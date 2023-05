Recenze sluchátek Jabra Elite 4: jak hrají špunty s ANC za dva a půl?

Novinka dánské značky Jabra útočí na segment levnějších sluchátek, pyšní se ale ANC

Designově se drží zažitých tvarů a zapadají do portfolia výrobce

Nechybí podpora hlasových asistentů, režim propustnosti HearThrough nebo multipoint připojení

Množství sluchátek v nabídce značky Jabra se stále rozrůstá a je tedy třeba dbát na správná označení. Testovaný model Elite 4 by se mohl lehce splést s Elite 4 Active, který je ale o něco dražší a díky svému sportovnímu zaměření nabídne především lepší krytí vůči vodě. Chybí jim ale například multipoint připojení, které testovaný model Elite 4 má.

Důležité je také aktivní potlačení okolního hluku a relativně příznivá cena 2 599 korun. V nabídce mnoha e-shopů novinku pořídíte celkem ve čtyřech barevných provedeních: modrá, bílá, černá a dokonce i fialová. Já jsem testoval decentní černou.

Obsah balení a design

Sluchátka dorazila v uniformní bílé papírové krabičce, která ukrývá sluchátka samotná s nabíjecím pouzdrem i dva páry výměnných silikonových špuntů. Součástí balení je také 20 cm dlouhý nabíjecí USB-C/USB-A kabel.

Ani z hlediska designu se nekoná žádné velké překvapení. Špunty mají pro Jabru typický ledvinový tvar a jediná rovná plocha slouží jako tlačítko pro ovládání. Nejedná se v tomto případe o dotykový senzor ale o klasické fyzické tlačítko. Krabička je vcelku standardní a nepůsobí nijak prémiově. Přední strana obsahuje logo firmy i indikační diodu, na zadní straně najdete USB-C konektor pro nabíjení.

Design tedy určitě neurazí ale ani nijak významně nenadchne. Použity byly především plasty v matném barevném provedení a z řady sluchátek značky Jabra tento model vzhledově nijak nevyčnívá.

Parametry a funkce

Co se týče technických parametrů, zásadní jsou pro zvuk především 6mm měniče. Udávaný frekvenční rozsah sahá od 20 Hz do 20 kHz pro hudbu a od 100 Hz po 8 kHz při telefonním hovoru. Podporovanými kodeky jsou v tomto případě jen SBC a Qualcomm aptX, takže uživatelé iPhonů se budou muset obejít bez kvalitnějšího AAC kodeku.

Čtveřice mikrofonů zajišťuje telefonní hovory i kvalitní potlačení okolního hluku. K dispozici je i transparentní režim, který se v tomto případě nazývá HearThrough. Rychlé párování funguje pouze pro platformu Android, takže další drobný nedostatek pro „jablíčkaře“.

U hlasových asistentů můžeme volit z Google Assistant nebo Siri. Připojení k telefonu zajišťuje Bluetooth ve verzi 5.2 s dosahem 10 m. Nechybí již zmíněné multipoint připojení k více zařízením zároveň. Krytí IP55 sice nedosahuje úrovně sportovních modelů, ale pro běžné použití postačí.

Aplikace Jabra Sound+

Pro ovládání a nastavení sluchátek slouží aplikace Jabra Sound+. Ta bohužel nenabízí přepnutí do jiného jazyka než je angličtina, ale je možné se přes ní proklikat k přehlednému českému manuálu. Ten osvětlí například funkce informační diody nebo ovládání pomocí tlačítek přímo na sluchátkách.

Uživatelské prostředí je velmi jednoduché. Na úvodní obrazovce již tradičně vidíte připojená sluchátka i s údajem o nabití v procentech. Následuje přepínání zvukových módů, čímž se myslí ANC. Nechybí ani grafický ekvalizér a přednastavené presety. Jednotlivé widgety si na domovské obrazovce můžete seřadit dle vlastních preferencí, což je vítaná funkce.

Pokud se ponoříte do hlubšího nastavení, je samozřejmě možné aktualizovat firmware, provést personalizaci ANC nebo projít nejčastější otázky a odpovědi případně již zmíněný manuál pro použití. Aplikace je velmi jednoduchá a přehledná.

Zvuk a ANC

Zvukově jsou nové Jabry velmi konzervativní. Ani po delším poslechu jsem neměl pocit, že by některá ze složek spektra výrazně vyčuhovala nebo naopak byla potlačena. Projev je tedy frekvenčně velmi vyrovnaný a vaše osobní preference v podobě sytějších basů nebo středů můžete bez problému do přednesu přenést díky ekvalizéru v aplikaci. A je potřeba zmínit, že s profilem Bass Boost zažijete basů více než dost.

U notoricky známých skladeb mi nechyběly žádné detaily, možná jen rozložení do sterea nebylo tak široké, jako je tomu u některých jiných sluchátek. Celková hlasitost je spíše nižší. Při poslechu jsem se pohyboval většinou někde okolo 90 %. Ačkoliv jsem do maxima nešel, někdo by možná ocenil hlasitost mírně vyšší.

Je skvělé, že pokročilé funkce, jako je ANC, se postupně dostávají i k těm dostupnějším modelům na trhu. Elite 4 jsou toho jasným příkladem a ačkoliv z hlediska množství potlačeného hluku je nemůžeme srovnávat se špičkami na trhu, s většinou hluků si poradí překvapivě dobře (především o nižších frekvencích). Dílem za to můžeme děkovat špuntové konstrukci, které sama o sobě uši poměrně dobře utěsní. I ANC zde ale hraje nemalou roli.

Díky funkci HearThrough je možné naopak okolní zvuk propouštět a zesilovat. V aplikaci si dokonce sami nastavíte, jaké množství zvuku k vám má jít. Zmínit musím také telefonní hovory, které probíhaly bez problému. Špuntová sluchátka pro hovory ale používám spíše v výjimečně. Mluvení se zacpanými zvukovody není příjemné.

Pohodlí a ovládání

Do mých uší špunty padly bez problému. Používal jsem střední velikost nástavců a při vkládání je vždy potřeba sluchátka drobně pootočit. Pak ale drží výborně a neměl jsem problém s nějakým vypadáváním ani při rychlejších pohybech. Úplně příjemně bohužel nepůsobilo ovládání pomocí tlačítek. Oproti dotykovému ovládání je potřeba přece jen drobně potlačit a především u této špuntové konstrukce dochází k tlačení sluchátek do zvukovodů, což není komfortní. Raději jsem tedy sluchátka ovládal z telefonu a aplikace.

Manipulace mi ale nečinila žádné problémy. Krabička se díky ostrým hranám dobře drží a také sluchátka lze spolehlivě uchopit, což vždy u takto drobných produktů není pravidlem. Usazení do krabičky pomocí magnetů funguje výborně a taktéž otevírání víčka je velmi pohodlné.

Výdrž baterie

Co se týče výdrže baterie, výrobce uvádí 28 hodin při vypnutém ANC a 22 hodin při zapnutém ANC. Jedná se o sluchátka i pouzdro dohromady. Pokud se budeme bavit o výdrži bez dobíjení v pouzdře, jedná se o 7 hodin bez ANC a 5,5 hodiny s ANC. Rychlé nabíjení umožní za 10 minut doplnit energii pro 1 hodinu přehrávání. Bezdrátové nabíjení zde jako možnost není.

Udávané hodnoty výdrže nejsou vůbec špatné a z mých zkušeností je možné je i mírně překročit. Záleží samozřejmě na hlasitosti a dalších faktorech, jako je ANC. V této cenové kategorii se jedná o nadprůměr.

Závěrečné hodnocení

Po delším používání musím sluchátka Jabra Elite 4 ocenit především díky poměru ceny a výkonu. Ačkoliv jsem z nich zprvu nijak nadšen nebyl, postupem času jsem pochopil v čem tkví jejich silná stránka. Možná příliš nezaujmou vzhledem a zvukově jsou sice solidní, ale nijak neoslní. Příjemným překvapením je funkční ANC s propustným režimem i dobrý výkon na baterii. Velké většině méně náročných uživatelů ale budou pro běžný poslech vyhovovat.

Cena 2 599 korun je přiměřená a pochválit musím také přehlednou aplikaci. Majitele iPhonů může od nákupu odradit chybějící kodek AAC. Pro sluchátka s bezdrátovým nabíjením zase budete muset sáhnout spíše do vyšších cenových kategorií. Elite 4 jako každodenní pracant ale svou práci odvedou a poslouží velmi dobře.

Jabra Elite 4 7.8 Design a zpracování 6.9/10

















Kvalita zvuku 7.6/10

















Výdrž baterie 8.8/10

















Funkce 8.5/10

















Pohodlí 7.4/10

















Klady ANC i transparentní mód

jednoduchá a přehledná aplikace

slušná výdrž baterie

příznivá cena Zápory chybí AAC kodek

rychlé párování pouze pro Android

aplikace je pouze v angličtině Koupit Jabra Elite 4