Robotický pes, co vám zlepší náladu? Tvůrce Roomby představil nového parťáka

Dominik Vlasák 7. 5. 10:30
Robot Familiar označovaný jako Ami od společnosti Angle, Familiar Machines & Magic
  • Tvůrce robotického vysavače Roomba Colin Angle představil nového robota do domácnosti
  • Interně je označován jako Ami a na rozdíl od Roomby vám doma neuklidí, ale zlepší náladu
  • Jeho cílem je být dobrým společníkem pro děti či seniory

Pořízení domácího mazlíčka, konkrétně psa, je poměrně velké rozhodnutí. Péče o čtyřnohé miláčky vyžaduje nějaké to úsilí a přináší řadu starostí, a i když jsou vynahrazeny roky společných zážitků a radosti, ne pro každého se jedná o jednoduché rozhodnutí. Obzvláště pak ve chvíli, kdy si nejste jistí tím, že mazlíčkovi zvládnete věnovat patřičný čas a pozornost, případně pokud trpíte alergií. Colin Angle, tvůrce robota Roomba a muž, který pomohl dostat do domácností 50 milionů domácích robotů, se vrací s novým robotem. Tenhle je však koncipován jako osobní společník, nikoli jako pomocník s úklidem.

Robotický pes jako společník pro děti i seniory

Prvním robotem nové Angleovy společnosti Familiar Machines & Magic je robotický mazlíček velikosti psa, který připomíná křížence medvěda, sovy pálené a zlatého retrívra. Má výraznou tvář s pohyblivými obočím, ušima a očima a firma jej nazývá „Familiar“ – jméno, které má evokovat lidové pověsti o nadpřirozených společnících. Podle ukázkového videa se tento čtyřnohý robot může po domě pohybovat samostatně po všech čtyřech, tak jako domácí mazlíček.

Familiar je „fyzicky ztělesněný systém umělé inteligence“, který bude pomocí generativní AI komunikovat se svým majitelem s cílem vytvořit emocionální pouto a vyvinout si výraznou osobnost, uvedl Angle. Roboti, kteří dokáží reagovat na lidi, by teoreticky měli být efektivnější v tom, co Angle nazývá rolí s vysokou mírou lidského kontaktu, jako je společnost, zábava, pohostinství, chytrá domácnost, péče o seniory a podpora rodičů. „Příští éra robotiky není jen o obratnosti nebo humanoidní podobě. Jde o stroje, které dokáží budovat a udržovat lidské vztahy,“ říká Angle.



První model Familiar, jehož interní kódové označení je Ami, se na trhu objeví nejdříve příští rok a bude stát „zhruba stejně jako chov domácího mazlíčka“, uvedl Angle. Jeho přesné vlastnosti jsou zatím stále utajeny, ale podle Anglea se počáteční využití zaměří na rodiny s malými dětmi, společnost pro seniory a řešení celosvětového problému osamělosti. Jestli se tento robotický společník prosadí i v praxi, je otázkou, nicméně vzhledem k nejednomu pokusu z minulosti a aktuálním snahám některých asijských výrobců si dovolíme být skeptičtí.

Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

