Recenze sluchátek Technics EAH-AZ100: prémiovka s královským zvukem, ANC i výdrží

Výdrž na baterii

A jak jsou na tom sluchátka z hlediska výdrže na baterii? Velice dobře! Pokud se bavíme o poslechu přes kodek AAC, zvládnou až 10 hodin s ANC či 12 hodin bez ANC. S nabíjecím pouzdrem je to pak slušných 28 a 29 hodin, takže i při cestování nebo delších letech vás novinka od Technics rozhodně nenechá ve štychu.

Nabíjet je můžete prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Sluchátka samotná dobijete za 2 hodiny, nabíjecí pouzdro pak za 2,5 hodiny přes kabel a přibližně 3,5 hodiny bezdrátově. Nechybí ani rychlé nabíjení, při kterém za 15 minut doplníte energii na 90 minut poslechu (AAC+ANC).

Závěrečné hodnocení

Vždy je pro mě příjemné, když dražší produkty, které testuji, opravdu přináší vyšší hodnotu a dá se pochválit hned několik aspektů současně. Ať už se bavíme o designu, funkcích, výdrži na baterii, nebo zvuku samotném. A přesně to je případ modelu Technics EAH-AZ100, který mne opravdu bavil. Po designové stránce jde o velmi povedený produkt a z hlediska zvuku nebo ANC taktéž nemám co vytknout. Potěší také podpora LDAC kodeku, Dolby Atmos (včetně Spatial Audio) nebo Dolby Head Tracking. Prostor pro zlepšení bych viděl maximálně u mobilní aplikace, která by si minimálně zasloužila podporu češtiny a slovenštiny.

Za cenu okolo sedmi a půl tisíce korun dostanete skutečně prémiové špunty, které poslouží v rámci denního použití, delších cest i při běžném sportování. Oblíbíte si je díky dobré ergonomii, dostačující výdrži na baterii nebo bezdrátovému nabíjení.