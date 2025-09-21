Roste Photoshopu konkurence? Microsoft přidává do Malování další pokročilé funkce

- Microsoft v tomto týdnu ukázal novinky, které brzy dorazí do aplikací Malování, Výstřižky a Poznámkový blok
- V Malování půjde nově ukládat rozpracované projekty nebo měnit úroveň krytí tužek a štětců
- Poznámkový blok nově nabídne podporu umělé inteligence i „nepředplatitelům“
Microsoft v tomto týdnu oznámil zajímavé změny ve vybraných aplikacích pro Windows 11, konkrétně v Malování, Poznámkovém bloku a ve Výstřižcích. Novinky jsou prozatím dostupné pouze v programu Windows Insider (kanály Canary a Dev), ještě do konce letošního roku by ale mohly být uvolněné pro širokou veřejnost.
Ukládání rozpracovaných projektů v Malování
Není to tak dávno, co Microsoft vydal aplikaci Malování 3D s cílem „zabít“ původní Malování. Uživatelé Windows si ale nenechali svoji oblíbenou aplikací vzít a dopadlo to přesně naopak – Malování 3D bylo zrušené a do prastarého programu míří jedna funkce za druhou. Ve Windows 11 do něj postupně přibyl generátor obrázků poháněný umělou inteligencí nebo práce s vrstvami a průhledností. Nyní Microsoft přidá další užitečné nástroje.
Hlavní chystanou novinkou je možnost ukládat rozpracované projekty. Pokud si tedy například rozkreslíte dílo ve více vrstvách, budete jej moci uložit, aby vám data z jednotlivých vrstev nezmizela. Rozpracované projekty se ukládají do nového formátu .PAINT, a lze se k nim kdykoliv v Malování vrátit, klidně i na jiném zařízení.
Druhou novinkou v Malování je posuvník krytí, který umožňuje změnit průhlednost tužek a štětců pro realističtější tahy a přechody při kreslení.
Úprava snímků obrazovky ještě před pořízením
Oblíbená miniaplikace Výstřižky se dočkala nové funkce Rychlé označení, skrze kterou lze provádět úpravy ještě před samotným pořízením snímku. Princip této funkce je následující – vyberete si oblast, kterou chcete vystřihnout, s pomocí palety nástrojů (pero, zvýrazňovat, guma, tvary a emoji) v ní provedete editaci a teprve poté snímek pořídíte.
Pro urychlení práce je možné využít i nová tlačítka Sdílet, Vizuální vyhledávání nebo Zeptat se Copilota.
Umělá inteligence v Poznámkovém bloku
Úpravy se nevyhnuly ani Poznámkovému bloku, u kterého lze nově na počítačích Copilot+ PC využívat funkce umělé inteligence bez předplatného. Umělá inteligence dokáže v Poznámkovém bloku navrhovat texty, sumarizovat je, přepisovat apod.
AI je primárně poháněná lokálním jazykovým modelem, předplatitelé mohou využívat i online modelů.