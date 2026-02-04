Rusové zkouší prorazit na frontě s „tučňáčí“ kamufláží, naopak jsou ještě snadnějším terčem

- Rusové vyzkoušeli na bojišti netradiční kamufláž
Válka na Ukrajině bude už za pár týdnů zuřit bezmála čtyři roky. Za tu dobu ruská agrese připravila o životy a domovy miliony Ukrajinců a výrazně narušila také řadu mezinárodních vztahů. I přes velké prostředky, které Ruská federace vynakládá na své dobyvačné choutky, se jí naštěstí nedaří dosáhnout výraznějších územních zisků. Vzhledem k taktickým, zdrojovým i personálním nedostatkům tak musí být ruská armáda kreativní, aby ukrajinské obránce zvládla překvapit a získat iniciativu na svou stranu.
Netradiční taktika na bojišti selhala
Jenže nebylo by to Rusko, kdyby nepřišlo s překvapivým řešením, jež se nakonec ukázalo jako kontraproduktivní. Podle posledních zpráv z fronty ruské jednotky testují nový typ zimního maskovacího obleku, který ukrajinské jednotky přezdívají „tučňák“.
Ukrajinské síly již pomocí dronů zneškodnily dva ruské vojáky, kteří tento oblek nosili. Z ukrajinských záběrů se zdá, že nové obleky jsou velmi objemné, převážně bílé s černými tečkami a podivnou kapucí připomínající zobák, která s přimhouřeným okem vypadá jako hlava tučňáka.
Koncept má fungovat stejně jako u většiny maskovacích obleků, tedy v rozbití lidské siluety v otevřených prostorech, jako jsou sněhové závěje. V tomto smyslu je velmi podobný maskovacím oblečením pro odstřelovače, ale je speciálně navržen pro chladné podmínky, přičemž jeho cílem je pravděpodobně snížit vizuální detekci lidským okem. Moderní bojiště, jako například ta na Ukrajině, se však od dob studené války výrazně změnila. Ukrajinské síly, jako například 120. brigáda územní obrany, loví nepřátelské síly pomocí velmi sofistikované výbavy.
Objemnost obleku může z dálky zmást lidské oko, ale na velkých otevřených prostranstvích, jako jsou pole pokrytá sněhem, vynikne cokoli, co vypadá trochu nestandardně. To také nutí vojáky, kteří tyto obleky nosí, provádět přehnané, neohrabané pohyby, aby se udrželi na nohou.
Tato taktika je nejen zpomaluje, ale také je činí předvídatelnějšími při sledování v terénu. Místo toho, aby kamufláž vojáky skrývala, je naopak ještě zvýrazňuje, což rozhodně není ideální. Jak již bohužel zjistili ruští vojáci, stávají se díky tomu skvělým terčem pro FPV drony a nezbývá než doufat, že ruská armáda má podobných nápadů v záloze ještě více.