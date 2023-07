Restrikce vůči sdílení účtu se vyplatily. Netflix získal miliony nových uživatelů

Netflix si ukončení sdílení hesel pochvaluje

Ve Spojených státech díky tomuto kroku přibylo několik milionů nových uživatelů

Úspěch je také nový typ předplatného s reklamami, avšak za nižší měsíční poplatek

Streamovací platforma Netflix v poslední době zažívala nelehké období. Ačkoli se stále jedná o jedničku na trhu, musela se potýkat s úbytkem uživatelů a také zisků, což především pro akcionáře není dvakrát dobrá zpráva. Utěšovat se mohla sice tím, že žádný růst není možné držet donekonečna, přesto u konkurence podobné problémy neměli, a tak bylo potřeba jednat. Jedním z velkých bolístek Netflixu bylo sdílení účtu s přáteli a rodinou, aniž by tito zákazníci zaplatili za dražší tarify. S touto praxí se proto rozhodl streamovací gigant skoncovat.

Restrikce vůči sdílení byly pro Netflix dobrým krokem

Ačkoli mu mnozí předpovídali, že uživatelé bez vlastního účtu si předplatné nezačnou platit a Netflix se propadne ještě do hlubší krize, stal se přesný opak. Ze čtvrtletních výsledků je patrné, že vzrostl obrat, zisk a dokonce i počet platících uživatelů, přičemž čísla jsou dokonce vyšší, než byly původní odhady. Zákaz byl naplno uveden platnost jen v některých státech, přičemž v USA po zavedení restrikcí pro sdílení hesel k účtům přibylo 5,8 milionů nových předplatitelů. Není tedy divu, že Netflix přislíbil zavedení těchto omezení ve všech zemích, kde aktuálně působí.

Kromě toho Netflix ještě zrušil základní předplatné v ceně 10 dolarů (cca 260 Kč s DPH), které neobsahovalo reklamy, a nahradil jej levnějším předplatným za 7 dolarů (cca 180 Kč s DPH), které reklamy obsahuje. Také levnější varianta pro předplatné jistě přispěla k tomu, že se streamovací služba mohla pochlubit mnohem lepšími výsledky, než jaké původně očekávala.

Kdo by měl obavu, že se na Netflixu začnou ve velkém objevovat komerční sdělení, nemusí se obávat. Podle vyjádření samotných zástupců platformy alespoň prozatím nehodlá příjmy z reklamy lepit díry v rozpočtu a nepočítá s tím, že by v dohledné době tvořily nějakou zásadní část příjmů společnosti. Na integraci reklam spolupracuje Netflix s firmami Nielsen a EDO, aby komerční sdělení byly atraktivní nejen pro inzerenty, ale také aby příliš neobtěžovaly předplatitele. Jakým směrem se nicméně streamovací platforma do budoucna přikloní, ukáže až čas.