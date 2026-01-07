TOPlist

Rychlejší, bezpečnější, univerzální. Aliro má ambice sjednotit chytré zámky

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 1. 20:30
0
Chytrý zámek Yale Linus L2
  • Standard Aliro usnadňuje odemykání a zamykání chytrých zámků, využívá k tomu kombinaci technologií
  • Hlavními výhodami jsou ale jeho offline fungování a důraz na bezpečnost
  • První výrobci přislíbili podporu už v tomto roce

Čekali jsme dlouho, ale je to konečně tady – standard jménem Aliro byl schválen Connectivity Standards Alliance a nyní už nic nebrání jeho většímu rozšíření, přičemž první zařízení s jeho podporou by měla dorazit už začátkem letošního roku. Že nevíte, o co se jedná? V segmentu chytrých zámků figuruje řada různých technologií a možností, jak mohou ostatní zařízení se zámkem komunikovat a tím pádem jej i ovládat, přičemž každý z nich má své výhody a nevýhody. Nový standard Aliro kombinuje NFC, Bluetooth LE a Ultra-Wideband, díky čemuž mohou chytré telefony a hodinky fungovat jako digitální klíče bez ohledu na značku.

Nový standard jde naproti pohodlí i bezpečnosti

Aliro uchovává přístupové údaje na zařízení a v přímé komunikaci se zámkem se spoléhá na asymetrické šifrování. To znamená především to, že se pro odemykání a zamykání zámku už nebudete muset spoléhat na mobilní aplikaci či cloudové řešení, neboť díky Aliro fungují digitální klíče stejně jako ty fyzické, tedy v plně offline režimu. Očekáváme, že Aliro prolomí bariéry mezi platformami – zatímco Apple nastavil laťku se svým Home Key, Aliro se snaží přiblížit Androidu, aby domácnosti s iPhony, Pixely a Galaxiemi mohly bez větších problémů používat stejný zámek.

Chytrý zámek Nuki Smart Lock Pro 4. generace v bílé barvě
Chytrý zámek Nuki Smart Lock Pro 4. generace v bílé barvě (ilustrační obrázek)

Tuto snahu podpořili významní výrobci a výrobci, včetně Apple, Google, Samsung, Qualcomm a NXP, a několik značek zámků již oznámilo svou podporu. Spotřebitelé by ale měli mít na paměti několik praktických věcí. Především, důležitým faktorem bude kompatibilita, protože zámky vyžadují specifické vysílače a antény, což znamená, že starší modely pravděpodobně nebude možné zpětně upgradovat. Systém využívá různé režimy pro různé potřeby: NFC pro záměrné klepnutí, BLE pro příkazy s nízkou spotřebou energie a UWB pro přesné odemykání, když máte telefon stále v kapse. Je tedy pravděpodobné, že se nevyhnete nákupu nového zámku.



Chytrý zámek Ultraloq Bolt Sense



Nepřehlédněte

Dotyk už není nutný: chytrý zámek Ultraloq Bolt Sense vás pozná i podle dlaně

Důležité ale je, že systém funguje bez datového připojení, což je zásadní, pokud se zámek nachází například v oblasti se slabým pokrytím, typicky na chatě v horách. Implementace bude záviset na harmonogramu certifikace a na tom, jak rychle budou výrobci schopni dodávat certifikované modely.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Logo společnosti Nvidia
Nvidia posouvá DLSS o úrověň výše: nová verze 4.5 slibuje více snímků i lepší obraz
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 20:00
0
Lenovo na CES ukázalo dva notebooky s rolovacím displejem. Jeden se roztahuje do šířky, druhý do výšky
Notebook, který roste před očima. Lenovo má jedinečné novinky s rolovacím displejem
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 19:00
0
Roborock Saros Rover
Vysavač s nohama? Roborock ukázal skvělý koncept, navíc první svého druhu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 18:00
0
Chytrý telefon Xiaomi 15T
Xiaomi zlevnilo svůj trhák. Má špičkový foťák, skvělý výkon a vyjde už na 9 990 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:37

Kapitoly článku