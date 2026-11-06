Roborock spustil masivní Black Friday: lepší doba na nákup vysavače ještě nebyla

- Populární výrobce robotických vysavačů Roborock rozjíždí slevovou akci Black Friday
- V jejím rámci nabízí pokročilé a moderní vysavače za opravdu neodolatelné ceny
- Vlajkový model Saros 20 zlevnil téměř o polovinu, ale v akci jsou i dostupnější modely
Roborock patří mezi přední výrobce robotických vysavačů a tato značka se svou nabídkou pokrývá prakticky celý segment. Nabízí levnější modely, dobře vybavené vysavače střední třídy i vyloženě vlajkové přístroje, které patří na samotný vrchol. V průběhu listopadu koupíte tyto oblíbené vysavače v rámci akce Black Friday za velmi výhodné ceny, takže pokud jste o pořízení tohoto praktického pomocníka uvažovali, je ideální doba na realizaci.
Právě toto označení nese aktuální slevová kampaň na vysavače Roborock a dokonale vystihuje to, proč si je uživatelé tak oblíbili. Zatímco vy se můžete po náročném pracovním týdnu věnovat vlastní činnosti, robotický vysavač za vás udělá nepříjemnou práci a vám zbyde více času na osobní plány. V rámci této akce jsou k dispozici čtyři zajímavé modely.
Roborock Saros 20
- Cena v akci: 20 399 Kč na Alza.cz, případně na Roborock.com (úspora 16 600 Kč – původní cena 36 999 Kč)
Začneme tím nejlepším, tedy vlajkovým modelem. Saros 20 (recenze) si poradí prakticky se vším a nevadí mu, když se tvrdé podlahy střídají s koberci, jednotlivé místnosti jsou odděleny prahy ani úklid pod nízkým nábytkem. Díky výšce 7,98 cm se vejde takřka všude a pomocí technologie AdaptiLift 3.0 umí překonat jednoduché prahy o výšce až 4,5 cm a dvojité o výšce až 8,8 cm.
Díky své univerzálnosti se ideálně hodí do domácností, kde se střídají různé podlahové krytiny nebo v domovech s vysokou oblibou domácích mazlíčků. Pravidelný úklid chlupů zvládá na jedničku a duální systém kartáčů omezuje namotávání vlasů i chlupů. Technologie FlexiArm s bočním vysouvacím kartáčem a mopem se postará o úklid podél stěn a v rozích.
Saros 20 se může pochlubit maximálním sacím výkonem až 36 000 Pa a přesnou orientaci v prostoru obstarává autonomní systém StarSight 2.0. Ten umí také rozpoznávat překážky a vysavač je doplněn o stanici RockDock, která mu zajišťuje automatickou péči, včetně praní mopů horkou vodou. Míra ručních úkonů je tedy u tohoto modelu omezena na minimum.
Roborock Qrevo S Pro
- Cena v akci: 7 999 Kč na Alza.cz, případně na Roborock.com (úspora 6 500 Kč – původní cena 14 499 Kč)
Tento model poslouží jako takový cenově dostupný vstup do segmentu robotických vysavačů a automatizovaného úklidu. Za rozumnou cenu nabízí vysávání, mopování a také multifunkční stanici, díky které provádí vysavač drtivou většinu úkonů automaticky. Je ideální do bytů, kde se každý den objevuje prach v předsíni či drobky pod jídelním stolem.
Qrevo S Pro nabízí maximální sací výkon solidních 18 500 Pa a vytírání podlahy obstarávají dva zvedací rotační mopy. Ty se umí při přejezdu koberce automaticky zvednout, takže ho nenavlhčí a vysavač si při pohybu v domácnosti pomáhá systémem Reactive Tech, díky kterému se umí vyhnout překážkám.
Součástí výbavy je také multifunkční stanice, která automaticky vyprazdňuje prachovou nádobu, doplňuje vodu do nádržky robota a pere i suší mopy. Vysavač je vybaven bočním kartáčem s ochranou proti namotávání vlasů a chlupů, který pomáhá omezit údržbu a nastavení úklidu lze provádět a dále upravovat v aplikaci Roborock.
Roborock Qrevo Edge 2 Pro
- Cena v akci: 16 899 Kč na Alza.cz (úspora 13 610 Kč – původní cena 30 499 Kč)
Model Qrevo Edge 2 Pro (recenze) spadá do vyšší třídy a je tedy určen spíše náročnějším uživatelům, kteří už jsou znalí a přesně vědí, co od svého robotického vysavače chtějí. Jeho hlavní předností je kombinace přizpůsobivého podvozku AdaptiLift s automatickým odepínáním mopů, a poměr ceny s výbavou je u tohoto modelu opravdu velmi dobrý.
O kvalitní vysávání se stará hlavní kartáč DuoDivide, který doplňuje obloukový boční kartáč FlexiArm pro omezení namotávání vlasů a chlupů. Maximální sací výkon tohoto modelu je nadstandardních 25 000 Pa a přítlak dvou rotačních mopů je až 12 N, přičemž mopy se v režimu vysávání automaticky odpojí, aby se vlhkost nepřenášela na koberce.
Velkou porci práce zastane také dokovací stanice 3.0 Hygiene+. Ta zajišťuje praní mopů horkou vodou, následné sušení teplým vzduchem a dále umí automaticky vyprazdňovat prachovou nádobku a doplňuje také vodu. Vysavač se v ní samozřejmě nabíjí a navigace je postavená na technologii LiDAR, díky které se Qrevo Edge 2 Pro umí účinně vyhnout překážkám.
Roborock F25 Ultra
- Cena v akci: 11 449 Kč na Alza.cz, případně na Roborock.com (úspora 7 550 Kč – původní cena 18 999 Kč)
Nabídku výše zmíněných tří robotických vysavačů doplňuje model F25 Ultra, což je tyčový vysavač pro mokrý i suchý úklid. Tento pokročilý model nabízí čištění párou i horkou vodou a hodí se do domácností, kde je vedle prachu a drobků potřeba pravidelně odstraňovat nejen rozlité tekutiny, ale i zaschlé skvrny nebo mastné nečistoty.
S účinným odstraňováním zaschlých a přilnavých nečistot pomáhá technologie VaporFlow, která přivádí páru prostřednictvím šesti výstupů po celé šířce čištěné plochy. S odolnou mastnotou si poradí zase režim WaveFlow, který využívá nepřetržitý přísun horké vody. Konstrukce FlatReach 2.0 je navržena tak, aby bylo možné vysavač sklopit do vodorovné polohy a uklízet pod nábytkem.
Pohodlně se dostanete do prostoru o výšce jen 12,5 cm a snadnější vedení obstarává pomocný pohon koleček SlideTech 2.0. Vysavač nabízí sací výkon 22 000 Pa a po úklidu lze v nabíjecí stanici spustit samočisticí cyklus, který pomocí páry o teplotě až 95 °C válec vyčistí a usuší. K dispozici je rychlé (5 minut) nebo delší, ale tišší sušení (30 minut).
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Slevy platí do konce listopadu
Akce Black Friday na vysavača Roborock odstartovala 30. října a bude probíhat až do 30. listopadu. Produkty jsou dostupné například na Alza.cz, Robot World a Datart i prostřednictvím oficiálního e-shopu Roborock.com.
Pokud jste o pořízení kvalitního robotického vysavače už nějakou dobu uvažovali, aktuální Black Friday nabídka Roborocku rozhodně stojí za pozornost. Slevy jsou totiž opravdu výrazné a týkají se jak cenově dostupnějších modelů, tak špičkových přístrojů, které zvládnou vysávání, mopování i většinu vlastní údržby prakticky bez vašeho zásahu.
Osobně mě nejvíce zaujala nabídka vlajkového Saros 20, který se díky slevě 16 600 Kč dostal na mimořádně atraktivní cenu. Velmi zajímavou volbou je ale také Qrevo Edge 2 Pro, který nabízí spoustu pokročilých technologií za podstatně méně peněz. A pokud hledáte spíše pomocníka na důkladný ruční úklid, za pozornost stojí i tyčový F25 Ultra s parním čištěním.