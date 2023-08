Recenze reproduktoru UB+ S1 Circle: dělová koule s výborným zvukem

Přenosný model S1 Circle ukrývá čtveřici reproduktorů a dvojici pasivních rezonátorů

Výdrž dosahuje k 20 hodinám a na výběr je z mnoha barevných variant

Cena na českém trhu startuje na necelých šesti tisících

Nedávno jsem měl možnost otestovat zajímavý reproduktor dB1 doubleBass od společnosti UB+. Kromě této vlajkové lodě ale dorazil také produkt z úplně opačné strany portfolia. Vyzkoušel jsem totiž i nejmenší a nejlevnější model S1 Circle. Nejlevnější ale v tomto případě znamená cenu 5 990 korun, za kterou máte dostat velmi solidní zvuk i slušnou výdrž přes 20 hodin. Zajímavá je také možnost propojení s ostatními reproduktory této značky. Co všechno tedy tento drobek umí?

Design a konstrukce

S1 Circle je už podle názvu reproduktor ve tvaru téměř dokonalé koule, kterou narušuje pouze drobný plochý podstavec na spodní straně a kožené poutko pro uchycení. Velká část povrchu je pokryta látkovým materiálem, pod kterým na pravé i levé straně můžete zpozorovat i dotekem nahmatat otvory jednotlivých reproduktorů.

Další dva otvory umístěné v koženkovém pruhu na přední i zadní straně vyzařují basové frekvence ve spolupráci s 2,5″ woofery. Nad přední mřížkou najdeme informační diodu, logo výrobce i zapuštěná tlačítka pro ovládání. Pod zadní mřížkou je zase otvor s krytkou ukrývající USB-C nabíjecí konektor a 3,5mm audio rozhraní pro kabelové připojení zdroje zvuku.

Ačkoliv design je na první pohled zajímavý, musím zmínit, že látkový povrch je dost náchylný k ušmudlání od prachu i jiných nečistot. Nejspíše je to ale neduh pouze tmavých variant, k dispozici totiž máte celkem 6 barevných provedení. Já jsem testoval modrou verzi Marina, vybírat ale můžete mezi dalšími třemi tmavšími odstíny nebo dokonce mezi oranžovou a žlutou.

Osobně bych asi volil méně nápadnou šedou nebo světlé odstíny. U testované modré se mi příliš nelíbily lesklé detaily, které vypadají jako jakýsi barevný elox a z mého pohledu působí lacině. Odstín mřížek se navíc mírně liší od odstínu loga výrobce nebo očka pro uchycení poutka. To na první pohled také nepůsobí nejlépe. Jinak je mi ale designové pojetí ve tvaru koule sympatické. Tělo působí solidním dojmem a vše drží pevně pohromadě.

Parametry a chytré funkce

Z hlediska zvukové produkce se u S1 Circle můžeme bavit o čtveřici měničů. Základem je dvojice 2,5″ wooferů s dvojicí pasivních rezonátorů a pak také duo 28mm tweeterů, které zajišťují vyšší frekvence. Výkon zesilovačů je v tomto případě 2 × 20 W.

Pro připojení ke zdroji zvuku slouží primárně Bluetooth 5.3 LE, tedy nejnovější a zároveň úsporná verze tohoto standardu. Další variantou je možnost připojení pomocí 3,5mm audio konektoru. Nabíjení probíhá pomocí USB-C kabelu a nechybí ani krytí proti vodě IPX5.

Maximální SPL dělá 92 dB a frekvenční rozsah sahá od 45 Hz k 17 kHz. Kodeky jsou k dispozici ve standardní sestavě SBC a AAC a nesmím zapomenout ani na rozměry 465 × 235 × 275 mm a hmotnost 1 kg. Díky mikrofonu je možné reproduktor použít pro telefonní nebo konferenční hovory, bohužel hlasového asistenta zde nenajdete. Důležitá je také spolupráce s aplikací UB+ Seek.

Zvuk a telefonní hovory

Celkově je zvukový přednes i vzhledem k velikosti reproduktoru velmi slušný. Basy samozřejmě nedosahují úrovní dražšího modelu dB1 doubleBass, na takto jednoduše přenosné zařízení jsou ale velmi dobré. Problém jsem nenašel ani u středů nebo výšek. Prokreslení zvuku bylo velmi detailní a nedocházelo k znatelnému zkreslení ani při vyšší hlasitosti. Pravda, právě hlasitost by mohla být o něco vyšší. Pokud je vám ale jeden S1 Circle málo, v aplikaci můžete propojit více reproduktorů dohromady a zvuk si rozšířit. Já jsem vyzkoušel propojení s větším modelem a vše fungovalo bez problému.

Ačkoliv u přehrávání hudby jsem žádný problém neměl, negativně musím ohodnotit telefonní hovory. Tato funkce zde má být k dispozici a ano, je použitelná. Bohužel v mém případě zvuk při telefonních hovorech zasekával a byl relativně tichý. Jsou to sice drobnosti, ale používání této funkce značně znepříjemní. Z hlediska telefonování bych tedy na S1 Circle příliš nespoléhal.

Výdrž na baterii

Uvnitř těla najdeme hned trojici akumulátorů s kapacitou 2 500 mAh (každý). Reálná výdrž tedy dosahuje až k 20 hodinám. To je na přenosný reproduktor určitě dostačující. Uvítal bych ale přesnější zobrazení úrovně nabití baterie. To se v aplikaci zobrazuje jen po desítkách a tak vás možná překvapí, když se už při dosažení 10 % začne reproduktor vypínat. Detailnější zobrazení by určitě neuškodilo a usnadnilo by plánování nejednomu uživateli.

Aplikace UB+Seek

Doprovodná aplikace je opravdovým základem. Poslouží pro přehled o připojeném zařízení, jeho hrubé úrovni baterie i zdroji zvuku. Samozřejmě zde najdete ovládací prvky pro změnu hlasitosti nebo přehrávané skladby.

K dispozici je také velmi jednoduchý ekvalizér nebo funkce TWS pro připojení dalších zařízení. Prý se ale chystá velký update, který do aplikace doplní další funkce a možnosti nastavení. Aplikace nedisponuje českou jazykovou mutací, je ale k dispozici pro iOS i Android.

Závěrečné hodnocení

A jak se nám spolu žilo? Musím říct, že vzhledem k rozměrů mne zvuk linoucí se z S1 Circle překvapil svou plností i přítomností basových složek. Z hlediska zvuku zamrzí spíše nekvalitní telefonní hovory, což asi není nejpoužívanější funkce u tohoto typu produktu, ale někoho může horší kvalita od nákupu odradit.

Pokud se bavíme o designu, tvar koule se mi líbí, ale už méně souzním s lesklými barevnými prvky a koženkovými doplňky. Z mého úhlu pohledu to prémiovost testovaného produktu spíše sráží. Věřím ale, že široká paleta barevných variant určitě mnohé uživatele naláká.

Výdrž na baterii je velmi slušná a pozitivní je také možnost propojení více jednotek dohromady. V cenové kategorii do šesti tisíc je ale poměrně silná konkurence a za tyto peníze už pořídíte velmi zajímavé produkty. Zmínit můžu JBL Charge 5 nebo Bang & Olufsen BeoSound Explore s vyšším výkonem i delší výdrží. Ačkoliv novinka od UB+ není vůbec špatná, ve své kategorii to nebude mít jednoduché.

Klady dobrý zvuk

praktické poutko v balení

IPX5 krytí proti vodě

slušná výdrž na baterii Zápory kvalita telefonních hovorů

zobrazení úrovně baterie

bez hlasových asistentů

některé designové detaily

