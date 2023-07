Recenze reproduktoru UB+ dB1 doubleBass: dvojitá dávka basů ve stylovém designu

Novinka od značky UB+ už podle názvu zaujme především mocnými basy

V balení najdete i elegantní poutko nebo podstavec ve tvaru trojnožky

Cena je 10 990 korun a k dispozici jsou tři barevné varianty

V letošním roce na český trh vstoupila společnost UB+, která se zabývá výrobou přenosných Bluetooth reproduktorů. V nabídce této poměrně mladé společnosti najdeme celkem pět modelů, přičemž já měl tu čest vyzkoušet větší model dB1 doubleBASS a také drobnější S1 Circle. Nyní se budu věnovat prvně zmíněnému, ale později přibude také recenze menšího brášky. Už název napovídá, že hlavní roli v tomto případě hrají nižší frekvence. Novinka toho ale umí mnohem více.

Design a zpracování

Reproduktor dB doubleBASS není žádný drobek, což poznáte hned při prvním rozbalení. Hmotnost 2,8 kg a rozměry 18,1 × 18,5 × 18,5 cm jsou toho důkazem. Jedná se o téměř dokonalou kouli, která je pouze na spodní straně sploštěná, aby mohla stát na rovné ploše. Na bočních stranách jednoznačně zaujmou pasivní radiátory, které při spuštění hlasitější hudby začnou znatelně pulzovat. Přední stříbrná mřížka s logem výrobce ukrývá tweeter.

Na horní straně najdeme otočný podsvícený ovladač s funkcí tlačítka, což je zároveň jediný fyzický ovládací prvek. Vedle něj zaujmou také stříbrná očka pro uchycení koženého poutka. Na zadní straně najdeme gumovou krytku, za kterou se ukrývá USB-C konektor pro nabíjení a audio konektor pro připojení zdroje zvuku.

Ačkoliv z hlediska materiálů zde převládají plasty, vše pěkně lícuje a celkové zpracování působí dobrým dojmem. V balení kromě reproduktoru samotného, nabíjecího kabelu a koženého poutka najdete také podstavec tvořený třemi kovovými nohami. Ten umožní umístění reproduktoru do výšky 75 cm od země, což je určitě příjemný bonus. V prodeji jsou čtyři barevné varianty: černá, bílá a šedá. Já jsem testoval lesklé bílé provedení.

David nebo Goliáš?

Stále jsem přemýšlel, co mi design tohoto produktu připomíná. Po chvíli „googlování“ mi to došlo: Devialet Phantom. Ano, tato ikona luxusních reproduktorů vypadá vlastně dost podobně. Přední mřížka je dokonce téměř totožná a také umístění na třech úzkých nožkách je povědomé. Asi nejsem sám, kdo si toho všiml, protože i výrobce musel tuto záležitost řešit.

V minulosti byl totiž pozastaven prodej na Kickstarteru a Indiegogo právě kvůli nařčení z kopírování designu jiné firmy. Pokud vás to zajímá, výrobce některé informace k této kauze zveřejnil i na svém webu. Zároveň je ale nutno dodat, že dB1 doubleBass vás vyjde na 10 990 korun, jedná se tedy o produkt z jiné cenové kategorie, než je tomu u modelu Phantom firmy Devialet, který startuje na trojnásobku. Jiná je také technologie z hlediska zvuku, podobnosti tedy nalézáme především v designu.

Parametry, funkce a zvuk

Začneme tím nejdůležitějším. Novinka od UB+ disponuje dvěma aktivními reproduktory a dvěma pasivními radiátory s průměrem 5,2″. Basy a středy jsou vyzařovány 4,5″ wooferem a s vysokými frekvencemi si poradí 1,5″ tweeter. Výrobce uvádí výkon 40 W + 20 W a hladinu akustického tlaku 93 dB. Frekvenční rozsah má sahat od 40 Hz po 20 kHz. Nesmím zapomenout také na krytí IPX5, které výrobce deklaruje.

Z hlediska konektivity se musíme spolehnout na Bluetooth 5.3 a případně 3,5mm audio konektor. USB-C pak poslouží pro nabití baterie. Bohužel chytré funkce, jako je podpora hlasových asistentů nebo možnost telefonních hovorů přes mikrofony zde zcela chybí. Reproduktory značky UB+ spolu ale umí spolupracovat. Pokud jich máte více, není problém je pomocí aplikace spojit dohromady a vytvořit tak stereo nebo vícekanálový systém přímo ve vašem obývacím pokoji. Sám jsem otestoval propojení s menším modelem S1 Circle a funguje to velmi dobře.

Zvuk

Asi není překvapením, že v hlavní roli zde jsou basy. Kombinace 4,5″ wooferu s pasivními rezonátory je v oblasti nízkých frekvencí opravdu bezkonkurenční. Už při střední hlasitosti dochází ke zřetelným vibracím, které můžete pocítit na svém těle nebo nábytku okolo reproduktoru. Zároveň musím říct, že ani středy a výšky nejsou špatné. Ano, nedosahují kvalit velkých hi-fi souprav nebo studiových reproduktorů, ale při srovnání s ostatním Bluetooth reproduktory na trhu nevychází vůbec špatně.

Ačkoliv reproduktor umí hrát velmi nahlas, většinou jsem se pohyboval mezi polovinou a třemi čtvrtinami rozsahu. U vyšších úrovní hlasitosti kvalita zvuku mírně klesá, nejedná se ale o nic zásadního a stejně se v těchto úrovních téměř nepohybuji. Pokud je na vás basů u modelu dB1 doubleBass příliš, můžete si v aplikaci UB+ Seek pohrát s ekvalizérem a jednotlivé úrovně nastavit dle svých preferencí.

Z hlediska čistoty zvuku a přesnosti středů a výšek se dle mého názoru nejedná o úplnou špičku, úroveň ale určitě není špatná a bonusem jsou opravdu mocné basy, které budou efektní především na domácí párty nebo grilovačce.

Výdrž na baterii

Velké měniče vyžadují také dostatečné množství energie. I z toho důvodu se v tomto případě bavíme o čtveřici 2500mAh akumulátorů s výdrží až 20 hodin. Ve standby režimu zvládnou celé dva týdny.

Reálná výdrž odpovídá údajům od výrobce, co bych ale vytkl, je zobrazení úrovně nabití v aplikaci. To je k dispozici pouze v desítkách procent, což je někdy mírně matoucí. Detailní zobrazení po jednotkách procent by bylo určitě příjemnější.

Aplikace UB+ Seek

Jako první je potřeba upozornit na to, že pro ovládání reproduktorů UB+ je potřeba stáhnout aplikaci UB+ SEEK nikoliv aplikaci UB+, která je nefunkční. Napoprvé jsem tu chybu sám udělal. Z hlediska uživatelského prostředí mne aplikace nijak neuchvátila. Na černém pozadí najdete jen ty nejzákladnější ovládací prvky, jako jsou tlačítka pro spuštění a pozastavení přehrávání nebo přepnutí další nebo minulé skladby.

Na malém obrázku vidíte připojené zařízení i s údajem o úrovni nabití baterie i zvoleném zdroji zvuku. Dále je možné upravit úroveň hlasitosti nebo využít ekvalizér. Ten nabízí několik přednastavených možností, ale umožní také vlastní mix pomocí tří ovladačů. Vlastní nastavení je možné uložit a pojmenovat.

V aplikaci lze nastavit také připojení několika zařízení zároveň. To je ale v podstatě vše. Více funkcí zde nenajdete. Nabídka je tedy opravdu základní. Do budoucna se ale máme dočkat dalších updatů, které přinesou nové funkce i možnosti nastavení.

Závěrečné hodnocení

Jak tedy zhodnotit soužití s dB1 doubleBass? Z praktického hlediska se jedná o šikovný reproduktor, který nabídne zajímavý design i variabilitu umístnění. Díky vkusným nožičkám může stát přímo na zemi, nebo jej umístíte na poličku či obývací stěnu. Kožené poutko zase zajistí bezproblémové přemístění.

Zvuk zaujme především bohatými basy, bohužel ale chybí chytré funkce, jako je podpora hlasových asistentů. Příjemná je možnost jednoduchého propojení s dalšími reproduktory stejné značky nebo slušná výdrž na baterii 20 hodin.

Ačkoliv testovaný reproduktor nemá žádnou zásadní vadu na kráse, s cenou 10 990 korun se dostáváme do vyšší kategorie, kde už máme z čeho vybírat. Konkurencí tak může být nový Sonos Era 300 nebo o něco dražší Bang & Olufsen Beolit 20, pokud si ale ujíždíte na basech, UB+ dB1 doubleBass vás uspokojí nejvíce.

UB+ dB1 doubleBass 7.4 Design a konstrukce 8.2/10

















Kvalita zvuku 7.8/10

















Chytré funkce 6.2/10

















Mobilní aplikace 6.4/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady silné basy

možnost spojení s dalšími reproduktory

praktické nožky i poutko

ovládání hlasitosti otočným tlačítkem Zápory chybí hlasoví asistenti

vyšší cena

jen základní funkce aplikace

zobrazení úrovně nabití v desítkách procent Koupit UB+ dB1 doubleBass