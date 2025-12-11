S telefony Samsung nově odemknete i vozy značky Porsche

- Samsung Wallet nově podporuje digitální klíče pro dva elektromobily Porsche
- Vybrané smartphony Galaxy umožní vůz odemknout, zamknout i nastartovat
- Funkce startuje v Evropě včetně Česka a Slovenska, doplňuje tak stávající podporu značek jako BMW, Audi či Mercedes-Benz
Samsung dnes přišel s oznámením, že aplikace Samsung Wallet bude fungovat jako digitální klíč k vybraným vozům značky Porsche. V současnosti jde o model Macan (MY26) a v příštím roce přibydou další, například minulý týden představený Cayenne Electric. Majitelé vybraných smartphonů Galaxy budou tedy moct svůj přístroj používat k zamčení, odemčení i nastartování vozu.
Zatím jen dva modely…
Díky aplikaci Samsung Wallet získají řidiči vybraných modelů Porsche intuitivní a bezpečný přístup ke svým vozům prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní. Snadné ovládání pomocí jednoduchých gest a jednotný vzhled osobních dokladů, platebních nástrojů a digitálních klíčů umožňuje majitelům telefonů Samsung Galaxy vykonávat spoustu běžných každodenních činností, aniž by k tomu museli střídat různé aplikace.
„Máme radost, že díky spolupráci s automobilkou Porsche můžeme uživatelům telefonů Samsung Galaxy nabídnout bohatší digitální zážitky,“ říká Woncheol Chai, výkonný viceprezident a ředitel týmu Digital Wallet v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Propojení telefonů a automobilů pomocí digitálních klíčů je přesně to zjednodušení každodenního života, o které v Samsungu usilujeme.“
Na zařízeních Samsung Galaxy s podporou digitálních klíčů v aplikaci Samsung Wallet jsou klíče pro vozy Porsche chráněné bezpečnostním systémem s certifikátem EAL6+, který funguje přímo v telefonu a je imunní proti neoprávněnému přístupu. S blízkými a důvěryhodnými osobami může majitel vozu klíč sdílet opět prostřednictvím aplikace Samsung Wallet, sdílení lze pochopitelně kdykoli jednoduše zrušit.
„Poprvé se ve vozech Porsche, konkrétně v nejnovějších elektrických modelech Macan a Cayenne, představuje digitální klíč od Samsungu. Díky vzájemné spolupráci můžeme do běžné každodenní činnosti vnést nejmodernější technologické inovace. Je to skvělý příklad, jak moderní technologie může obohatit zážitek ze špičkových vozů,“ dodává Jörg Kerner, viceprezident produktové řady Macan.
Telefony s podporou digitálního klíče
Galaxy S20 Ultra, S20+, S20, S21 Ultra, S21+, S21, S21 FE, S22 Ultra, S22+, S22, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE, S25 Ultra, S25 Edge, S25+, S25, S25 FE, Note 20 Ultra, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5, Z Fold 6, Z Fold 7, Z Flip 5G, Z Flip 3, Z Flip 4, Z Flip 5, Z Flip 6, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, XCover Pro, A36 a A56.
Bezpečnost na prvním místě
Kvůli ochraně před neoprávněným přístupem používají digitální klíče v Samsung Wallet technologie UWB či NFC, odpovídající standardům organizací Car Connectivity Consortium (CCC) a Fine Ranging (FiRa).
Pokud se zařízení s digitálním klíčem ztratí nebo ho majiteli ukradnou, lze klíč na dálku zablokovat nebo smazat pomocí služby Samsung Find. O další úroveň zabezpečení se stará autentifikace v aplikaci Samsung Wallet (biometrická nebo pomocí PIN), fungující v rámci osvědčené bezpečnostní platformy Samsung Knox.
Vytvoření digitálního klíče pro vůz Porsche a jeho přidání do aplikace Samsung Wallet je velmi jednoduché – stačí nainstalovat aplikaci My Porsche, zaregistrovat si v ní vozidlo a poté pomocí jednoduchých instrukcí přímo na displeji vložit klíč do peněženky Samsung Wallet.
Dočkáme se i v Česku i na Slovensku
Funkce digitálního klíče pro vybrané modely Porsche se spustí prostřednictvím aplikace Samsung Wallet tento měsíc v Evropě, a to včetně České republiky a Slovenska, za což si jihokorejský gigant zaslouží pochvalu. Následovat bude uvedení na globální trh v souladu s představením jednotlivých vozů značky Porsche.
Samsung Wallet v Česku dále podporuje digitální klíče značek BMW, MINI, Genesis, Hyundai, KIA, BYD, Audi, Volvo, Polestar a Mercedes-Benz.