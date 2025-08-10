Redmi chystá telefon s gigantickou baterií! Doposud největší v historii firmy

- Čínská značka Redmi chystá smartphone s opravdu velkou baterií
- Překonat má i současného rekordmana Turbo 4 Pro s 7550mAh akumulátorem
- Smartphone s gigantickou baterií je podle posledních informací již ve vývoji
Výdrž na baterii je v rámci chytrých telefonů stále velké téma. Zatímco některé společnosti se tento problém snaží vyřešit skrze inovace a nasazení nových typů akumulátorů, jiné firmy na to jdou „od lesa“. Takovým příkladem je i Redmi, které se nesnaží znovu vynalézt kolo, ale připravuje telefon s obří baterií. Vzhledem k tomu, že už nyní firma představila smartphone Redmi 15 5G (a to i na českém trhu), jenž se pyšní kapacitou baterie 7000 mAh, rozhodně se máme na co těšit.
Velká baterie = dlouhá výdrž
Telefonů s velkou baterií se na trhu objevilo v minulosti už několik, nicméně většina z nich pochází od malých značek a kromě vysoké kapacity baterie nic víc nabídnout nemohly. Redmi je nicméně etablovaná dceřiná společnost Xiaomi, jenž dokáže i v cenově přijatelném segmentu vymyslet smartphony, které stojí za utracené peníze. Podle spekulací známého leakera Digital Chat Station připravuje Redmi telefon s baterií s kapacitou někde mezi 8500 a 9000 mAh, což už je slušná porce energie sbalené na cesty.
Zajímavostí je údajná tloušťka 8,5 milimetrů, která napovídá, že Redmi nejspíše přijde s vlastní technologií baterie, neboť vměstnat standardní akumulátor do takto tenkého těla je přinejmenším velmi komplikované. Mimo Redmi 15 5G je na zahraničních trzích šampionem značky model Turbo 4 Pro, který se může pochlubit baterií s kapacitou 7550 mAh, tudíž Redmi má poměrně dobrou představu, jaké to je vytvořit telefon s velkou baterií.
Nejen Redmi ale chystá smartphone s velkou baterií a potenciálně dlouhou výdrží. Podle dříve zveřejněných spekulací údajně chystá chytrý telefon s baterií s kapacitou 10000 mAh, nicméně v tomto případě si na detaily budeme muset počkat. Do tohoto závodu se má přidat také u nás méně známá značka iQOO, jenž podle všeho chystá telefon s baterií s kapacitou 8000 mAh. Podobný kousek také nedávno předvedlo Realme s prototypem modelu GT 7, který nabízí akumulátor s kapacitou 10000 mAh při tloušťce 8,5 milimetrů.