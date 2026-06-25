S hodinkami Huawei Watch Fit 5 Pro bez problémů zaplatíte. A v zahraničí při tom výrazně ušetříte

- Platit s chytrými hodinkami od Huawei je velmi jednoduché, vyzkoušeli jsme to s modelem Watch Fit 5 Pro
- Stačí si založit bezplatný účet u britského fintechu Curve
- Tato platforma ale nabízí i řadu jiných výhod, které se nejen teď před letním cestováním mohou hodit
Placení chytrými hodinkami je v dnešní době již standardem. V případě Huawei je to z různých důvodů přece jen o trochu složitější, nicméně to neznamená, že by se technologický gigant vzdal bez boje. A jak se říká, kde je vůle, tam je i cesta, což v tomto případě platí beze zbytku. Pro majitele aktuálních i starších modelů totiž Huawei zpřístupnil možnost bezkontaktního placení skrze britský fintech Curve. Tato služba otevírá uživatelům zajímavé možnosti. Jak to celé funguje a proč se Curve vyplatí?
Placení s hodinkami Huawei
Na britském fintechu Curve je zajímavé především to, že přijde vhod i těm, kteří hodinkami neplatí každou chvíli. Platforma ve své podstatě umožní pod jednu platební kartu nahrát více jiných karet, díky čemuž můžete mít u sebe jen jednu a v mobilní aplikaci mezi nimi přepínat dle libosti, či dokonce přehazovat platby z jedné na druhou, pokud omylem zaplatíte špatnou kartou. Založit si vlastní účet je poměrně jednoduché a službu můžete používat i dříve než vám dorazí fyzická karta.
Samotné placení je poměrně jednoduché, stejně jako nastavení. Nejprve je potřeba do chytrých hodinek stáhnout aplikaci Curve skrze AppGallery v aplikaci Huawei Zdraví. V ní nicméně nic nenastavujete, neboť kartu do hodinek nahrajete z mobilní aplikace Curve. V chytrých hodinkách od Huawei je ovšem potřeba nastavit výchozí platební metodu Curve v nastavení v sekci NFC a poté si ještě nastavit i PIN. Po úspěšném nastavení stačí jen dvakrát stisknout tlačítko na hodinkách a po zobrazení karty hodinky přiložit k platebnímu terminálu. Je škoda, že vyvolání placení trvá několik sekund, ale na tom jistě Huawei do budoucna zapracuje a celou inicializaci zrychlí.
Pokud často cestujete, jistě oceníte zajímavé směnné kurzy mezi měnami. Ty bývají velmi blízko kurzům, které každý den vypisuje Česká národní banka a v mnoha případech jsou i výhodnější než kurzy, které mají české banky. Jinými slovy při platbách v zahraničí nebudete mít tak velkou ztrátu na směnném kurzu. Mimo to v případě nouze přijdou vhod také výběry z bankomatů zdarma (byť v omezené míře), pokud byste přece jen potřebovali hotovost. A pokud si chcete zpříjemnit pobyt na letišti, s prémiovými tarify dostanete přístup také do některých letištních salónků.
Co je to Curve?
Služba Curve (oficiální web) funguje jako chytrý prostředník, který sjednocuje všechny vaše existující debetní a kreditní karty do jediné fyzické karty a mobilní aplikace. V praxi to vypadá tak, že v aplikaci nahrajete své běžné karty a při placení si jednoduše zvolíte, kterou z nich má Curve v pozadí „zatížit“, zatímco u terminálu použijete pouze svou Curve kartu (nebo mobilní telefon či hodinky). Mezi nejoblíbenější funkce patří možnost „vrátit se v čase“ (Go Back in Time) a přesunout již provedenou platbu na jinou kartu nebo automatická konverze měn při platbách v zahraničí bez přirážek bank. Díky tomu můžete při placení ve všední dny výrazně ušetřit. V bezplatné verzi si uživatel může nahrát maximálně 2 platební karty, mezi kterými se lze přepínat.
Kartu Curve využíváme pro placení i v zahraničí, jelikož nabízí cashback a (podobně jako Revolut) má výrazně lepší kurzy než české banky. Curve totiž při platbě v cizí měně nepoužívá kurzy vaší banky (které bývají zatíženy marží 2 až 4 %), ale používá vlastní směnný kurz postavený na kurzu Mastercard, ke kterému si v pracovních dnech nepřidává žádnou přirážku.
Výhodou je, že základní tarif je zcela zdarma, přičemž limity pro platby jsou vcelku vysoké, takže při běžné spotřebě na ně prakticky ani nedosáhnete. Pokud by vás ale přece jen omezovaly, k dispozici jsou placené tarify, které nabízí i další výhody. Mezi ty největší patří třeba 1% cashback na všechny platby, což se sice může zdát jako málo, nicméně v průběhu času se jistě nastřádané peníze budou hodit.
Co vám může zachránit den, je takzvaná funkce Back in Time, díky které lze platby až 30 dní nazpět nechat strhnout z jiné karty, kterou máte nahranou do Curve. Stručně řečeno, pokud omylem zaplatíte například firemní kartou, můžete tuto platbu vrátit a nechat si ji strhnout z té správné karty, abyste předešli zbytečným problémům. S tím souvisí také zajímavá funkce, která zabrání trapné situaci, kdy na zvolené kartě nemáte dostatek finančních prostředků – v rámci Curve si totiž můžete nastavit záložní kartu, třeba kreditní, takže platba vždy „projde“.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Se kterými chytrými hodinkami Huawei zaplatíte?
- Watch Fit 5
- Watch Fit 5 Pro
- Watch GT Runner 2
- Watch GT 6
- Watch GT 6 Pro
- Watch GT 5
- Watch GT 5 Pro
- Watch Ultimate 2
- Watch 5
- Watch Fit 4
Do budoucna se počítá s rozšířením Curve Pay na další chytré hodinky z portfolia Huawei. „Jsme neskutečně rádi, že se naši uživatelé po dlouhých letech čekání dočkali placení hodinkami. Integrace Curve Pay do našeho ekosystému nositelných zařízení je bezpochyby významným milníkem pro Huawei. Díky této novince poskytujeme našim zákazníkům větší svobodu a nezávislost v pohybu s funkcí tap-to-pay,“ říká Marie Fajstavrová, vedoucí komunikace Huawei CBG pro Česko a Slovensko.