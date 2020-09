Samsung Galaxy Z Fold 2 recenze: otevřené okno do budoucnosti

První generace Samsungu Galaxy Fold s ohebným displejem byla v mnoha způsobech revoluční, ale stále šlo z větší části o prototyp a experiment. I přes počáteční problémy s odolností ohebného displeje se následně mezi uživateli dočkal velmi vřelého přijetí. Netuším, co inženýry v Samsungu vedlo k mírně změně názvu, nicméně Fold 2, respektive Galaxy Z Fold 2 se oproti svému předchůdci liší poměrně hodně.

Dospěl ve všech ohledech, a věřte mi, že mám s čím srovnávat, jelikož první generaci Folda už několik měsíců používám jako svůj hlavní „telefon“, dá-li se tomu tak ještě vůbec říkat. V recenzi vás až tak nebudu zatěžovat hardwarovými parametry, ale zaměřím se především na faktické postřehy, dojmy a samozřejmě i srovnání s prvním Foldem. A rozhodně novinku nehodlám nijak šetřit.

druhá generace vypadá o poznání dospěleji, bronzová barva telefonu sluší

Samsung odstranil většinu nedostatků první generace, cena je stále astronomická

výbava je špičková, zamrzí snad jen 2x optický zoom a absence pera S-Pen

ohebný displej je skvělý, 120Hz frekvence solidně ždíme baterii

Nebudu nijak zastírat, že jsem se na příchod druhé generace Galaxy Z Fold 2 hodně těšil. Samsung měl necelý rok času na to vychytat chyby a vylepšit věci, které uživatele trápily a hned v úvodu prozradím, že se mu to povedlo na jedničku.

Pokud si chcete pořídit telefon s ohebným displejem jen proto, že vám přijde sexy, raději než Folda zkuste „levnější” véčko Galaxy Z Flip, které se pro běžné uživatele hodí mnohem více. Folda si rozhodně nekupujte jen proto, že chcete mít v kapse smartphone s ohebným displejem; tahle technologická libůstka toho totiž nabízí mnohem více, ale spíše než pro běžné uživatele je určený pro poměrně úzkou cílovou skupinu zákazníků, která naplno využije možnosti velkého displeje…

Přechod z klasického smartphonu na Folda pro mě ale nebyl úplně bezbolestný a když se mě někdo ptá, jak jsem s Foldem spokojený, odpovídám, že je to podobné jako u elektromobilů – k používání je potřeba přistupovat trochu jinak. Zatímco u elektromobilů odlišný přístup nejsem schopný tolerovat, u Foldu jsem si na prostorný displej dokázal zvyknout a ten mezikrok navíc, kdy je zařízení pro plnohodnotné používání nutné otevřít, jsem už prakticky přestal registrovat.

Asi už tušíte, kam tím mířím – k malému přednímu displeji, který měl u první generace pouze 4,6 palce a využitelný byl spíše pro základní úkony, než pro širší využití všech funkcí telefonu. Jasně, i na takto malém nudlovitém displeji se dala napsat zpráva, ale většinou byla obohacená řadou překlepů. Pro mě samotného byl 4,6palcový panel vůbec největší nevýhodou první generace, společně s nepříliš spolehlivou čtečkou otisků prstů, u které se funkčnost začala zhoršovat až s dalšími měsíci používání.

V hlavní roli velký displej

U nového Galaxy Z Fold 2 jihokorejský gigant naštěstí tento neduh odstranil a přední plocha konečně nabízí zobrazovač, který vám toho dovolí podstatně více. Úhlopříčka totiž narostla na 6,2″ a prakticky tak vyplňuje téměř celou přední stranu. Rozlišení HD+ (816 x 2 260 px, 386 ppi, poměr stran 25:9) je taktéž zcela dostačující. Při ovládání jednou rukou ale nepočítejte s tím, že byste palcem obsáhli celou plochu – přehmátnutí se v tomto případě nevyhnete.

Zatímco u první generace (recenze) byl vnější displej využitelný spíše pro základní operace, u dvojky už je mnohem lépe využitelný, ale díky ne úplně standardnímu poměru stran je opět nutné počítat s „nudloidním“ rozložením. Vnější panel je typu Super AMOLED a má standardní 60Hz obnovovací frekvenci, vnitřní ohebný panel využívá technologie Dynamic AMOELD 2X.

Jeho úhlopříčka díky tenčím rámečkům a odstranění nevzhledného výřezu pro fotoaparáty narostla ze 7,3 na 7,6 palce. Rozlišení 2 208 x 1 768 px (373 ppi, poměr stran 22.5:18) zajišťuje velmi detailní obraz. Zvýšila se i maximální úroveň jasu – ve výchozím stavu je nastavených 450 nitů, ve zvýšeném 700 nitů a v maximálním až 900 nitů, což je o 100 více, než má původní Galaxy Fold. Při aktivním používání se na displeji usazují otisky prstů a čas od času je potřeba jej jemným hadříkem vyčistit.

Snad každý, komu jsem nového Folda ukazoval, ihned zkoumal místo ohybu. Při přejetí prstem jej samozřejmě nahmatáte a stejně tak pokud se na něj budete zrakem přímo soustředit, všimnete si jej, nicméně vás mohu uklidnit – při normálním používání o předělu zobrazovače vůbec nebudete vědět a ani vás nebude nijak rušit.

Ultratenké sklo kryté fólií

Ohebný displej je vyztužen novou generací ultratenkého skla (UTG), která má zajistit spolehlivé ohýbání za každého počasí a teploty, a také lepší ochranu. I když se nad ní nachází ještě ochranná fólie, na dotek displej nepůsobí nijak „plastově“, ale máte z něj stejný pocit jako u normálního telefonu.

Všichni si určitě pamatujete kauzu prvního Foldu, kdy bylo možné do ohebného zobrazovače rýt nehtem prstu. Zveřejněné video tenkrát způsobilo obrovský poprask, nicméně za sebe mohu dodat, že jsem prvního Folda nijak nešetřil a používal ho zcela standardně, a to dokonce i během stavby domu, a na displeji nemám žádné škrábance či rýhy. Ano, dával sem si vždy pozor, aby se mi mezi ohebný displej nedostaly nečistoty, ale jinak jsem Folda používal zcela běžným způsobem.

Ani u druhé generace jsem žádné mikroškrábance na ohebném displeji nemusel řešit. Jasně, pokud se vám mezi panel dostane nějaká tvrdá nečistota, nebo o něj zavadíte ostrým předmětem, rýha se objeví, ale při běžném používání s určitou dávkou opatrnosti nic takového nebudete muset řešit.

Ve většině případů si ale poškodíte jen ochrannou polyimidovou fólii, kterou vám Samsung v servisních centrech zvládne za několik stokorun vyměnit (přesná cena v době psaní recenze nebyla známa, ale měla by se pohybovat v rozsahu od 500 do 700 Kč).

V případě, že by došlo k vážnějšímu poškození displeje, nabízí Samsung v rámci roční pojistky výměnu se spoluúčastí 3 319 Kč. Abyste této služby mohli využít, je nutné se po koupi Folda zaregistrovat do služby Galaxy Z Premier Service.

Adaptivní obnovovací frekvence

Ohebný displej disponuje adaptivní frekvencí v rozsahu 11 až 120 Hz, což by se mělo pozitivně projevit na celkové výdrži, nicméně realita je trochu odlišná, o tom ale až později. Například při čtení článků systém frekvenci sníží na 11 Hz, zatímco při sledování filmů ji bude upravovat v rozsahu 24 až 120 Hz, a stejně tak při hraní her nastaví frekvenci od 48 do 120 Hz.

V nastavení displeje rovněž máte možnost přepnout se z výchozích 480 dpi na 420 či 540 dpi, tedy z klasického telefonního rozhraní do tabletového. To samozřejmě platí jen pro vnitřní displej, nicméně úroveň nastavení jasu či filtr modrého světla se propisuje do obou displejů.

Již zmíněný „vykouslý“ modul s fotoaparáty nahradila nenápadná selfie kamerka v kruhovém výřezu (u vnitřního i vnějšího displeje je použit 10Mpx snímač se světelností f/2.2 s úhlem záběru 80˚). Při používání o ní vůbec nevíte, ale ve srovnání s běžnými telefony je o něco větší.

Design odkazuje na řadu Note

Design Z Foldu 2 je o poznání dospělejší – Samsung jej sjednotil s modelovou řadou Galaxy Note 20, a to včetně návrhu modulu s fotoaparáty na zadní straně. Oproti jedničce dvojka díky ostřejším hranám vypadá výrazně lépe a nepatrně se zmenšily i rozměry. Chválím i za velmi tenké rámečky. Vzhledem k mechanické části však chybí jakákoliv odolnost vůči vniknutí vody.

Zatímco první generace měla v zavřeném stavu v místě kloubu 17,1 mm a v místě zavření 15,7 mm, Z Fold 2 má 16,8 a 13,8 mm. Jasně, není to nic výrazného, ale u takto velkého zařízení se počítá každý milimetr. V otevřeném stavu je tloušťka jen 6 milimetrů (bez vystouplého modulu pro fotoaparáty).

Rozměry v zavřeném stavu: 68 x 159,2 x 16,8 mm (pant) – 13,8 mm (v prověšení)

Rozměry v otevřeném stavu: 128,2 x 159,2 x 6,9 mm (rámeček) – 6.0 mm (displej)

Na bocích zařízení najdeme dva stereo reproduktory s puncem značky AKG, které nabízejí opravdu špičkový zvuk. Zajímavé je, že pocitově Galaxy Z Fold 2 v otevřeném stavu působí lehčí, než Galaxy Fold. Přitom má ještě o 6 gramů více (282 vs. 276 gramů). Způsobeno je to výrazně lépe zpracovaným těžištěm a rovnoměrnějšímu rozvržení hmotnosti do celé plochy zařízení. V zavřeném stavu, kdy telefon připomíná dálkový ovladač, už je ale výdrž znát o poznání více.

Rám telefonu je vyrobený z hliníku, záda tvoří matné sklo Gorilla Glass 6, které díky své povrchové úpravě dobře odolává usazování otisků prstů. A navíc je příjemné na dotek.

Vylepšený kloub s aretací

Změn doznal i samotný kloub, který tvoří více než 60 různých dílů s vyšší pevností. Může za to modifikované složení a hustota uhlíkového vlákna, ze kterého je pant vyrobený. Tady se sluší doplnit, že ani první generace po několika měsících aktivního používání v tomto směru nevykazuje žádné neduhy a celý mechanismus šlape jako švýcarské hodinky.

Nicméně mechanismus u druhé generace je úplně o něčem jiném. Zatímco u prvního Folda je po rozevření pohyb displeje volný a k upevnění pozice dojde až po rozevření, u Z Folda 2 je pohyb plynulý s možností zastavení v libovolné pozici (v rozsahu od 75 do 115 stupňů). Pocitově se „dvojka“ rozevírá podstatně příjemněji.

Galaxy Z Fold2: Official Introduction Film - Folding | Samsung

Watch this video on YouTube

Díky nové konstrukci můžete takto aretovat nejen ohebný displej, ale samozřejmě i ten vnější. Součástí mechanismu jsou i speciální čistící štětinky, které mají zabránit vniknutí drobných nečistot do samotné konstrukce kloubu.

Doplním ještě jeden poznatek – když jsem Folda 2 vracel nazpět do agentury a SIM kartu vložil zpět do loňského Folda, bylo to jako přesedlat z Porsche na Trabanta. A nemyslím teď kvůli výkonu, toho má i první generace dostatek, ale kvůli uživatelskému zážitku či perfektně zpracovanému kloubu. Až tady jsem si uvědomil, jak velký kus práce Samsung z Z Folda 2 odvedl a jak perfektně plynulé a pohodlné otevírání „dvojky“ je.

Pod taktovou Snapdragonu!

Samsung Galaxy Z Fold 2 je prémiové zařízení s „prémiovou“ cenou, a proto je špičková i samotná výbava. Všechny odpůrce čipsetů Exynos, které se v Evropě u vlajkových modelů Samsungu objevují jistě potěší fakt, že v případě Z Foldu 2 se o pohon stará čipset Qualcomm Snapdragon 865+ s podporou sítí 5G doplněný o 12 GB RAM typu LPDDR5.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 2 Systém: Android 10 Rozměry: 159,2 × 128,2 × 6,9 mm (rozevřený), 159,2 × 15,7 - 16,8 × 68 mm (zavřený) , Hmotnost: 282 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 865+ RAM: 12 GB LPDDR5 , Interní paměť: 256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,23" + 7,7", 816 × 2260 px, 2208 × 1768 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, OIS, Dual Pixel, PDAF Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, širokoúhlý, 123˚, Dual Pixel AF Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, teleobjektiv, 2x optický zoom, OIS, PDAF , Přední kamera: 10 Mpx (dvě kamery - vnitřní a vnější), f/2.2, 4K video, fixní focus Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Výkonu má tenhle kousek na rozdávání – v AnTuTu benchmarku (v8) jsem na velkém displeji průměrem třech testů naměřil skóre 527 456 bodů. Vzhledem k dostatečně velké úhlopříčce tenhle kousek nenajde uplatnění jen u manažerů, ale překvapivě i u profesionálních hráčů mobilních her. Řeknu vám, že takové Call of Duty, Asphalt 9 či Fortnite se na Z Foldu 2 hrají opravdu parádně.

Čemu ale příliš nerozumím, je snížení kapacity interní paměti z 512 GB na 256 GB, navíc když rozšíření paměťovou kartou není možné. V domovské Jižní Koreji se sice prodává i půlterabajtová varianta, ve zbytku světa se s ní ale (zatím) nepočítá. A u takto profilovaného „super-smartphonu“ bych rozhodně čekal větší kapacitu úložiště. Při prvním spuštění máte k dispozici přibližně 214 GB.

Stejně tak do telefonu nezasunete klasická kabelová sluchátka. Na co jsem si několik dní musel zvykat, je umístění čtečky otisků do tlačítka Power. První Fold měl klávesu Power samostatně, tady tomu tak ale není a já se tak v drtivé většině případů u Folda 2 „přemačkával“ na klávesu pro snížení hlasitosti. V případě, že s prvními Foldem nemáte zkušenost, u dvojky vás to nijak trápit nebude, ale pokud jste stejně jako já navyklí na původní rozložení, budete si pár dnů zvykat.

Baterie a výdrž

V útrobách zařízení má své místo duální akumulátor s kapacitou 4 500 mAh. Ten dobijete buď skrze USB-C kabel (v balení najdete 25W nabíječku), nebo bezdrátově (11 Wattů). Podporováno je i reverzní Qi dobíjení dalších zařízení, například hodinek či sluchátek (4,5W). Samotné nabití z nuly na sto zabere přibližně 83 minut, přičemž po necelých 30 minutách jste na 50 % kapacity akumulátoru.

Jednou z velkých výhod prvního Foldu byla jeho skvělá výdrž. Naprosto bez problémů jsem s ním zvládal opravdu náročný pracovní den s intenzivním používáním. Galaxy Z Fold 2 ale bohužel na takové hodnoty nedosahuje, a to má o 120 mAh větší kapacitu baterie než loňský model.

Respektive abych byl přesný – pokud si zapnete adaptivní režim displeje se 120Hz obnovovací frekvencí, výdrž baterie to ovlivní celkem výrazně (z mých měření je to zhruba o 15 až 20 %). Systém sice při některých činnostech obnovovací frekvenci snižuje, ale i tak ve většině případů jede na 120 Hz. Je škoda, že Samsung do nastavení nepřidal ještě kompromis v podobě 90 Hz, ale tajně doufám, že s touhle možností brzy přijde komunita na Xda-developers.

Pokud se chcete dostat s výdrží na úroveň prvního Foldu, vypněte si adaptivní režim. Přijdete tím sice o svižnější dojem z používání systému, ale pomůžete tím celkové výdrži. Jen pro představu – při maximální úrovni jasu a adaptivní frekvenci se baterie při hraní her přihlásila o dobití po necelých devíti hodinách, zatímco s 60Hz frekvencí to bylo téměř po 10,5 hodinách. Na druhou stranu, i se zapnutým adaptivním režimem Fold 2 vydrží celý pracovní den.

Flex mód: chce to přidat aplikace

Galaxy Z Fold 2 rovněž nabízí speciální Flex mód, který ve vybraných aplikacích dovolí efektivně využívat obě poloviny ohebného displeje. Zatím jich ale příliš mnoho není a osud tohoto režimu je teď do jisté míry v rukou vývojářů aplikací.

Kde ale Flex funguje, je například přehrávač filmů, kdy se ve spodní části zobrazí ovládací prvky, v té horní pak samotné video, u YouTube spodní část vyhradí doporučeným videím či komentářům. A třeba kalendáře v horní části displeje uvidíte měsíční náhled a ve spodní agendu.

Flex mód využijete také u fotoaparátu či aplikaci Google Duo, kterou ale v České republice příliš mnoho lidí nevyužívá. Mnohem sympatičtější by bylo, pokud by se podpory dočkal třeba Skype či Messenger. U videohovorů by to bylo skvěle využitelné.

Galaxy Z Fold2: Official Introduction Film - Flex mode | Samsung

Watch this video on YouTube

Samsung k Flex módu naštěstí vývojářům poskytuje potřebná API a v budoucnu bychom se tak mohli dočkat podstatně většího množství podporovaných aplikací. Na druhou stranu, Flex abízí i Galaxy Z Flip a vývojáři se zatím do úprav svých zatím příliš nehrnou. Nicméně alespoň na Facebook by v tomhle ohledu Samsung mohl zkusit zatlačit, a to nejen kvůli Flex módu, ale také pro lepší optimalizaci Messengeru či Instagramu právě na plochu velkého displeje.

Třikrát dvanáct megapixelů

Samsung Galaxy Z Fold 2 disponuje třemi hlavními fotoaparáty, které doplňují dvě již zmíněné 10Mpx selfie kamerky. Hlavní foťák má 12Mpx rozlišení, optickou stabilizaci obrazu, úhel záběru 83˚ a světelnost f/1.8.

Druhým do počtu je širokoúhlý objektiv se stejným rozlišením, světelností objektivu f/2.2 a úhlem záběru 123˚. Třetí foťák má rovněž 12 megapixelů a i když je opticky stabilizovaný, bohužel nabízí pouze dvojnásobný optický zoom (f/2.4). Pětinásobné optické přiblížení je dle mého u telefonů zbytečné, ale trojnásobný zoom mi dává mnohem větší smysl a příliš nerozumím tomu, proč Samsung sáhl pouze po dvojitém přiblížení. Stejně tak zde chybí technologie SpaceZoom využívající hybridního přiblížení.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Nikdo asi neočekává, že by Fold 2 fotil špatně – Samsung fotoaparáty jednoduše umí. Za dobrého světla jsou výsledky výborné. Pochválit musím skvělou ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů a nízkou míru šumu. Nicméně pokud si necháte zapnuté vylepšování v podobě umělé inteligence, počítejte občas se zbytečně zvýrazněnými barevnými odstíny. Nezapomnělo se ani na noční režim, který fotografovanou scénu vyfotí „na několikrát“ s různou expozicí a následně snímky vylepší za pomoci softwaru.

Širokoúhlé snímky jsou také na velmi dobré úrovni. Je vidět i snaha o korekci okrajů, ale v některých situacích je mírná deformace znát. Naopak dvojnásobné optické přiblížení je skvělé a díky optické stabilizaci jsou snímky a video za dobrého světla ostré.

Samsung Galaxy Z Fold 2: 4K camera test (30 fps)

Watch this video on YouTube

I když to čipset umožňuje, podporu záznamu 8K videa Galaxy Z Fold 2 nenabízí kvůli omezení použitého fotočipu, ale ono to stejně ničemu nevadí – 8K je zatím spíše marketingové lákadlo. Spokojit se budete muset s maximem v podobě 4K záznamu při 60 fps, nicméně pouze z hlavního fotoaparátu. V případě, že chcete přepínat mezi širokáčem a teleobjektivem, bude v nastavení nutné snížit snímkovací frekvenci na 30 fps.

Samsung Galaxy Z Fold 2: 4K camera test (60 fps)

Watch this video on YouTube

Také přední selfie kamerky umějí nahrávat 4K video při 30 fps. Nechybí ani záznam super slow-motion videa s 960 snímky za vteřinu v HD rozlišení nebo možnost nahrávat záznam s HDR10+.

Automatické sledování a režim pro profíky

Další novinkou u fotoaparátu je funkce Auto Framing. Díky té vás software automaticky rozpozná a následně na vás v hledáčku bude neustále ostřit a v případě potřeby i přibližovat/sledovat. Na své si přijdou i příznivci kvalitního záznamu videa, pro které je připravený profesionální režim.

V něm lze upravit rychlost přibližování zoomu, úroveň hlasitosti (stereo), a nechybí ani histogram, nastavení expozice, ISO a dalších parametrů, či možnost výběru zařízení pro záznam zvuku (přepínání mezi předním/zadním a oběma mikrofony na Foldu, či externí Bluetooth/USB zdroj zvuku).

Hlavní foťáky si poradí i s focením selfíček

Samsung optimalizoval i samotnou aplikaci pro focení, která nově umí pracovat v režimu okamžitého náhledu. To v praxi znamená, že v pravé polovině displeje máte hledáček, v levé naposledy pořízený snímek. Využít lze i Flex režimu, kdy v horní části máte hledáček a v té spodní miniaturu posledního snímku + ovládací tlačítka pro focení.

Stejně jako u nedávno recenzovaného Asusu ZenFone 7 můžete pro focení selfíček využít sestavy hlavních fotoaparátů. Obsah z hledáčku totiž snadno promítnete na vnější displej. A to není vše – pokud budete někoho fotit přes velký displej, máte možnost na ten vnější zobrazit obsah hledáčku.

Android 10 s optimalizacemi pro ohebný displej

Samsung Galaxy Z Fold 2 běží na systému Android 10, které doplňuje nová verze uživatelského prostředí One UI 2.5. Stejně jako u loňské generace, i tady jihokorejský gigant připravil další nové funkce spojené s využitím ohebného displeje a „tabletového“ režimu.

Například režim Multi-Active Window umožňuje snadno ovládat způsob zobrazení na displeji. Kdo chce být maximálně produktivní, může si například otevřít několik různých souborů téže aplikace a zobrazit je vedle sebe.

Galaxy Z Fold2: Official Introduction Film - Multitasking | Samsung

Watch this video on YouTube

Různé aplikace lze zase otevírat a souběžně zobrazit pomocí funkce Multi-Window Tray. Jednoduše si vytvoříte zástupce, který vám po kliknutí najednou otevře tři přednastavené aplikace v rozložení, které jste si nastavení. A pokud chcete přesunout nebo zkopírovat texty, fotografie nebo dokumenty z jedné aplikace do druhé, stačí využít funkci přetažení. Zatím to ale funguje pouze s nativními aplikacemi Samsungu a aplikací Microsoft Office.

V aplikace je také možné pořídit snímek obrazovky a do druhé ho okamžitě přesunout. Také zobrazení jednotlivých aplikací (např. Gmail, YouTube nebo Spotify) si můžete upravit na míru. Kancelářské programy Office v systému Microsoft 365 lze nastavit podobně jako na tabletu. Třeba potenciál poštovního programu Microsoft Outlook lze díky této možnosti využít výrazně lépe, než na telefonu.

V levé části displeje zobrazíte schránku a v pravé text aktuálních zpráv. U dokumentů ve Wordu, tabulek v Excelu nebo prezentací v PowerPointu lze zase pracovat s nástrojovou lištou podobně jako na PC.

Spousta softwarových vychytávek

Součástí prostředí je i funkce App Continuity. Ta u většiny aplikací automaticky zajišťuje plynulý přechod z malého displeje na velký. Jde to ale i opačně, jen si v nastavení musíte nastavit, které aplikace se mají přepínat z velkého na malý.

Když si například na malém displeji otevřete Google Mapy, po rozevření budete v prostředí aplikace pokračovat. Tohle funguje opravdu spolehlivě a jen u mála aplikací se setkáte s tím, že je nutné aplikaci restartovat, aby se změnil poměr stran a rozložení aplikace (například Instagram). Pokud ale telefon následně zavřete a Google Mapy nebudete mít ve výjimce, aby přechod fungoval i opačně, zůstane menší displej Foldu vypnutý.

Třešničkou na dortu je možnost přetáhnout příchozí notifikaci do samostatného okna (spustí se daná aplikace). Součástí nadstavby One UI je softwarová klávesnice od Samsungu. Na malém displeji se zobrazuje klasicky, na tom velkém je rozdělena do dvou částí, což přispívá k pohodlnějšímu psaní. Je také dobře vědět, že rozložení zástupců aplikací na malém a velkém displeji je na sobě zcela nezávislé.

V praxi to znamená, že si můžete uspořádání ikonek i tapetu na pozadí pro oba zobrazovače nakonfigurovat zcela odlišně.

Galaxy Z Fold 2 rovněž na vybraných televizích podporuje bezdrátový Samsung Dex, a stejně jako další modely od Samsungu nabízí i lepší propojení se systémem Windows 10. Díky tomu se s počítačem propojíte jedním kliknutím, respektive rychle a pohodlně navážete bezdrátové spojení.

Na počítači si díky tomu můžete nechat zobrazovat oznámení z telefonu, odesílat a přijímat zprávy a prohlížet fotografie, případně je kopírovat do počítače. Tajně si přeji, abychom se něčeho podobného v budoucnu dočkali i ve spojení s macOS, ale vzhledem k partnerství Samsungu a Microsoftu to ještě dlouho zůstane jen zbožným přáním.

Závěrečné hodnocení

Už při představení Galaxy Z Fold 2 jsem měl pocit, že Samsung tentokrát skutečně naslouchal požadavkům uživatelů a vylepšil vše, co bylo potřeba. A během testování jsem se o tom přesvědčil. Znovu zopakuji to, co jsem napsal v úvodu recenze. Fold 2 není telefon pro každého, naopak – jeho cílovka je velmi specifická. Jedná se o zařízení, které v sobě kombinuje telefon a malý tablet, a tak byste k němu měli i přistupovat.

Jestliže víte, že tenhle typ zařízení dokážete naplno využít, bude vám Fold 2 skvělým společníkem. Špičkový hardware v kombinaci s prostorným ohebným displejem a množství na to navázaných softwarových funkcí z Galaxy Z Fold 2 dělá zařízení pro velmi náročné uživatele. A celkem překvapivě tento typ konstrukce najde uplatnění i u profesionálních hráčů mobilních her, protože právě na hry je Fold 2 jako dělaný.

Za unikátnost si ale jihokorejský gigant nechá náležitě zaplatit – cena tak patří k jedněm z největších záporů. Už teď se těším na třetí generaci, ke které Samsung doufám nezapomene přidat i ovládací pero. Vzhledem ke špičkovému displeji by se jeho využití přímo nabízelo, ale chápu, že přidat do displeje další flexibilní vrstvu, která by detekovala pero S Pen asi nebude tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

Samsung Galaxy Z Fold 2 se na českém trhu bude prodávat od 18. září ve dvou barevných variantách – klasické (Mystic Black) a námi testované bronzové (Mystic Bronze) za velmi sebevědomých 54 990 Kč, což je ještě o tisíc korun více, než na kolika začínala loňská generace. A ta měla podstatně bohatší obsah balení. K telefonu dostanete pouze čtyřměsíční předplatné skužby YouTube Premium v hodnotě zhruba 720 Kč, což nikoho na zadek neposadí. Alespoň že po registraci do služby Samsung Care+ dostanete pojištění náhodného poškození telefonu po dobu jednoho roku od data nákupu.

Vyšší cena a chudší obsah balení

I když krabička, ve které se telefon prodává, vypadá elegantně, na samotném obsahu se tentokrát dost šetřilo. Je veliká škoda, že se v balení nenachází bezdrátová sluchátka Galaxy Buds a kryt z aramidových vláken, jako tomu bylo u prvního Folda.

Spokojit se tak budete muset s drátovými sluchátky AKG s USB-C konektorem. Kryt je možné dokoupit zvlášť – ten s aramidovými vlákny a stojánkem vyjde na 1 299 Kč, kožený (v hnědé, zelené nebo černé) pak dokonce na 1 999 Kč.

Na vybraných trzích Samsung nabízí možnost výběru vlastní barvy vnější strany kloubu. Standardně má tato část stejnou barvu jako zbytek telefonu, nicméně uživatel bude mít možnost barvu změnit na červenou, zlatou, stříbrnou nebo modrou.

Barevná modifikace je dostupná pouze objednávky skrze oficiální web Samsungu, nicméně na českém ani slovenském trhu se s touto možností nepočítá.