Realme vyrobilo telefon s 10 000mAh baterií. Rozměry má jako běžný smartphone

Ještě před pár lety to vypadalo, že kapacita akumulátorů ve smartphonech se ustálila na 5 000 mAh a dál již neporoste. Sem tam se sice objevil telefon s větší baterií, ale vypadal spíše jako powerbanka, která se nějakým záhadným způsobem naučila telefonovat.

V minulých zhruba dvou letech ale začaly vstupovat do hry křemíkovo-uhlíkové akumulátory, které se díky vysoké energetické hustotě dokázaly přes hranici 5 000 mAh poměrně výrazně přehoupnout, klidně až k metě 7 000 mAh. Značka Realme se pokouší tuto hranici posunout ještě mnohem dál.

Značka Realme se připravuje na globální premiéru svého smartphonu Realme GT7 a při této příležitosti si připravila stejnojmenný konceptuální telefon pyšnící se akumulátorem s opravdu velkorysou kapacitou 10 000 mAh. Telefon přitom nevypadá nijak „nafoukle“ – v pase má standardních 8,5 mm a váží 215 gramů. Jak se tedy dovnitř vešla taková zásoba energie?

Realme použilo křemíkovo-uhlíkový akumulátor, který se pyšní ohromnou energetickou hustotou 887 Wh/l. Samotný článek baterie je navíc obrovský a zabírá drtivou většinu útrob telefonu. Toho se Realme podařilo dosáhnout výrazným zmenšením základové desky, která má na výšku pouhých 2,34 cm – údajně se jedná o nejmenší desku napříč všemi Android smartphony.

Kvůli zvýšené bezpečnosti Realme u takto velké baterie aktivovalo trojnásobnou ochranu. Ta má spočívat v chemických a mechanických úpravách tak, aby se akumulátor nenafukoval a nebyl náchylný k fyzickému poškození. Celou technologii pak má výrobce ošetřenou více než 60 patenty.

The unboxing video of the realme GT 10,000 mAh concept phone is here! Get ready for unparalleled power and performance! pic.twitter.com/22WWiIjbA8

— Chase (@ChaseXu_) May 6, 2025