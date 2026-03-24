Samsung bude odškodňovat majitele Galaxy S22 za škrcení výkonu ve hrách

Samsung bude pykat za staré hříchy. Jihokorejský soud uzavřel čtyři roky starý soudní spor týkající se záměrného zpomalování smartphonů ve hrách. Samsung musí podle soudu odškodnit téměř dva tisíce nespokojených majitelů smartphonů řady Galaxy S22.
Samsung zpomaloval Galaxy S22 ve hrách
Celý spor se rozhořel v roce 2022, kdy čerství majitelé smartphonů řady Galaxy S22 zjistili, že jejich telefon je při hraní her záměrně zpomalován. Na vině byla funkce Game Optimizing Service (GOS), která zabraňovala přehřívání telefonu při silné zátěži. Tento jev je u smartphonů libovolných značek vcelku běžný, potíž je v tom, že Samsung o této funkci nijak neinformoval. V benchmarcích navíc (na rozdíl od her) GOS neaktivoval, čímž uváděl zákazníky v omyl, že telefon je schopný udržovat maximální možný výkon bez jakýchkoliv omezení.
Proti těmto praktikám se postavil skupina 1 882 nespokojených zákazníků, která po Samsungu žádala odškodné 300 000 korejských wonů (asi 4 250 korun) na osobu, celkem tedy 564,6 milionů wonů (asi 8 milionů korun). V první instanci žalující strana uspěla jen částečně – soud sice uznal, že Samsung zákazníky klamal, avšak odmítl uznat odškodné, neboť se nepodařilo prokázat jakoukoliv finanční škodu.
Skupina žalujících postoupila tento případ k Nejvyššímu soudu v Soulu. Ten loni v prosinci doporučil oběma stranám vzájemně se dohodnout, avšak během následujících třech měsíců ke vzájemné dohodě nedošlo. Soud tak nakonec minulý týden nařídil Samsungu vyplatit majitelům Galaxy S22 blíže neupřesněnou finanční částku.
Pokud už v šuplíku hledáte odložený Galaxy S22 s cílem získat na Samsungu nějaké peníze, musíme vás zklamat – odškodněno bude pouze 1 882 žalujících z Jižní Koreje, uživatelé ze „zbytku“ světa žádnou kompenzaci nedostanou.
Kauza trochu připomíná devět let starý případ batterygate, kdy Apple po nátlaku přiznal, že záměrně zpomaluje starší iPhony, aby zamezil jejich neplánovaným vypínáním při zátěži. Kvůli netransparentnosti musel Apple nakonec zveřejnit omluvu a zaplatit vysoké pokuty. Kromě toho firma z Cupertina nabízela výměny akumulátorů v iPhonech za výrazně nižší ceny než obvykle, a také přidala do iOS informace o životnosti baterie.