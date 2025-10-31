Recenze reproduktoru JBL Boombox 4: větší, výkonnější, ale lehčí!

- Otestovali jsme přenosný reproduktor JBL Boombox 4, který přináší řadu novinek
- Novinka je o kilo lehčí, je ale osazena celkem čtyřmi reproduktory a třemi pasivními zářiči
- Prodává se za 12 590 Kč, dostupný je ve třech barevných variantách
JBL nedávno odhalilo další přenosný reproduktor, respektive novou generaci modelu Boombox. V pořadí již čtvrtá generace překvapí, protože je oproti svému předchůdci větší, výkonnější ale paradoxně o celý jeden kilogram lehčí. Baterie se dočkala navýšení kapacity a došlo také ke znatelnému prodloužení výdrže. Skvělé je i to, že je akumulátor, stejně jako u nedávno testovaného modelu PartyBox 520, vyměnitelný.
K vylepšení došlo i v oblasti zvuku, ať už mluvíme o funkci Bass Boost nebo AI Sound Boost. O něco levnější je i startovací cena – zatímco Boombox 3 přišel v září 2022 na trh za 13 990 Kč, Boombox 4 má startovací cenu o 1 400 Kč nižší.
Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.
Design a provedení
Novinka je o nyní o něco větší a přichází na trh s rozměry 506,4 × 262,9 × 212,9 mm. Jak již bylo zmíněno, hmotnost se paradoxně snížila na nynějších 5,89 kg. Manipulace se zařízením je díky tomu bezproblémová, a přispívá tomu také praktické plastové madlo v horní části. Původní Boombox 3 měl madlo hliníkové, což navyšovalo celkovou hmotnost. Oceňuji také velké a dobře viditelné ovládací prvky na horní straně pod madlem.
Jedná se o čtveřici tlačítek, přičemž jedno z nich slouží pro zapnutí/vypnutí, další pro Bluetooth párování, poté jedno pro připojení dalších reproduktorů prostřednictvím Auracast a na závěr je zde přepínač funkce Bass Boost, který vyvolá jednoduchým stiskem režim Deep Bass a dvojitým stiskem režim Punchy Bass. Pod těmito podsvícenými prvky najdeme trojici klasických tlačítek pro spouštění přehrávání a změnu hlasitosti. Níže zaujme plastické logo výrobce a pod tímto logem najdeme ještě světelný proužek indikující úroveň nabití baterie.
Na spodní straně se ukrývají dvířka pro výměnnou baterii, zadní strana pro změnu skrývá záslepku konektorů v podobě napájecího síťového vstupu a USB-C výstupu pro nabíjení dalších zařízení. Boombox 4 totiž může posloužit i jako powerbanka (kapacita baterie je přibližně 4 584 mAh), USB-C ale můžete využít také pro přehrávání bezztrátových formátů například z notebooku.
Dva basové reproduktory na obou koncích modelu Boombox 4 zdobí plastický vykřičník, který při aktivované funkci Bass Boost svítí. Novinka je k dispozici ve třech barevných provedeních: konzervativní černé a modré, případně extravagantnější vojenské kamufláži squad. Došlo také k vylepšení krytí, které nyní dosahuje úrovně IP68, reproduktoru by tedy nemělo uškodit ani ponoření do vody na delší dobu. Ideální třeba na letní párty, kdy vám reproduktor „omylem“ spadne do bazénu.
Funkce a výbava
Boombox 4 je totiž bohatě vybavený celkem dvěma 5″ woofery, dvěma 0,75″ tweetery a trojicí pasivních zářičů. Z hlediska výkonu se bavíme o 2 × 65 W RMS u wooferu a 2 × 40 W RMS u tweeteru při napájení ze sítě. Při napájení z baterie se sníží výkon wooferů o 5 W, u tweeterů zůstává stejný. Dále výrobce uvádí frekvenční rozsah 37 Hz – 20 kHz a odstup od šumu vyšší než 80 dB. Bluetooth je zde ve verzi 5.4. Funkci AI Boost nebo Auracast jsem již zmiňoval.
Co je to AI Sound Boost?
Funkce AI Sound Boost využívá inteligentní systém digitálního zpracování zvuku, který v reálném čase analyzuje přicházející audio signál a dynamicky optimalizuje výkon reproduktorů. JBL tuto technologii označuje za jakýsi algoritmus, který dokáže „maximalizovat akustický výkon“ při minimalizaci zkreslení, a to i při vysoké hlasitosti. Jinými slovy, AI Sound Boost „tlačí reproduktor na jeho maximální schopnosti“, přičemž zachovává čistotu a hloubku zvuku, a to díky určité předpovědi pohybu membrány a reakce výkonového systému.
Zvukový výkon
Boombox 4 není žádný drobek a to se projevuje i na jeho zvuku. Osazení čtyřmi reproduktory a navýšený výkon je doslova slyšet i cítit. V interiéru už na 50% hlasitosti dochází k bohatému zaplnění prostoru zvukem. Reproduktor se tedy rozhodně neztratí ani na venkovních hřištích nebo ve větší tělocvičně či fitku, kam je bezpochyby také určen. Zvukový projev je detailní a velmi čistý i při vyšších hlasitostech.
Z hlediska frekvenční charakteristiky je laděn spíše do basových frekvencí, funkce Bass Boost pak tento trend ještě podpoří. Na můj vkus je pak basů až příliš, záleží ale na použití a daném žánru. Pro tanec nebo dynamické sportovní lekce bude daná charakteristika nejspíše ideální. Pokud by vám nevyhovovala, je možné pracovat s ekvalizací v aplikaci. Žánrově se pak Boombox 4 nezalekne ani jemnějších nebo vyloženě akustických skladeb, jejichž atmosféru umí taktéž reprodukovat poměrně zdatně.
Doprovodná aplikace
Aplikace JBL Portable je velmi jednoduchá. Na úvod zvolíte připojené zařízení a poté už se orientujete velmi jednoduše. V horní části obrazovky vidíte připojený reproduktor i s ukazatelem úrovně nabití. Níže se nachází ekvalizér, který kromě čtveřice přednastavených profilů nabídne také vlastní zvukový profil s možností úpravy v celkem sedmi pásmech. Dále najdeme funkci Bass Boost, která posílí basové složky zvuku, přičemž máme na výběr z režimů Deep a Punchy. Dále je možné deaktivovat světelnou signalizaci režimu Bass Boost na bocích reproduktoru.
Dalším prvkem je funkce Playtime Boost, která v zájmu delší výdrže baterie deaktivuje ekvalizér i Bass Boost. Nabízí se také stere propojení dvojice reproduktorů a to je víceméně vše, co doprovodná aplikace nabízí. Na rozdíl od některých jiných JBL reproduktorů zde budete marně hledat světelné efekty a podobné funkce. Aplikace bohužel neumí česky, nicméně je velmi přehledná, takže i se základní angličtinou se zorientujete jednoduše. Samozřejmě je k dispozici pro iOS i Android.
Výdrž na baterii
Jak jsem již uvedl v úvodu recenze, Boombox 4 má vyměnitelnou baterii JBL Battery 600 s kapacitou 99,02 Wh (zhruba 4 584 mAh). Díky tomu se můžete těšit na 28 hodin + 6 hodin poslechu s funkcí playtime boost, to ale samozřejmě závistí také na úrovni hlasitosti a typu hudby. Dobíjení baterie je rychlé a z nuly na sto nezabere více než 3 hodiny.
Závěrečné hodnocení
Novinka od JBL představuje vyšší kategorii přenosných reproduktorů se slušnou odolností a skvělým zvukem. Už se zdaleka nejedná o základní model, který vám zahraje na venkovním pikniku. Jde totiž o poměrně výkonnou bestii, která ozvučí i větší sešlost nebo sportovní akci včetně pool party především díky vylepšenému krytí proti vodě IP68. Oceňuji ušetřené kilo na váze, což při přenášení poznáte.
Zároveň bych nijak neoplakával chybějící wi-fi, při venkovním použití se na ni stejně spoléhat nelze. Ocenit musím i chytré funkce, jako je Bass Boost nebo AI Sound Boost či šikovný ekvalizér v aplikaci.
Novinka přináší vyšší výkon, lepší výdrž a přitom je lehčí (a levnější) než předchůdce. Vyměnitelná baterie je praktický bonus, který u podobných zařízení stále není samozřejmostí. Pokud hledáte výkonný a odolný reproduktor, který bez problémů ozvučí velký prostor a vydrží hrát dlouhé hodiny, je tato novinka velmi silným kandidátem.
JBL Boombox 4
Design a zpracování9.0/10
Kvalita zvuku8.8/10
Funkce a výbava7.7/10
Mobilní aplikace8.2/10
Poměr cena/výkon7.2/10
Klady
- krytí IP68
- vyměnitelná baterie
- chytré funkce
Zápory
- vyšší cena
- již bez Wi-fi verze
- pro někoho příliš basů