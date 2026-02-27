Revoluce v poslechu s duální ANC technologií. Huawei uvádí nová sluchátka FreeBuds Pro 5

Hudba formuje rytmus našich dní a ovlivňuje naše nálady. Dokáže nás povzbudit, uklidnit, nebo být tichou kulisou při práci. Čím kvalitněji si ji můžeme vychutnat, tím lepší je zážitek. S tímto záměrem uvedl Huawei na trh sluchátka FreeBuds Pro 5. Novinka kromě prvotřídního zvuku přináší i efektivní potlačení hluku díky technologii ANC a zajišťuje čistotu hovorů i v hlučném prostředí. Tvar sluchátek byl vylepšen tak, že jsou nyní až o 6 % lehčí a o 10 % menší.
Potlačení hluku, které opravdu funguje
Huawei na trh přichází s další novinkou. Tentokrát se jedná o sluchátka FreeBuds Pro 5, která se jako jediná na světě mohou chlubit duálním systémem ANC, tedy funkcí aktivního potlačení hluku. Dva měniče, každý s vlastní funkcí, pracují společně, aby eliminovaly okolní hluk. Nízkofrekvenční měnič se postará o dunění a vibrace, naopak vysokofrekvenční měnič rychle neutralizuje ostré a náhlé zvuky. A to vše v kombinaci s AI technologií, která upravuje protihlukové vlny v reálném čase až 400 000krát za sekundu. Díky tomu se sluchátka automaticky přizpůsobí tak, aby poskytovala optimální výkon při potlačení hluku, který byl ve srovnání s předchozí generací vylepšen o 220 %.
Kromě vytváření ticha Huawei FreeBuds Pro 5 inteligentně upravují i vaše zvukové prostředí. Díky duálnímu akustickému systému a pokročilému audio kodeku L2HC 4.0 zní hudba živě, čistě a detailně. Basové linky jsou hluboké a pevné, výšky jasné a každý tón zní tak, jak má – ať už posloucháte koncert, podcast nebo film. 360° prostorový zvuk s detekcí pohybu hlavy vás vtáhne přímo do děje.
Čtyři různé zvukové profily pak umožní vždy nastavit poslech podle nálady nebo situace. Výhodou je i funkce Adaptive Volume, která automaticky upravuje hlasitost médií v reakci na měnící se okolní hluk, od tiché knihovny po rušnou ulici. Zajišťuje tak optimální čistotu poslechu bez jakéhokoli ručního zásahu.
Hovory, které neodfoukne ani silný vítr
Díky systému tří mikrofonů zůstanou vaše hovory vždy jasné a čisté. Inteligentní AI dokáže odlišit váš hlas od okolního hluku, takže i v hlučné tramvaji nebo v kavárně slyší druhá strana jen vás. I při hluku 100 decibelů a silném větru o síle až 10 m/s zůstává každý hovor přirozený a čistý.
Kvalita poslechu hudby a hovorů však není jediná oblast, na kterou se Huawei při výrobě sluchátek zaměřil. FreeBuds Pro 5 jsou také o 10 % menší a o 6 % lehčí než předchozí generace a díky ergonomickému tvaru sedí bezpečně a pohodlně v uchu.
Změny se dočkalo i pouzdro sluchátek, které je o 5,5 % menší než jeho předchůdce. Odolnost proti prachu a vodě IP57, kterou se sluchátka vyznačují znamená, že je můžete vzít kamkoli – na sport, do deště nebo na cesty – aniž byste museli řešit jejich ochranu.
Snadné propojení a sdílení hudby
Oproti sluchátkům jiných značek se Huawei FreeBuds Pro 5 pyšní možností připojení k zařízením se systémem IOS i Android. Zároveň je možné novinku od Huawei připojit ke dvěma zařízením najednou, takže plynule přepnete z telefonu na počítač. Funkce Audio Sharing pak umožní sdílet hudbu nebo film s dalším párem kompatibilních sluchátek Huawei, což oceníte při společném poslechu s přáteli nebo rodinou.
Dostupnost a cena
Huawei FreeBuds Pro 5 jsou dostupná od 26. února 2026 v bílé, černé, šedé a pískové variantě na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejce Alza za cenu 4 999 Kč. Pokud ovšem sluchátka pořídíte do 5. dubna, můžete na nákup využít 10% slevu.
FreeBuds Pro 5 nejsou jen kouskem technologie. Jsou společníkem pro každý den. Díky nim si každý moment užijete naplno, ať už jste doma, na cestách, v ruchu velkoměsta nebo v přírodě.