Reproduktory za 3,6 milionu euro? Navštívili jsme výstavu High-End Munich 2023

Přinášíme vám reportáž z akce v Mnichově, která byla rájem nejen pro fanoušky kvalitního audia

Veletrh High-End Munich každoročně navštíví okolo 20 tisíc lidí, účastní se přes 500 vystavovatelů

Jedná se o uživatelský článek, který pro vás napsal jeden z našich čtenářů

Pro milovníky dobrého zvuku je květen velkou událostí. V tento termín se totiž odehrává jedna z největších světových výstav toho nejlepšího ze světa audia a videa. Jak výstava vypadá, probíhá a co lze na ní vidět, vám přiblížím v následujících odstavcích.

Nejprve je důležité si říci, že na výstavě nenajdete příliš mnoho výrobců běžných Bluetooth reproduktorů, soundbarů či sluchátek dostupných v běžné distribuci. Výstava je zaměřena na kvalitní zvuk a v některých případech i obraz. Společně se nyní můžeme podívat na to nejzajímavější, co letošní ročník nabídl.

Reproduktory

Na místě byly vidět desítky až stovky značek, které se věnují primárně reproduktorům. Od klasických značek jako je JBL, Focal nebo Wilson Audio. Mně osobně chybělo oficiální zastoupení populárních brandů jako KEF nebo dokonce Bowers & Wilkins. Po dlouhé době (přibližně 7 let) jsme mohli opět vidět i legendární značku Tannoy, která představila nový model a opět se vrací s velkými plány.

Jedna z největších expozic tradičně patřila německému distributorovi Audio Reference, který opět dovezl několik sestav, jež svou cenou hravě převyšují luxusní automobily.

Koncern Harman dovezl téměř celé své portfolio značek JBL, Arcam a Mark Levinson, které bylo možné vidět pasivně vystavené, řada „retro“ modelů byla i aktivně zapojena společně s firemní elektronikou. Stále častěji je slyšet i o skotské značce Fyne Audio.

Aktuálně jejich portfolio tvoří klasické skotské a moderně pojaté sestavy. Vystavena zde byla například nová série F700 SP či nádherně zpracované modely Vintage Fifteen či Five. Dechberoucí, či spíše „sluchberoucí“ byla i kombinace reproduktorů YG Acoustics s elektronikou Burmester.

Partnerství značek Naim a Focal se očividně vyplácí. Letos došlo k uvedení nové řady 300 od anglických Naim Audio, která obsahuje streamer, předzesilovač, monobloky a napájecí zdroj. Další novinkou je malý integrovaný zesilovač Nait 50, který bude vyroben jen v 1973 kusech k příležitosti 50. výročí značky.

Tradičně nesměla chybět ani švýcarská Nagra, jenž opět prezentovala to nejlepší ze své kuchyně. V tomto případě se bavíme o komponentech s cenou srovnatelnou s běžným osobním automobilem.

Nezklamal ani výrobce TAD, který ukazoval novou elektroniku ve společnosti svých regálových reproduktorů. Konkrétně nový CD/SACD přehrávač D700 s předzesilovačem C600 a monobloky M700. Reproduktory nesou název Ce1tx. V této expozici musím rovněž pochválit designově povedenou akustiku. V galerii níže najdete fotografie dalších sestav, které mě zaujaly.

Elektronika

Další důležitou součástí každého systému je zesilovač, nějaký ten zdroj (např. CD přehrávač či digitální) a další prvky. I letos bylo vidět, že rostoucí zájem přitahují nové technologie v podobě streamingu a digitálního zpracování signálu. Zde mají velké ambice výrobci ROSE a INNUOS, kteří patří mezi ty mladší a dražší a na výstavních plochách rozhodně nešetřili. Samozřejmě nechyběli ani ti známější jako NAD, Bluesound, NAIM, YAMAHA a další. U výrobců je vidět zaměření na mladou generaci, kdy se snaží zaujmout all-in-one řešeními.

Jeden z největších vystavovatelů je německý Burmester, kterého můžete znát z ozvučení vozů značek Mercedes (i Maybach), Porsche či nově Ferrari. U klasické High-End značky je vidět nový směr a letos představil svůj první all-in-one stroj s označením 232, které bylo možné slyšet v privátní poslechové místnosti.

Zajímavostí bylo vidět i sérii BESPOKE, která umožní maximální barevné a materiální přizpůsobení dle požadavků zákazníka. Na místě bylo prezentováno barevné provedení Ferrari na reproduktorech či čisté stříbro na zesilovači a rovněž reproduktorech.

Gramofony

Klasický analog před pár lety oslavil obrovský návrat a výrobci se snaží tento trend udržet co to dá. V Mnichově bylo možné vidět ty největší jako je Pro-Ject, Thorens, Dual, Rekkord či Rega, kteří se věnují spíše dostupnějším modelům, ale mají i nějaké cenové výstřely za stovky tisíc korun. Co bylo pro oko zajímavější jsou menší výrobci, jenž se nebojí nasadit cenovky i v řádech miliónů s netradičním designem.

Nedílná součást každého systému jsou kabely, kterých není nikdy dost a těžko se tam hledá cenový strop. Své „šperky“ se nebojí přestavovat známí výrobci jako Nordost, Audioquest nebo možná až trochu šílení ZenSati. Hodnota vystavovaných kabelů může být v hodnotě až několik milionů jen od jednoho výrobce. Třeba americký Nordost dodává své kabely do několika systémů na výstavišti a ve své sestavě má použitou sérii Odin 2, kde je jeden kabel v ceně běžného automobilu.

Pod kabely se schovává i napájecí sekce, jenž je základem každého kvalitního AV systému, kterou není dobré přehlížet, jelikož prostě funguje. Mezi nejznámější patří anglický výrobce IsoTek, který se letos objevil ve velkém stylu hned s několika novinkami. Samozřejmě to nebyl jediný výrobce řešící tuto problematiku a pozorní návštěvníci si mohli všimnout i velkých až šílených řešení.

Akustika

Tu nepodceňují ani vystavovatelé, hned několik z nich mělo upravený prostor od známých výrobců jako Vicoustic nebo Sonitus. Své akustické řešení zde prezentovalo i několik výrobců a je hezké vidět, že akustiku již lze řešit moderně a dost individuálně. Jasným trendem jsou lamelové panely či panel s individuálním potiskem.

Nejdražší aparatura na světě?

V jednom ze sálů byla k vidění obří aparatura SuperDragon od čínské značky ESC Acoustic, jejíž cena se pohybuje okolo 3,6 milionu euro. Pro pořízení této „mašiny“ nepotřebujete jen dostatek peněz, ale jak je patrné z fotografie, tak i hodně místa.

Veletrh nezapomínal ani na sběratele vinylových desek či cédéček, které si zde případní zájemci mohli zakoupit. Dostupné zde byly nejrůznější speciální edice z USA nebo Japonska, u kterých se ceny pohybovaly klidně i ve stovkách euro.