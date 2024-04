Retro okénko: YouTube má 2,5 miliardy uživatelů, první video bylo z návštěvy zoo

Videoplatforma YouTube byla oficiálně spuštěna v roce 2005

První nahrané video bylo od spoluzakladatele Jaweda Karima z jeho návštěvy zoo

Aktuálně se YouTube pyšní více než 2,5 miliardami měsíčních aktivních uživatelů

Bez videoplatformy YouTube si dnes již internet nedokážeme představit. Server pro sdílení videí se stal jedním z pilířů moderního internetu a je místem nejen zábavy či vzdělání, ale pro řadu lidí také primární zdroj obživy. Když ji roku 2005 trojice bývalých zaměstnanců PayPalu Steve Chen, Chad Hurley a Jawed Karim spouštěla, jistě si ani v nejdivočejších snech nedokázali představit, jaký dopad bude mít jejich web na životy lidí po celém světě.

YouTube začal návštěvou zoo

Aktuálně se jedná o druhý nejnavštěvovanější web na internetu, hned po vyhledávání Google a může se chlubit více než 2,5 miliardami aktivních měsíčních uživatelů, kteří shlédnou více než miliardu hodin videa každý den. Zásadní změna nastala v říjnu 2006, kdy YouTube koupil gigant Google za 1,65 miliard dolarů (cca 55 miliard korun po započtení inflace), což se ukázalo jako velmi prozíravý tah a jedna z nejlepších akvizicí Googlu v jeho historii. Firma z Mountain View v té době měla na trhu konkurenta v podobě Google Videos, nicméně ten se nikdy naplno neprosadil a byl roku 2012 zrušen.

V květnu 2019 bylo tempo nahrávání videí více než 500 hodin obsahu za minutu a v roce 2021 bylo na platformě celkem zhruba 14 miliard videí. YouTube je v rámci regionálních mutací k dispozicí ve více než 100 státech světa. Všechno to přitom začalo poměrně nevinně, konkrétně videem Jaweda Karima z 23. dubna 2005, které nazval „já v zoo“ (Me at the zoo).

Na devatenáctisekundovém klipu je spoluzakladatel Jawed Karim na návštěvě v zoo v San Diegu u výběhu slonů. V záznamu popisuje Karim věc, která ho na slonech zaujala nejvíce – jejich dlouhé choboty. „Takže jsme tady u slonů. Skvělá věc na nich je, že mají opravdu, opravdu, opravdu dlouhé choboty, což je super. To je tak všechno, co bych k tomu řekl,“ zmínil poměrně banální věc v historickém videu. V době psaní textu měl záznam přibližně 317 milionů shlédnutí a 16 milionů lajků, což není vůbec špatné.

Na nejúspěšnější video historie, kterým je virální hit Baby Shark Dance se 14 miliardami shlédnutí, ale ani zdaleka nedosahuje. Prvním videem, které překonalo hranici jedné miliardy shlédnutí, byl megahit jihokorejského zpěváka Psy s názvem Gangnam Style.

Jake je vaše první video, které jste viděli na YouTube?

Vzpomenout si na chvíli, kdy jste se poprvé setkali s nějakou službou není vždy jednoduché, nicméně v případě YouTube si to pamatuji poměrně přesně. Prvním videem, které jsem na videoplatformě shlédnul, je přibližně půlminutové video Bobbyho Grangera a jeho průvodce světem hokejového klubu New York Rangers. V něm se naučil pár českých frází od legendy českého hokeje Jaromíra Jágra.

Ten ho zprvu učí neškodné věci, jako „Do toho Rangers“, či „Střílí a dává gól!“, nicméně poté si Jágr z Grangera vystřelí a frázi „Hrál si dobře.“ přeloží jako „Smrdíš jako prase.“ Granger poté nelení a při první příležitosti nově naučenou českou větou „pochválí“ tehdejšího Jágrova spoluhráče Petra Průchu, který pro něj nemá příliš pochopení. Záznam už za dobu své existence notně zastaral, přesto si zvládl udržet vtip a nadhled i po dlouhých letech.

Jaké bylo vaše první video, které jste viděli na YouTube?