Rychlejší, bezpečnější, univerzální. Aliro má ambice sjednotit chytré zámky

- Standard Aliro usnadňuje odemykání a zamykání chytrých zámků, využívá k tomu kombinaci technologií
- Hlavními výhodami jsou ale jeho offline fungování a důraz na bezpečnost
- První výrobci přislíbili podporu už v tomto roce
Čekali jsme dlouho, ale je to konečně tady – standard jménem Aliro byl schválen Connectivity Standards Alliance a nyní už nic nebrání jeho většímu rozšíření, přičemž první zařízení s jeho podporou by měla dorazit už začátkem letošního roku. Že nevíte, o co se jedná? V segmentu chytrých zámků figuruje řada různých technologií a možností, jak mohou ostatní zařízení se zámkem komunikovat a tím pádem jej i ovládat, přičemž každý z nich má své výhody a nevýhody. Nový standard Aliro kombinuje NFC, Bluetooth LE a Ultra-Wideband, díky čemuž mohou chytré telefony a hodinky fungovat jako digitální klíče bez ohledu na značku.
Nový standard jde naproti pohodlí i bezpečnosti
Aliro uchovává přístupové údaje na zařízení a v přímé komunikaci se zámkem se spoléhá na asymetrické šifrování. To znamená především to, že se pro odemykání a zamykání zámku už nebudete muset spoléhat na mobilní aplikaci či cloudové řešení, neboť díky Aliro fungují digitální klíče stejně jako ty fyzické, tedy v plně offline režimu. Očekáváme, že Aliro prolomí bariéry mezi platformami – zatímco Apple nastavil laťku se svým Home Key, Aliro se snaží přiblížit Androidu, aby domácnosti s iPhony, Pixely a Galaxiemi mohly bez větších problémů používat stejný zámek.
Tuto snahu podpořili významní výrobci a výrobci, včetně Apple, Google, Samsung, Qualcomm a NXP, a několik značek zámků již oznámilo svou podporu. Spotřebitelé by ale měli mít na paměti několik praktických věcí. Především, důležitým faktorem bude kompatibilita, protože zámky vyžadují specifické vysílače a antény, což znamená, že starší modely pravděpodobně nebude možné zpětně upgradovat. Systém využívá různé režimy pro různé potřeby: NFC pro záměrné klepnutí, BLE pro příkazy s nízkou spotřebou energie a UWB pro přesné odemykání, když máte telefon stále v kapse. Je tedy pravděpodobné, že se nevyhnete nákupu nového zámku.
Důležité ale je, že systém funguje bez datového připojení, což je zásadní, pokud se zámek nachází například v oblasti se slabým pokrytím, typicky na chatě v horách. Implementace bude záviset na harmonogramu certifikace a na tom, jak rychle budou výrobci schopni dodávat certifikované modely.