Redmi Note 13 zaujme designem, výbavou i sympaticky nízkou cenou

Novinka od Redmi zaujme příjemným poměrem výbavy a výkonu

Telefon láká na design a 100Mpx fotoaparát, zklamáním je absence NFC

Cena v Číně startuje na 4 500 korunách

Značka Redmi včera představila novou řadu smartphonů Redmi Note 13. Ve zvláštním článku jsme si představili vrcholné Redmi Note 13 Pro a 13 Pro+, nyní se podíváme na základní model, který má sice o něco slabší výbavu, avšak při pohledu na cenu mu veškeré kompromisy snadno odpustíte.

Redmi Note 13: sympatická střední třída

Po stránce designu není představené novince co vytknout, člověk by ji na první pohled bez obav zařadil do vyšších cenových pater. Telefon se pyšní tenkým tělem (7,6 mm), moderními rovnými boky, střídmě vypadajícím fotomodulem a tenkými rámečky okolo displeje – bradička má tloušťku pouhých 2,25 mm. Potěší i zvýšená odolnost IP54.

Přes čelní stranu telefonu se rozprostírá plochý 6,67″ Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Nahoře uprostřed je „vyvrtán“ otvor pro 16Mpx selfie kamerku, na zádech pak najdeme 100Mpx fotoaparát se světelností f/1.7, který doprovází 2Mpx hloubkový senzor. Místo něj bychom raději viděli širokoúhlý snímač.

Redmi Note 13 pohání 6nm čipset MediaTek Dimensity 6080 s osmijádrovým procesorem (2× Cortex-A76 s taktem 2,4 GHz a 6× Cortex-A55 s taktem 2 GHz) a grafikou Mali-G57. Na výběr bude několik paměťových variant, ta nejvyšší může mít 12 GB RAM a 256GB úložiště s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Staromilce potěší i sluchátkový 3,5mm port.

Energii si telefon bere z 5000mAh akumulátoru, který se dobíjí USB-C portem maximálním výkonem 33 wattů. Bezdrátovou komunikaci má na starosti Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 a infraport, o NFC bohužel specifikace nehovoří. Ve výbavě dále nechybí čtečka otisků prstů v zamykacím tlačítku. Operačním systémem je Android 13 s nadstavbou MIUI 14.

Cena a dostupnost

Redmi Note 13 bude dostupný nejprve v Číně, nabízet se bude v bílé, černé a modré barvě. Ceny jednotlivých paměťových variant jsou následující:

6/128 GB za 1 199 CNY (asi 4 500 korun s DPH)

8/128 GB za 1 299 CNY (asi 5 000 korun s DPH)

8/256 GB za 1 499 CNY (asi 5 700 korun s DPH)

12/256 GB za 1 699 CNY (asi 6 400 korun s DPH)

Globální dostupnost v tuto chvíli potvrzenou nemáme, avšak vzhledem k prodeji předchozího modelu s ní pravděpodobně počítat můžeme.