Samsung Galaxy Ring nejen že změří vaši aktivitu, ale ohlídá i váš jídelníček

Galaxy Ring od Samsungu je stále zahalen tajemstvím, alespoň co se týče funkcí

Na veřejnost nyní prosákla informace, že se vám postará také o individuální sestavení jídelníčku

Otázkou zůstává, jestli budou tyto funkce k dispozici také mimo domovskou Jižní Koreu

Samsung na veletrhu MWC 2024 předvedl svůj Galaxy Ring, ale ten zůstal za vitrínou a o tom, co přesně bude umět, nám řekl jen velmi málo. Jednou z klíčových funkcí, kterou se má chytrý prsten od giganta ze Soulu pyšnit, přitom souvisí s hlídáním jídelníčku. Podle korejských zdrojů divize Samsung Mobile eXperience (MX) a oddělení domácích spotřebičů spolupracují na propojení Samsung Food s Galaxy Ring. To znamená, že společnost Samsung chce pomocí chytrého prstenu poskytovat návrhy jídel a úpravy stravovacích návyků.

Chytrý prsten od Samsungu se vám postará také o jídelníček

Galaxy Ring bude během dne monitorovat vaši aktivitu, přičemž poté by vám skrze Samsung Food propojený s chytrou ledničkou jihokorejské společnosti s umělou inteligencí, poskytne návrhy jídelníčku na základě spotřeby kalorií a indexu tělesné hmotnosti (BMI). V představě budoucnosti podle Samsungu by poté mohl být prsten napojen na troubu, která se před vašim příchodem domů rozpálí na potřebnou teplotu a skrze donáškovou službu e-Food zároveň v ten pravý čas dostanete také ingredience.

Teoreticky to zní krásně, ale realita je taková, že většina těchto produktů a služeb je, a patrně ještě dlouho bude, stále dostupná pouze v jižní Koreji. Nehledě na to, že vybavit si domácnost nejnovějšími domácími spotřebiči od Samsungu také nebude nejlevnější záležitost. Naproti tomu Samsung Food je platforma, která je v současné době dostupná ve 104 zemích a oblastech. Je nástupcem aplikace Whisk, která byla před akvizicí v roce 2019 největší sociální sítí pro sdílení receptů. Pokud jsou spekulace správné, mohla by začít navrhovat stravovací plány, jakmile bude koncem července uveden na trh Galaxy Ring.