Redmi 12C cílí na nenáročné uživatele. Po omezenou dobu bude k dispozici se slevou

Redmi 12C se zařadí do nižší třídy

V ní slibuje zájemcům rozměrný 6,71“ displej či 50Mpx fotoaparát

Do 10. dubna bude na všechny paměťové varianty 500 Kč sleva

Čínská značka Redmi, která je dceřinou společností Xiaomi, přivezla do Česka nový smarpthone spadající do nižší třídy. Redmi 12C cílí především na nenáročné uživatele, kteří nechtějí za telefon utratit zbytečně moc peněz, ale zároveň chtějí pokud možno to nejlepší, co jim trh dokáže nabídnout. Čím vším se může Redmi 12C pochlubit?

Přední straně dominuje 6,71“ IPS panel s HD+ rozlišením (720 × 1 650 pixelů, jemnost 268 ppi) a jasem 500 nitů. V útrobách se ukrývá osmijádrový čipset Mediatek Helio G85, který doprovází grafika Mali-G52 MC2, 4/6 GB RAM a 32/64/128 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB. Z ostatní výbavy nechybí 3,5mm audio konektor, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, všechny relevantní polohové systémy, čtečka otisků prstů na zadní straně nebo starší konektor microUSB 2.0.

Operačním systémem je Android 12 s nadstavbou MIUI 13. Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh, avšak pouze s podporou 10W nabíjení. Na zadní straně se nachází dva fotoaparáty – hlavní 50Mpx a druhý je blíže neurčený hloubkový senzor. Na přední straně se poté ještě nachází 5Mpx selfie kamera.

Cena a dostupnost

Redmi 12C je k dispozici ve čtyřech barvách: šedá Graphic Grey, modrá Ocean Blue, zelená Mint Green a fialová Lavender Purple. Redmi 12C je na našem trhu dostupné v modré a černé barvě se třemi variantami úložiště. Variantu 3/32 GB bude možné zakoupit za 3 499 Kč, variantu 3/64 GB za 3 999 Kč a 4/128 GB za 4 499 Kč. Telefony jsou již nyní v prodeji a do 10. dubna 2023, nebo do vyprodání zásob, jsou všechny tři varianty k dostání za dočasně sníženou cenu, tedy za 2 999 Kč, 3 499 Kč a 3 999 Kč.