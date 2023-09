Redmi Note 13 Pro+: voděodolnost, 200Mpx fotoaparát a 120W nabíjení za hubičku

Redmi vytvořilo nový hit střední třídy

Dobře vypadá, má slušnou výbavu, a přitom nestojí mnoho

Zajímavá je především varianta se čtyřbarevnými koženými zády

Značka Redmi, která patří čínskému Xiaomi, v tomto týdnu představila novou rodinu smartphonů Redmi Note 13. Tvoří ji celkem tři samostatné smartphony, přičemž nejvýše postavený model Redmi Note 13 Pro+ nabízí nečekaně zajímavý poměr ceny a výkonu. Přestože se jedná o telefon vyšší střední třídy, nechybí mu prvky známé spíše z vlajkových lodí.

Redmi Note 13 Pro+: černý, bílý nebo čtyřbarevný?

Novinka od Redmi zaujme nejen výbavou, ale i vzhledem. Dnes jsou moderní rovné boky, ovšem čínský výrobce se rozhodl je zkombinovat se zaoblenými zády i displejem, takže telefon nevypadá tak „kvádrovitě“ jako konkurence.

Redmi si pohrálo i s provedením zad, konzervativci sice mohou sáhnout po obyčejnější bílé nebo černé variantě se zády z matného skla, ovšem pokud máte rádi trochu extravagance, můžete zvolit variantu z veganské kůže ve čtyřech barvách – fialové, modré, zelené a bílé. Třešničkou na dortu je pak voděodolnost IP68, co je v portfoliu smartphonů Redmi vůbec poprvé.

Přes čelní stranu telefonu se rozprostírá 6,67″ displej ze zakřivenými okraji. Jedná se o OLED panel s rozlišením 1220 × 2712 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Zobrazovač potěší maximálním jasem 1800 nitů a kvalitní ochranou, kterou zajišťuje sklo Gorilla Glass Victus. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů a otvor pro 16Mpx selfie kamerku.

Z levého horního rohu zad vystupují celkem tři čočky, za kterými se ukrývají následující fotoaparáty:

200Mpx hlavní (Samsung ISOCELL HP3) s optickou stabilizací

8Mpx širokoúhlý se zorným polem 120°

2Mpx makro

Uvnitř Redmi Note 13 Pro+ tepe čipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra doplněný o sofistikovaný systém chlazení tvořený grafitovým listem o ploše 4000 mm2 a výparníkovou komorou. V maximální výbavě telefon nabídne až 16 GB RAM a 512GB úložiště.

Redmi Note 13 Pro+ se pyšní i perfektní konektivitou – bezdrátové standardy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 nebo NFC jsou samozřejmostí, nadto Redmi přidává ještě infraport. O fyzické datové a energetické spojení se stará USB-C konektor, skrze který se mimo jiné dobíjí i integrovaná 5000mAh baterie, maximální nabíjecí výkon činí 120 wattů. Na telefonu je předinstalován operační systém Android 13 s nadstavbou MIUI.

Ceny a dostupnost

Redmi Note 13 Pro+ zaujme nejen vzhledem a výbavou, ale také cenou – v Číně ceny startují na 1 999 CNY za variantu 12/256 GB, což je v přepočtu asi 7 600 korun s DPH. Na českém trhu (pokud se k nám dostane) by mohl stát pod 10 tisíc korun, což by na danou výbavu nebyla vůbec špatná cena.

Ušetřit by se dalo i zakoupením varianty Redmi Note 13 Pro (bez znaménka plus). Vypadá stejně, má pouze několik ústupků ve výbavě – odolnostní krytí je pouze IP54 a o výkon se stará čipset Snapdragon 7s Gen 2. Telefon disponuje větší 5100mAh baterií, avšak s pomalejším 67wattovým nabíjením. Tento model také disponuje 3,5mm portem, který varianta Plus nemá. Cena za základní variantu 8/128 GB činí 1 499 CNY (asi 5 700 korun s DPH).