Řešíte tento problém také? Spotify na Androidu náhodně padá a zamrzá

- Švédská streamovací platforma aktivně řeší problémy s pády a zamrzáním aplikace na Androidu
- Příčina je prozatím neznámá, avšak problém by se mohl vztahovat k Wi-Fi
- Spotify již přislíbilo co nejrychlejší nápravu
Streamovací hudební platformu Spotify používá miliony lidí po celém světě. Ačkoli po většinu času tato služba funguje jak má, občas se stane, že se nějaká ta chybička vloudí. Pokud vlastníte telefon od Samsungu, či nějaké jiné zařízení s Androidem, je pravděpodobné, že jste narazili na poměrně otravnou chybu, která aplikaci Spotify na této platformě v poslední době sužuje. Chyba stojí za náhodným zamrzáním a pády aplikace, což znemožňuje její normální používání.
Spotify trápí náhodné pády a zamrzání aplikace
Během posledních dvou týdnů byla komunitní fóra Spotify zaplavena stížnostmi uživatelů Androidu, zejména pak těch, kteří vlastní telefony jihokorejského giganta či Pixely od Googlu, které upozorňují na neustálé pády aplikace a náhodné zamrzání, které aplikaci činí takřka nepoužitelnou. K tomuto problému obvykle dochází, když je dané zařízení připojeno k Wi-Fi, zatímco při připojení k mobilním datům aplikace funguje bez problémů.
Podle uživatelů použití jiné Wi-Fi sítě nepomáhá a aplikace nadále padá. Problém se zdá být rozšířený mezi poměrně vysokým počtem uživatelů Spotify na Androidu, avšak ne všichni se s tímto problémem potýkají. Tým Spotify podle svých slov v současné době tuto záležitost zkoumá, ale není známo, kdy bude k dispozici kýžená oprava. Pakliže patříte mezi uživatele, kteří byli zasaženi těmito problémy, nezbývá vám nic jiného, než čekat.
Případně můžete vyzkoušet aplikaci odinstalovat a znovu nainstalovat, abyste zjistili, zda to problém náhodou vyřeší. Toto řešení však podle ohlasů nemá nijak zvlášť vysokou úspěšnost. Popřípadě je řešením streamování skrze mobilní data, pokud tuto variantu umožňuje váš tarif. Pokud ani to nepomůže, další možností je přejít na jinou službu pro streamování hudby, dokud Spotify nevyřeší tento problém a nevydá opravu. Nebo, pokud opravdu chcete zůstat u Spotify, přejděte na starší verzi aplikace.