Salón elektromobilů 2025 v Ostravě: zažijte budoucnost dopravy na vlastní kůži

Připravte se na elektrizující zážitek, který přinese nejnovější inovace v oblasti elektromobility přímo do srdce Moravy! Salon Elektromobilů 2025 v Ostravě, který se koná od 19. do 21. září v AVION Shopping Parku, je událostí, na kterou se těší všechny generace. Pro všechny, kteří se zajímají o moderní, ekologickou a inovativní dopravu, je tento salon tím pravým místem.
Testovací jízdy a odborné diskuse
Na návštěvníky čeká nejen pestrý program, ale i exkluzivní příležitost vyzkoušet si testovací jízdy na desítkách elektromobilů. Pokud máte zájem o praktické zkušenosti s elektromobily, tohle je příležitost, kterou si rozhodně nenechte ujít.
Kromě toho se můžete těšit na odborné přednášky a diskuse s lídry z oblasti elektromobility. Zjistíte, jak elektromobily ovlivňují naše každodenní životy a proč jsou nezbytností pro budoucnost dopravy.
Top značky a nejnovější modely elektromobilů
Salón elektromobilů 2025 v Ostravě přivítá zástupce největších automobilových značek, které se zaměřují na elektromobilitu. Uvidíte nejnovější modely elektromobilů a můžete si je rovnou vyzkoušet. Představíme vám revoluční technologie, které mění svět dopravy. Ať už hledáte kompaktní vůz pro městský provoz, nebo luxusní model pro dlouhé cesty, určitě si vyberete.
Nabíjecí infrastruktura a chytré technologie
V Ostravě nebude chybět ani téma, které se týká každého majitele elektromobilu – nabíjení. Zástupci firem vám představí nejnovější inovace v oblasti veřejných nabíjecích stanic. Navíc se můžete těšit na praktické rady od specialistů na domácí nabíjení či solární řešení, díky nimž si budete moci nabíjet svůj elektromobil přímo u sebe doma, a to ještě efektivněji díky využití obnovitelných zdrojů energie.
Bezplatná registrace a výhody pro návštěvníky
Celý Salón elektromobilů 2025 je otevřený veřejnosti a registrace na akci je zdarma. Nezmeškejte možnost zaregistrovat se a získat tak přístup k exkluzivním výhodám, jako jsou online rezervace testovacích jízd, účast v soutěži o hodnotné ceny a přednostní přístup k novinkám.
Každý registrovaný účastník navíc dostane zdarma e-book, který je ideálním pomocníkem pro všechny, kteří uvažují o přechodu na elektromobil. Tento praktický návod obsahuje nejen užitečné informace o používání elektromobilu, ale i příběhy a zkušenosti majitelů, kteří se již do elektromobility ponořili.
Jak vypadal první Salón elektromobilů v Praze?
Podívejte se, jak to vypadalo na prvním Salónu elektromobilů v Praze, který se konal na přelomu května a června. Bylo to setkání plné inovací, inspirace a příležitostí pro všechny, kdo chtějí být součástí ekologické revoluce v dopravě.