Roborock Qrevo Curv 2 Pro v prodeji: výkon 25 000 Pa a lepší cena pro nejrychlejší

Michal Javůrek
Michal Javůrek 9. 12. 16:00
0
Roborock Qrevo Curv 2 Pro v prodeji
  • Novinka má vyšší sací výkon 25 000 Pa, adaptivní podvozek pro koberce do 3 cm a mopování s přítlakem až 12 N
  • Výška je příjemných 7,98 cm, nechybí dok s ohřevem vody na 100 °C a automatickým čištěním/vyprazdňováním
  • Cena je 32 399 Kč, prvních 100 zákazníků může využít 10 % slevy (29 159 Kč)

Značka Roborock uvedla na český trh robotický vysavač Qrevo Curv 2 Pro, který si svou světovou premiéru odbyl na začátku září letošního roku. Zařízení kombinuje vysávání, mopování a automatickou údržbu prostřednictvím dokovací stanice. Novinka využívá systém HyperForce s deklarovaným sacím výkonem 25 000 Pa.

Podvozek AdaptiLift Chassis umožňuje měnit výšku robota podle povrchu a udržovat kontakt se zemí i na kobercích s výškou vlasu do 3 cm. Podle interních testů výrobce zvyšuje účinnost sběru prachu na kobercích s vysokým vlasem až o 30 % oproti předešlým modelům.

Vysaje i vytře…

Dvojice otočných mopů pracuje s přítlakem až 12 N a rychlostí otáčení až 200 ot./min při maximální úrovni výkonu. Mop se při přechodu na koberec v určitých režimech automaticky nadzvedne nebo odpojí. FlexiArm Arc boční kartáč a systém Edge Mopping System jsou určeny pro čištění v blízkosti stěn. Hlavní kartáč DuoDivide je konstruován tak, aby snižoval riziko namotávání vlasů, včetně pramenů dlouhých až 40 cm.

Roborock Qrevo Curv 2 Pro
Roborock Qrevo Curv 2 Pro

Výška robota je skvělých je 7,98 cm, takže by se měl bez problémů dostat i pod nižší kusy nábytku či sedací soupravu. Navigační modul, jehož součástí je i lidar, používá systém RetractSense s automatickým zasouváním pod nábytkem a zadním zorným úhlem 100°. Mechanika má dle výrobce životnost testovanou na 10 000 cyklů vysunutí a zasunutí. Samotný dok disponuje ohřevem vody až na 100 °C a dle testů TÜV Rheinland odstraňuje při praní mopů více než 99,99 % bakterií. Stanice používá vzduch o teplotě 55 °C k sušení.

Robot podporuje automatické vyprazdňování prachové nádoby s udávaným intervalem až 7 týdnů podle použití. Stanice má odnímatelnou základnu pro ruční čištění. Technologie Reactive AI slouží k rozpoznávání překážek. Podle interních dat systém identifikuje více než 200 typů předmětů a pracuje při šířce objektu od 5 cm a výšce od 3 cm. RGB kamera, strukturované světlo a boční měření VertiBeam se používají ke zvýšení přesnosti detekce.

Model obsahuje integrované hlasové ovládání (Hello Rocky) a podporuje protokol Matter. Aplikace Roborock nabízí funkci SmartPlan 3.0 pro plánování úklidu. Zařízení může detekovat přítomnost domácích zvířat a dočasně zastavit hlavní kartáč. Lze pořizovat fotografie detekovaných zvířat.

Cena a dostupnost

Roborock Qrevo Curv 2 Pro je na českém trhu dostupný od dnešního dne za poměrně sebevědomou cenu 32 399 Kč, nicméně prvních 100 nejrychlejších zákazníků jej může pořídit s mírným zvýhodněním ve výši 10 % (za 29 159 Kč).

Kapitoly článku