Revoluční krmivo pro psy? Na trh přichází první pamlsek z laboratorně vytvořeného masa

Společnost Meatly představila Chick Bites, první pamlsek pro psy z laboratorně vypěstovaného masa

Pro jejich výrobu tak nemusí zemřít jediné zvíře

V současné době se produkt prodává jako limitované zboží pouze ve Velké Británii

Když se řekne „maso“, většina z nás si představí tradiční farmy, chovná zvířata a konečnou porážku. Jenže co kdybychom mohli získat maso bez utrpení? Přesně na tom pracovala několik posledních let společnost Meatly. K vytvoření takového masa stačilo odebrat pár buněk z reálných slepičích vajec, která následně vyrostla v pečlivě kontrolovaných laboratorních podmínkách. Mezi reálným masem a masem z této laboratoře je k rozeznání pouze jeden zásadní rozdíl: nemuselo vzniknout žádné zvířecí utrpení. Neprobíhala žádná jatka, žádné zvíře nebylo klecovým chovem vystresované a neproběhla ani obrovská spotřeba půdy a vody. Jen a pouze čistá technologie, která může změnit budoucnost krmiva pro domácí mazlíčky.

První testovací prodej ve Velké Británii

Pokud byste laboratorně vytvořené maso s názvem Chick Bites chtěli pro své mazlíčky zkusit, museli byste si udělat výlet do britského města Brentford. Právě v něm je pamlsek k dispozici u partnerské společnosti Pets at Home, která jejich výrobu podporuje. V současné době se jedná o limitovanou edici a nikde jinde v prodeji není. Firma však plánuje masivní rozšíření do celého světa poté, co lidé projeví o jejich produkt zájem.

These dog treats are made with slaughter-free meat! THE PACK have made 'Chick Bites' with plant-based ingredients and chicken from cultivated meat company Meatly. They can be purchased from Pets at Home Brentford from 7th Feb. pic.twitter.com/5PbhUMOfOk — Compassion in World Farming UK (@ciwf) February 6, 2025

Tento pamlsek není revoluční jen z hlediska etiky, ale i ekologie. Pro domácí mazlíčky má výroba klasického masa možná až příliš obrovský dopad na životní prostředí. Od emisí skleníkových plynů až po zmíněnou spotřebu půdy a vody. Laboratorně pěstované maso tyto problémy minimalizuje. Navíc neobsahuje žádná antibiotika ani růstové hormony, což je běžná součást průmyslové produkce masa.

Zakladatel Meatly, Owen Ensor neskrývá své nadšení: „Před dvěma lety to znělo jako nesplnitelný sen. Dnes je to realita. Chick Bites ukazují, že můžeme psům nabídnout maso bez zabíjení a ničení planety.“ Na druhé straně se však objevují i skeptici. Někteří majitelé psů mají obavy, zda jejich mazlíčci přijmou laboratorní maso stejně tak, jako to běžné. První testy však ukazují, že psi si na novém pamlsku pochutnávají.

Firma Meatly má velké plány. V příštích 3-5 letech chce výrobu rozšířit a přivést na trh další produkty s laboratorně pěstovaným masem. A kdo ví, možná se za pár let běžné konzervy pro psy a kočky změní tak, že v nich už nebude žádné maso pocházející z poražených zvířat.