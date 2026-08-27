Samsung Galaxy S26 Ultra překvapil: stal se nejprodávanějším telefonem s Androidem za Q2 2026

- Společnost Counterpoint zveřejnila seznam nejprodávanějších telefonů
- Ve 2. čtvrtletí 2026 se nejvíce prodávaly, zcela dle očekávání, iPhony 17
- Velké překvapení se ale odehrálo na pozici čtvrtého nejprodávanějšího přístroje
iPhony tradičně dominují všem možným prodejním žebříčkům a to, že si pro sebe jednotlivé modely zaberou přední místa v prodejnosti, je podobná jistota, jako že ráno vyjde slunce. Nejnovější žebříček prodejnosti telefonů za druhé čtvrtletí tohoto roku to jen dokazuje, ale na čtvrté místo se povedlo, trochu překvapivě, probojovat Samsungu Galaxy S26 Ultra.
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Apple a Samsung si rozebírají žebříček prodejnosti
Prakticky pokaždé, kdy vyjdou statistiky prodejnosti telefonů, tak si pro sebe prvních 10 míst rozeberou Apple se Samsungem. Jen občas se do jejich společnosti dostane někdo třetí a například před rokem (Q2 2025) to byl model Redmi 14C 4G, který byl za toto období osmým nejprodávanějším telefonem. Tradičně ale tomuto žebříčku vévodí tyto dvě značky.
Nejnovější prodejní čísla za druhé čtvrtletí tohoto roku (Q2 2026) to potvrzují a nikdo jiný než Apple se Samsungu v první desítce nefiguruje. Každá ze značek má mezi desítkou nejprodávanějších telefonů pět zástupců, takže si nemají co závidět. Zajímavé je určitě to, že těchto 10 nejprodávanějších telefonů tvořilo více než čtvrtinu celého trhu (26 %).
Nejprodávanější telefony za Q2 2026
Nejprodávanějším telefonem za druhé čtvrtletí roku 2026 se stal základní iPhone 17, který má na trhu podíl ve výši 6 %. Na druhém a třetím místě se nachází jeho sourozenci Pro a Pro Max, nicméně zajímavější je pozice čtvrtého nejprodávanějšího telefonu. Tu si totiž vybojoval Samsung Galaxy S26 Ultra a můžeme říct, že se stal nejprodávanějším telefonem s Androidem za Q2 2026.
Za ním se umístily dva levné modely Galaxy A (Galaxy A07 a A17), následované iPhonem 17e, dvojicí Galaxy A17 / Galaxy S26 a desítku nejprodávanějších mobilů uzavírá iPhone 16. Velkým překvapením je hlavně již zmíněný model Ultra, který sice v top 10 bývá pravidelně, ale ne tak vysoko a je to poprvé, co se nejprodávanějším telefonem s Androidem stalo ultraprémiové zařízení.
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