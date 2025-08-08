Redmi 15 míří do Česka, nabízí velký displej a 7000mAh baterii

- Redmi uvedlo na český trh model s číselným označením 15
- Kromě velkého displeje láká především na baterii s kapacitou 7000 mAh
- Cena se zastavila na částce 4 999 korun
Cenově dostupných telefonů není nikdy dost a i když se jim mnohdy nevěnuje taková pozornost, jako vlajkovým lodím, pro řadu lidí, především těch méně náročných, představují ideální poměr ceny a výkonu. Do této kategorie spadá také Redmi 15, jenž zamířilo na český trh a tuzemským zákazníkům může nabídnout například velký displej nebo baterii s doposud nejvyšší kapacitou, jakou se Redmi odvážilo implementovat do smartphonu. Co dalšího nabízí?
Levná vstupenka do světa smartphonů
Design je poměrně příjemný a rozměry se zastavily na hodnotách 171 × 82 × 8,5 milimetrů a hmotnosti 224 gramů. Co rozhodně potěší je trojice barevných kombinací Midnight Black, Titan Gray a Ripple Green, stejně jako odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP64. Přední straně dominuje prostorný 6,9″ FullHD+ (1080 × 2340 pixelů, jemnost 374 ppi) panel s maximálním jasem 850 nitů a obnovovací frekvencí 144 Hz, kterému nechybí ani řada certifikací od TÜV.
Uvnitř najdeme čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 vyrobený 6nm technologií, 4/8 GB RAM s možností virtuálního navýšení až na 16 GB, interní paměť o kapacitě 128/256 GB s možností rozšíření skrze microSD karty až na kapacitu 2 TB. Z další výbavy nechybí Bluetooth 5.1, NFC, všechny relevantní geolokační systémy, podpora 5G, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku nebo reproduktory s certifikací Dolby Atmos.
Operační systém je v tomto případě Android 15 s nadstavbou HyperOS 2. Jednu z hlavních rolí hraje také baterie s kapacitou 7000 mAh, jenž podporuje 33W drátové nabíjení a nechybí ani 18W reverzní dobíjení. Redmi uvádí, že při 1 % kapacity zvládne smartphone až hodinu hovoru či 7 a půl hodiny v pohotovostním režimu.
Za zmínku stojí také fotoaparáty, konkrétně hlavní 50Mpx snímač se světelností f/1.8 a možností natáčet Full HD video při 30 fps. Na zadní straně se ještě nachází i další dva snímače, avšak o nich Redmi neposkytuje žádné detailnější informace a tudíž netušíme, zda mají nějakou funkci či zda jsou jen „do počtu“. Fotoaprát nicméně podporuje i některé AI vychytávky, jako jsou funkce AI Erase, AI Sky nebo Dynamické snímky. Na přední straně se ještě nachází 8Mpx selfie kamera s clonou f/2.
Redmi 15 5G, jak zní oficiální název, je k dispozici ve třech zmíněných barevných variantách, tedy v Ripple Green, Titan Gray a Midnight Black v jedné konfiguraci, konkrétně s 4 GB RAM a 128 GB interní paměti za cenu 4 999 korun.