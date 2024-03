Revoluce v medicíně? Muskův Neuralink slibuje obnovu zraku díky průlomovému čipu

Neuralink v letošním roce úspěšně implementoval telepatický čip prvnímu pacientovi

Společnost už údajně vyvíjí další čip, který bude navracet zrak

Detaily si bohužel Elon Musk nechává pro sebe

Neuralink Elona Muska patří mezi kontroverzní, avšak poměrně úspěšné firmy. Nedávno se podařilo společnosti úspěšně implantovat jejich čip pro ovládání počítačového rozhraní s pomocí myšlenek prvnímu člověku, který už dokonce zvládá skrze něj i hrát počítačové hry. Tím ale Musk rozhodně nekončí a už nyní plánuje další produkt, který tentokrát bude navracet lidem jeden z nejcennějších smyslů – zrak. Alespoň to vyplývá z jeho názvu Blindsight.

Musk bude slepým navracet zrak

Před několika lety Elon Musk prohlásil, že Neuralink bude schopen obnovit zrak u slepých lidí. V listopadu 2023 se Elon Musk podělil o informaci, že Neuralink pracuje na čipu pro obnovení vidění, ale že bude trvat několik let, než bude hotový. V té době se společnost soustředila na získání regulačního povolení pro první testy na lidech. Po „telepatii“ by tak mohl Musk navracet zrak slepým lidem, ať už o zrak přišli během života, nebo se slepí již narodili.

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy — Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024

„Mezi první technologie Neuralinku, které se budeme snažit aplikovat u lidí, se týká obnovení zraku. Pozoruhodné je to především v tom, že dokážeme obnovit zrak i u lidí, kteří se již narodili slepí. Zraková část mozkové kůry tam totiž stále je. I když nikdy předtím neviděli, jsme přesvědčeni, že by mohli vidět,“ řekl Musk během Neuralink Show & Tell v roce 2022. Žádné bližší informace o plánované novince nicméně nemáme, tudíž si budeme muset počkat, než sám Elon Musk první konkrétní informace zveřejní.

První lidský pacient dostal implantát od startupu Neuralink začátkem letošního roku a aktuálně se s ním sžívá poměrně dobře. „První výsledky ukazují slibnou detekci neuronových spiků,“ uvedl Musk v příspěvku na sociální síti X krátce po operaci. Spiky lze popsat jako aktivitu neuronů, které Národní institut zdraví popisuje jako buňky, které pomocí elektrických a chemických signálů vysílají informace po mozku a do těla. Dá se předpokládat, že pro navrácení zraku bude Neuralink používat podobný postup. Je nicméně otázkou, zda budou vyléčení pacienti vidět stejně jako my, nebo zda bude mít jejich zrak nějaká omezení.