý, přestože všechny tapety mají společného jmenovatele – uživatelé se totiž všemožnými způsoby snaží zakomponovat výřezy fotoaparátů tak, aby co nejlépe splynuly se zbytkem obrázku.

Zdarma ke stažení

Z jedné tapety na vás míří dvojhlavňová brokovnice hlavního hrdiny legendární střílečky Doom (nebo snad raději dáte přednost Johnu Marstonovi z Red Dead Redemption?), z další na vás smutně kouká robůtek Wall-E ze stejnojmenné pixarovky a došlo i na dalekohled severokorejského diktátora Kim Čong-una. A zapomínat bychom neměli ani na roztomilého Miniona.



Véčkový Samsung Galaxy Z Flip 7



Pokud vás některá z tapet zaujala, můžete si ji bezplatně stáhnout přes příslušné odkazy na diskuzní fórum Reddit. A klidně bychom se s vámi vsadili, že vám budou připadat zajímavější než základní tapety přímo od Samsungu, nemluvě o nižší spotřebě baterie ve srovnání s animovanými obrazovkami nebo GIFy, které jihokorejská skládačka rovněž podporuje.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Katalog 2
Samsung Galaxy Z Flip 7
Výhodná cena od 699 Kč měsíčně
Koupit na
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Kapitoly článku