Roborock Qrevo Curv 2 Pro v prodeji: výkon 25 000 Pa a lepší cena pro nejrychlejší

- Novinka má vyšší sací výkon 25 000 Pa, adaptivní podvozek pro koberce do 3 cm a mopování s přítlakem až 12 N
- Výška je příjemných 7,98 cm, nechybí dok s ohřevem vody na 100 °C a automatickým čištěním/vyprazdňováním
- Cena je 32 399 Kč, prvních 100 zákazníků může využít 10 % slevy (29 159 Kč)
Značka Roborock uvedla na český trh robotický vysavač Qrevo Curv 2 Pro, který si svou světovou premiéru odbyl na začátku září letošního roku. Zařízení kombinuje vysávání, mopování a automatickou údržbu prostřednictvím dokovací stanice. Novinka využívá systém HyperForce s deklarovaným sacím výkonem 25 000 Pa.
Podvozek AdaptiLift Chassis umožňuje měnit výšku robota podle povrchu a udržovat kontakt se zemí i na kobercích s výškou vlasu do 3 cm. Podle interních testů výrobce zvyšuje účinnost sběru prachu na kobercích s vysokým vlasem až o 30 % oproti předešlým modelům.
Vysaje i vytře…
Dvojice otočných mopů pracuje s přítlakem až 12 N a rychlostí otáčení až 200 ot./min při maximální úrovni výkonu. Mop se při přechodu na koberec v určitých režimech automaticky nadzvedne nebo odpojí. FlexiArm Arc boční kartáč a systém Edge Mopping System jsou určeny pro čištění v blízkosti stěn. Hlavní kartáč DuoDivide je konstruován tak, aby snižoval riziko namotávání vlasů, včetně pramenů dlouhých až 40 cm.
Výška robota je skvělých je 7,98 cm, takže by se měl bez problémů dostat i pod nižší kusy nábytku či sedací soupravu. Navigační modul, jehož součástí je i lidar, používá systém RetractSense s automatickým zasouváním pod nábytkem a zadním zorným úhlem 100°. Mechanika má dle výrobce životnost testovanou na 10 000 cyklů vysunutí a zasunutí. Samotný dok disponuje ohřevem vody až na 100 °C a dle testů TÜV Rheinland odstraňuje při praní mopů více než 99,99 % bakterií. Stanice používá vzduch o teplotě 55 °C k sušení.
Robot podporuje automatické vyprazdňování prachové nádoby s udávaným intervalem až 7 týdnů podle použití. Stanice má odnímatelnou základnu pro ruční čištění. Technologie Reactive AI slouží k rozpoznávání překážek. Podle interních dat systém identifikuje více než 200 typů předmětů a pracuje při šířce objektu od 5 cm a výšce od 3 cm. RGB kamera, strukturované světlo a boční měření VertiBeam se používají ke zvýšení přesnosti detekce.
Model obsahuje integrované hlasové ovládání (Hello Rocky) a podporuje protokol Matter. Aplikace Roborock nabízí funkci SmartPlan 3.0 pro plánování úklidu. Zařízení může detekovat přítomnost domácích zvířat a dočasně zastavit hlavní kartáč. Lze pořizovat fotografie detekovaných zvířat.
Cena a dostupnost
Roborock Qrevo Curv 2 Pro je na českém trhu dostupný od dnešního dne za poměrně sebevědomou cenu 32 399 Kč, nicméně prvních 100 nejrychlejších zákazníků jej může pořídit s mírným zvýhodněním ve výši 10 % (za 29 159 Kč).