Revoluční technologie vrátí do hry fyzické klávesnice, na povel vystoupí z povrchu displeje

Vědci z univerzity Carnegie Mellon vyvinuli displej s fyzickou odezvou

Jejich panel umí „nafukovat“ různé oblasti dle potřeby

Pod prsty vám díky tomu může například vyrůst klávesnice

Psaní na dotykových displejích chytrých telefonů není žádný med, což jistě potvrdí každý, kdo zažil doby fyzických klávesnic. Sice jsme si na tento způsob psaní zvykli a společnosti nám vyšly v mnohém vstříc, jako kupříkladu s precizní automatickou opravou chyb či vibrační haptickou odezvou, nicméně psát na displeji přesně i poslepu je téměř nadlidský úkol. Návratu fyzických klávesnic ve stylu Blackberry se s nejvyšší pravděpodobností nedočkáme, přesto je revoluční klávesnice na dosah.

Průlom má na svědomí skupina Future Interfaces Group z univerzity Carnegie Mellon, která sídlí v americkém Pittsburghu. Ta vynalezla technologii, která umožní na displejích doslova vyrůst malým fyzickým výrůstkům přímo pod prsty, díky kterým uživatel získá zpětnou vazbu a která zlepší přesnost zadávání textu. Technologii by šlo využít například pro hmatové notifikace, již zmíněnou klávesnici pro zadávání textu, tlačítka, která zůstávají „nafouknutá“, dokud je nestisknete, či různě tvarovaná tlačítka pro libovolné systémové funkce. Jeden z konceptů například prezentoval rozhraní hudebního přehrávače, který nabídnul vystouplá tlačítka pro ovládání přehrávání.

Plochý panel využívá miniaturní hydraulické pumpy, které nadzvedávají povrch pomocí kapaliny. Každou pumpu lze ovládat samostatně, díky čemuž mohou tvořit různé tvary v kompaktní formě. Samotný hardware je poté relativně tenký s tloušťkou 5 milimetrů a zvládne odolat síle běžné interakce s dotykovou obrazovkou. Patent na tuto technologii vlastní Carnegie Mellon, nicméně není až tak těžké si představit, že by se v budoucnu mohla stát standardem v segmentu chytrých telefonů. Ačkoli běžní uživatelé by z nasazení této technologie jistě profitovali, mnohem více by ji ocenily například osoby se zrakovým postižením.