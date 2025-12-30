TOPlist

Rozlučka s AMD? Smartphony od Samsungu by mohly dostat vlastní grafiku

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 12. 10:30
0
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Samsung od roku 2022 využívá ve svých čipsetech grafiku s architekturou AMD
  • Za dva roky by ale mohl nasadit vlastní řešení
  • Důvodem má být lepší optimalizace a podpora AI funkcí

Samsung do svých vlajkových smartphonů nasazuje dva druhy čipsetů – vlastní Exynosy a upravené vlajkové Snapdragony od Qualcommu. V posledních generacích měly Snapdragony navrch, zejména v procesorovém výkonu a v efektivitě. Čipy od Samsungu zase lehce získávaly v grafickém výkonu, a to díky architektuře od AMD. Podle nejnovějších informací ale Samsung zřejmě dá řešení od AMD sbohem.

Samsung chystá pro Exynos vlastní grafiku

Samsung uzavřel partnerství s AMD na využívání grafické architektury RDNA ve svých mobilních čipech v roce 2019. Prvním produktem vzniklým z tohoto partnerství se stal čipset Exynos 2200, který na vybraných trzích poháněl smartphony řady Galaxy S22. Jeho grafická jednotka Xclipse 920 založená na architektuře RDNA2 jako první přinesla do smartphonů hardwarovou akceleraci ray tracingu.

Render čipsetu Exynos 2200 od společnosti Samsung
Exynos 2200: první čipset od Samsungu s grafikou od AMD

Technologie od AMD pak byla nasazena do nástupnických vlajkových čipsetů, a dokonce i do čipů střední třídy Exynos 1480 a 1580. Za dva roky ale možná Samsung technologii od AMD opustí ve prospěch vlastního řešení. Podle korejského serveru Hankyung bychom mohli vidět proprietární grafický čip od korejského obra v čipsetu Exynos 2800, který by měl pohánět vlajkové smartphony řady Galaxy S28 v roce 2028.

Proč má Samsung v plánu opouštět funkční řešení od AMD? Korejci údajně vyhodnotili, že s univerzální GPU nemohou dosáhnout perfektní optimalizace a zároveň implementovat veškeré funkce umělé inteligence. Samsung by chtěl jít ve šlépějích Applu, který si pro své mobilní čipy navrhuje vlastní grafické jednotky, které jsou velmi výkonné, efektivní a díky speciálním akcelerometrům dokáží hardwarově akcelerovat lokální AI funkce.

Mobilní čipset Samsung Exynos s grafikou od AMD

Vlastní grafiku by Samsung nemusel použít pouze ve smartphonech a tabletech, ale mohl by ji nasadit i do dalších produktů – AR brýlí, automobilů anebo do humanoidních robotů. Do roku 2028 nicméně uplyne hodně vody a do té doby se může ještě leccos změnit.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

