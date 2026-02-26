Recenze routeru Strong BE3600: solidní základ s Wi-Fi 7

- Pokud chcete být připraveni na Wi-Fi 7, router Strong BE3600 je skvělou volbou
Výběr nových síťových prvků má v lásce jen málokdo z nás, nicméně příležitostně se tomu nevyhneme. Ostatně bez routeru si už dnes takřka nedokážeme představit život. Vzhledem k tomu, že si router vybíráme jednou za několik let, máme tendenci se v novinkách ztrácet a často sáhnout intuitivně po tom prvním, co se nám dostane pod ruku. Jisté je ale to, že od nového „srdce“ naší domácnosti chceme, aby vydrželo aktuální co nejdéle. Pokud hledáte nějakou cenově dostupnou variantu, která vám několik příštích let vydrží, rozhodně stojí za zvážení Strong BE3600.
Design a zpracování
Vzhled routeru může hrát velkou roli při jeho vybírání, z praktického hlediska je ale vhodné, aby byl pokud možno co nejméně nápadný. To Strong BE3600 do značné míry splňuje, neboť jeho podoba do značné míry odpovídá tomu, co si běžný člověk představí právě pod pojmem router – černá plastová krabička s pěti výraznými 3dBi směrovými anténami. Kdyby nebylo velkého nápisu Strong a už trochu zbytečného Wi-Fi 7 na horní straně, dost možná byste si ho spletli s některým z konkurenčních zařízení.
Více než design, který zapadne do velkého množství domácností, jsou ale důležité funkční aspekty routeru. Právě oněch pět směrových antén Strong BE3600 vám pomůže pokrýt co možná největší plochu a přijde vhod obzvláště ve členitějších domácnostech. Na přední straně vás o chodu informuje stavová dioda, kterou lze naštěstí vypnout, pokud nemáte rádi zbytečné světlo. Zajímavější je ale zadní strana, která ukrývá portovou výbavu.
Ta je bohužel mírným zklamáním. Kromě WAN/2,5Gb portu můžete využít i trojici gigabitových LAN portů pro připojení dalších zařízení. Mimo to je na zadní straně ještě WAN, resetující tlačítko a také tlačítko pro připojení napájecího adaptéru. To je vše.
Osobně bych rád viděl alespoň čtyři LAN porty, což je v dnešní době již standard, a zamrzí také absence USB, například pro připojení externího pevného disku. Rozumím tomu, že aby Strong dosáhl na příznivou cenu, musel sáhnout ke kompromisům, nicméně zrovna v tomto případě nejde o šťastné rozhodnutí.
Strong se to snaží kompenzovat podporou nejmodernějšího standardu Wi-Fi 7, které prozatím mnoho zařízení nepodporuje, avšak do budoucna se tato situace jistě bude měnit.
Dvoupásmová Wi-Fi 7 zajišťuje rychlost až 3600 Mbit/s (2882 Mbit/s v pásmu 5 GHz a 688 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz), což vystačí na řadu náročných úkolů a poskytuje relativně vysokou stabilitu. S podporou Easy Mesh můžete k routeru připojit i další zařízení a snadno tím rozšířit svou domácí síť. Samozřejmostí je zabezpečení WPA/WPA2/WPA3.
Pokud vlastníte některý z těchto smartphonů, můžete využívat výhod Wi-Fi 7:
- iPhone 17 Pro (Max)
- iPhone 17 Air
- iPhone 16 Pro (Max)
- Samsung Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7
- Google Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL a skládací Pixel 10 Pro Fold
- Řada Google Pixel 9 (včetně Pixel 9 Pro Fold)
- Google Pixel 8 a 8 Pro
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra a starší řada Xiaomi 14
- OnePlus 13, 13R a OnePlus 12
- ROG Phone 9 (Pro), Asus Zenfone 12 Ultra a 11 Ultra
- Motorola Edge 50 Ultra, Razr 60 Ultra (modely 2025/2026) a starší Edge 40 Pro
Nastavení a mobilní aplikace
Nastavení routeru Strong BE3600 je veskrze standardní, zkrátka zapojíte a víceméně můžete fungovat. Jenže pokud plánujete router využívat v rámci domácí sítě trochu robustněji, s mobilní aplikací MyStrong pro Android a iOS vám to půjde o dost snadněji. Hned na úvod si neodpustím drobné rýpnutí – aplikace je sice na první dobrou v češtině, nicméně stačí několik kliknutí a zjistíte, že překladatelé nebyli zrovna dvakrát pečliví. Ne že by to vadilo funkčnosti či omezovalo možnosti nastavení, ale dobrý dojem to rozhodně nedělá.
Je trochu škoda, že aplikace vyžaduje založení účtu, ovšem jedná se o rychlý úkon. Poté se vám plně otevřou možnosti routeru Strong BE3600 – snadné přidání nového uzlu v rámci mesh systému, přehled uživatelů, přehled sítě, seznam připojených zařízení, nastavení Wi-Fi, nastavení Wi-Fi pro hosty, možnost naplánovat vypnutí a zapnutí Wi-Fi, ovládání LED indikace na přední staně, nastavení LAN, nastavení internetu, nastavení systému, restart celé sítě či aktualizace firmwaru.
Vysvětlovat, co najdete pod většinou položek, nemá příliš smysl, ostatně mluví samy za sebe. Potěšila mě možnost nastavit si separátní síť pro návštěvy, takže jim můžete umožnit přístup k internetu bez toho, aby znali heslo vaší domácí sítě, a po jejich odchodu tento přístup vypnout. Také plánování vypnutí a zapnutí Wi-Fi se může hodit například pokud nechcete, aby děti potají večer seděly dlouho na internetu.
Využití mobilní aplikace je pochopitelně zcela dobrovolné, ke všem důležitým nastavením máte přístup také přímo z prohlížeče, zkrátka jako u každého jiného routeru. Rozhraní je zde plně v češtině, byť i zde se najde nějaký ten anglický šotek. Většina nastavení je v internetovém rozhraní shodná s mobilní aplikací, přičemž některé možnosti jsou zde rozšířené, třeba o možnost stáhnutí konfiguračních souborů, nahrání souboru s aktualizací nebo detailnější nastavení sítě.
Závěrečné hodnocení
Router Strong BE3600 je moderní síťový prvek, který potřebuje takřka každá domácnost. I když svým vzhledem zrovna dvakrát nezaujme, ani u tohoto typu hardwaru se to ani neočekává. A pětice směrových antén se stará o příkladné pokrytí a přináší routeru důležitou konkurenční výhodu. Tou další je bezesporu podpora pro standard Wi-Fi 7, díky kterému nějakou dobu nebudete muset řešit koupi nového routeru, který by splňoval moderní parametry. Nastavení je navíc snadné díky mobilní aplikaci, skrze kterou lze také bez větších potíží připojit další síťové prvky do mesh systému.
Bez kompromisů se ale Strong BE3600 neobešel, neboť trestuhodně chybí USB port, jenž se dá využít třeba pro připojení externího disku, čímž lze snadno vytvořit provizorní domácí NAS. Také lokalizace aplikace do českého jazyka není kompletní a nepůsobí nejlepším dojmem, což je určitě škoda. S cenou 1 599 korun patří Strong BE3600 do kategorie základních routerů do běžné domácnosti, od kterých nelze očekávat zázraky. Konkurence v dané cenové kategorii nabízí vesměs podobné parametry i portovou výbavu, ovšem podpora pro Wi-Fi 7 je klíčovým benefitem, stejně jako čtyřletá záruka garantovaná výrobcem (stejně jako na všechny ostatní síťové prvky), která nemá v dané kategorii konkurenci.
Strong BE3600
Design a zpracování8.0/10
Portová výbava8.5/10
Rychlost připojení9.7/10
Klady
- podpora Wi-Fi 7
- pětice 3dBi antén
- nenápadný design
- správa skrze mobilní aplikaci
- příznivá cena
Zápory
- chybí USB
- aplikace má chyby v lokalizaci