Rusko chce létat na Mars. Putinův kumpán usiluje o spolupráci s Muskem

Dobývání vesmíru bylo v minulém století jedním z hlavních témat studené války. Rapidní technologický rozvoj umožnil nejen vysílat na oběžnou dráhu Země první družice, ale také poslat prvního člověka do vesmíru a následně také i na naše nejbližší nebeské těleso, Měsíc. Po konci studené války vzaly ambiciózní plány velmocí na dobývání kosmu za své, notně se zpomalily a omezily se především na praktičtější projekty. S úspěchem Elona Muska a jeho společnosti SpaceX to nicméně chvíli vypadalo, že nás již brzy čeká další milník v dějinách lidstva.

Musk se totiž nikdy netajil tím, že by rád dostal člověka na Mars. Ambiciózní prohlášení nicméně naráží na tvrdou realitu a v poslední době to nevypadalo na to, že bychom se cesty člověka na Mars v našich životech dočkali. Nyní ovšem nastala překvapivá situace, která by přeci jen mohla tyto snahy alespoň o trochu více přiblížit realitě. Zatímco se prezident Donald Trump snaží rozhovory s Vladimirem Putinem ukončit válku na Ukrajině „do 24 hodin“, vyslanec ruského prezidenta Kirill Dmitrijev, který je šéfem ruského státního investičního fondu, dostal za úkol sejít se s Elonem Muskem.

Kromě snahy o obnovu ekonomických vztahů měl podle všeho Dimitrijev za úkol projednat také podporu pro možné projekty týkající se Marsu. Dmitrijev uvedl, že Rusko chce spolupracovat s Muskem na posílení a rozvoji kosmické agentury Roskosmos a státní jaderné korporace Rosatom. „Myslím, že v blízké budoucnosti nepochybně dojde k diskusi s Muskem (o letech na Mars),“ uvedl Putinův vyslanec.

Před několika lety plánovaly ESA (Evropská kosmická agentura) a Roskosmos společný projekt nazvaný ExoMars 2022. Společný projekt měl odstartovat v září 2022, ale nepodařilo se jej prosadit poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Start projektu je naplánován na rok 2028, pochopitelně bez účasti Ruska, přičemž Roskosmos plánoval samostatnou misi k Marsu.

Elon Musk se nicméně alespoň prozatím s Dmitrijevem nesetkal a ani s ním nejednal o žádném vývoji pro Roskosmos nebo Rosatom. Ani Bílý dům neoznámil formální setkání Muska s Dmitrijevem, tudíž je otázkou, zda k němu vůbec dojde. Vzhledem k překvapivě vřelým vztahům nové americké administrativy s ruským režimem nicméně nelze tuto schůzku do budoucna vyloučit.