Recenze koloběžky Sencor Scooter S70: ideální parťák do města

Elektrická koloběžka Sencor Scooter S70 nabízí oproti předchůdci zajímavá vylepšení

Jde o standardní koloběžku určenou především do města

Maximálka je 25 km/h, dojezd 50 km, cena byla stanovena na 12 999 Kč

S elektrickými koloběžkami se v poslední době roztrhnul pytel. Ve větších městech často působí hned několik společností, které nabízí levnou dopravu po městě, a výjimkou dnes nejsou ani vlastníci elektrických koloběžek, které jsou cenově stále dostupnější. Ačkoli se jednotlivé městské elektrické koloběžky od sebe na první pohled příliš neliší, nejeden výrobce nabízí jak základní svezení, tak rovněž i prémiovější variantu. A to je také případ koloběžky Sencor Scooter S70.

Design a konstrukce

Na první pohled není Sencor Scooter S70 ničím výjimečná oproti ostatním městským elektrickým koloběžkám. Uniformní design dává firmám možnost snížit náklady na výrobu a soustředit se na ty důležitější věci, jako jsou kupříkladu jízdní vlastnosti. Osobně nepotřebuji, aby koloběžka byla vzhledově nějak zvlášť unikátní, nicméně alespoň trochu vybočení z šedé (či spíše černé) reality by přišlo vhod. Několik decentních červených prvků design bohužel nijak zvlášť neoživí, avšak pokud chcete být maximálně nenápadní, jistě tento vzhled oceníte. Součástí balení je kromě samotného dopravního prostředku také český návod, adaptér a několik šroubků doplněných imbusovými klíči, které je potřeba před první jízdou správně umístit a dotáhnout.

Tradiční hliníková konstrukce s sebou rovněž nese výhody a nevýhody. Typickým znakem jsou úzká a nízko položená řídítka s ovládacím panelem uprostřed, avšak bez možnosti přizpůsobení. Osobně nejsem příliš fanoušek této konstrukce, neboť je pro jízdu vcelku nepohodlná a ve vyšších rychlostech začíná být trochu nestabilní. To ani nemluvím o ovládání maximální rychlosti skrze středový panel, což silně nedoporučuji dělat za jízdy – řízení jednou rukou si na úzkých a nízkých řídítkách říká o zranění. Od základny dosahují řídítka výšky přibližně 100 centimetrů, což by mělo teoreticky dostačovat jezdcům o výšce 140 až 190 centimetrů. Na šířku 43 centimetrů jsem si ale bohužel příliš nezvykl, stejně jako na absenci prostoru pro uchycení držáku na telefon.

Základna, neboli též prostor pro stání, je v efektivních rozměrech dlouhá 45 centimetrů a široká 14,5 centimetrů. Efektivním rozměrem myslím délku mezi řídítky a zadním blatníkem, kde můžete bez větších potíží stát. I když mám nohu velikosti 44/45, neměl jsem problémy svá chodidla pohodlně umístit na základnu a také gumový povrch mě pevně držel na místě. Zapomenout nesmím ani na praktický stojánek, který se nachází na levé části.

Samotné zpracování je přesto precizní a z každé součásti máte pocit dobře odvedené práce. Sváry působí pevně, stejně jako celá konstrukce. Ta má ve složeném stavu rozměry 113 × 44 × 54 centimetrů, v rozloženém pak 113 × 44 × 123 centimetrů. Jedinou obavu bych měl o plastový kryt spodní části základny, který by zejména při vyšší rychlosti nemusel vydržet nájezd na větší výmol. Hmotnost 17 kilogramů je vzhledem k použitým materiálům a baterii pochopitelná, přesto není na přenášení v ruce příliš pohodlná. Ani ve složeném stavu není Sencor Scooter S70 zrovna kompaktní a v prostoru nějaké to místo zabere, na což je potřeba myslet.

Koloběžku lze složit během několika sekund. Ani ve složeném či rozloženém stavu nemáte pocit, že by někde něco nelícovalo nebo nedrželo tak, jak by mělo. Pozitivní je také maximální nosnost, která dosahuje 120 kilogramů, takže pokud máte něco málo přes ideální doporučenou váhu, či máte plně naložený batoh, nemusíte mít z jízdy obavy.

Technické parametry

O dostatečný výkon se stará 400W elektromotor, který slibuje maximální rychlost 25 kilometrů za hodinu. Jistě by zvládl i více, avšak kvůli regulaci se jedná o maximální povolenou rychlost. Udržování přednastavené rychlosti v rámci jednoho ze čtyř režimů slouží tempomat, který zvolenou akci potvrdí hlasitým pípnutím. Co se týče hlasitosti samotné koloběžky, během jízdy jsem u elektromotoru naměřil hlučnost okolo 68 dB. O ovládání se stará částečně barevný LED displej, pod kterým se nachází tlačítko pro ovládání předního světlometu (jedno stisknutí), změnu jízdního režimu (dvě stisknutí) a vypnutí/zapnutí koloběžky (přidržení). Panel by mohl být na přímém světle o něco lépe čitelnější a ocenil bych i možnost regulace jasu.

Pokud jde o přední světlo, dosvítí zhruba do vzdálenosti 10 metrů a má pevně nastavený sklon. Je škoda, že výrobce neumožňuje nastavit si úhel svitu dle vlastní preference. Fajn by byla i možnost regulace intenzity jasu. Zadní světlo taktéž regulovat nelze a rozsvítí se pokaždé, když zapnete přední světlomet. Z nezbytné výbavy kromě reflexních prvků na předním a zadním kole nechybí ani zvonek, který je dostatečně hlasitý. Pro párování s telefonem je k dispozici starší verze Bluetooth 4.1, která nemusí být úplně spolehlivá. Chybí mi zde také světla pro oznámení změny směru jízdy ostatním účastníkům provozu (blinkry). Naštěstí na trhu existuje příslušenství, které je toto schopné vyřešit, ale rozhodně bych byl radši, kdyby blinkry koloběžka nabízela v základu.

Dojezd zajišťuje 15 Ah LI-ion baterie s 50 články se vstupním nabíjecím napětím 42 V, jmenovitým napětím 36 V a ochranami proti zkratu, přepětí, přebití, přehřátí či proti nadměrnému vybití. Doba nabíjení dosahuje 9 hodin (ideální je tedy nechat koloběžku připojenou do sítě přes noc). Doplnění energie probíhá skrze konektor s průměrem 5,5 × 10 milimetrů, který je umístěn v základně + adaptér se vstupním napětím 100-240 V AC 50/60 Hz, vstupním proudem 2 A a výstupním napětím 42 V.

Tipy pro začínající koloběžkáře Dbejte na bezpečí své i ostatních účastníků silničního provozu

Nejezděte bez ochranných pomůcek, naprosté minimum je kvalitní helma

Nedosahujte rychlostí, ve kterých nemáte koloběžku plně pod kontrolou

Předvídejte chování nejen koloběžky, ale i ostatních účastníků silničního provozu

Na cyklostezkách i na silnici buďte k ostatním ohleduplní

Signalizujte změnu směru s dostatečným předstihem

Uzpůsobte jízdu stavu vozovky

Vždy mějte zapnutá světla

Zaujměte správný postoj: nebuďte vzpřímení a napnutí, ale lehce pokrčte kolena s lokty a mírně se předkloňte. Jízda bude nejen pohodlnější, ale také bezpečnější

Opomenout nesmím ani bezdušové pneumatiky o průměru 10 palců s typickou perforací, které není potřeba dofoukávat a jež jsou imunní proti celé řadě defektů. Nechybí ani duální systém brzdění, tedy mechanický a elektrický, přičemž to mechanické zajišťuje kotoučová brzda na zadním kole. Obě kola jsou navíc odpružená pro pohodlnější jízdu.

Co rozhodně potěší, je garantovaná certifikace IPX4, která sice nepatří mezi ideální, avšak projetí kaluží by pro koloběžku neměl být problém. Na jízdu v dešti či prašném prostředí certifikace nemyslí, nicméně za zhoršeného počasí stejně není jízda na koloběžce Sencor Scooter S70 ani pohodlná, ani bezpečná.

Mobilní aplikace

Jako každá elektrická koloběžka, i Sencor Scooter S70 má svou vlastní dedikovanou aplikaci pro Android a iOS. Ta je suverénně nejslabším článkem – přístup k ní získáte jen ve chvíli, kdy máte koloběžku připojenou přes Bluetooth k telefonu, nicméně ani tak vám toho příliš mnoho nenabídne. Ty nejdůležitější funkce, jako je uzamčení koloběžky, změna jízdního režimu a zapnutí předního/zadního světla (nelze udělat zvlášť), totiž můžete udělat i ze samotného dopravního prostředku. Na displeji vidíte i aktuální rychlost či kapacitu baterie.

Podobu aplikace raději dopodrobna hodnotit nebudu, o tom si jistě každý udělá obrázek sám. Spartánský design sice může někomu vyhovovat, já za ním ovšem vidím spíše lenost a neschopnost přijít s vlastním řešením. Uvnitř aplikace naleznete maximálně několik zajímavých údajů, jako je kapacita baterie v procentech, odhadovaný dojezd, ujetá vzdálenost či najeté kilometry, z praktického hlediska vám ale de facto k ničemu nebude. Co z koloběžky nenastavíte, je zapnutí/vypnutí tempomatu a úprava rychlosti, kdy se tempomat sepne. V rámci nastavení je také například položka rekuperace, avšak výchozí adaptivní nastavení nelze změnit.

Sencor jednoduše vzal dodávanou aplikaci od výrobce a opatřil ji českým jazykem a svým logem. Na rozdíl kupříkladu od Lamaxu, který využívá takřka totožnou aplikaci, se ani neobtěžoval se změnou vizuální stránky a nabídl tak zákazníkům jen to nejnutnější. Ve spojení s poměrně nízkým dosahem použité technologie Bluetooth 4.1, kdy mi spojení s telefonem vypadávalo už od přibližně čtyř metrů od koloběžky v otevřeném prostoru, nebudete chtít aplikaci aktivně používat. Naštěstí vás k tomu nic nenutí.

Jízdní vlastnosti

Nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, což jsou jízdní vlastnosti a prožitek z jízdy. Jak už jsem nakousnul dříve, Sencor Scooter S70 nikterak zásadně nevybočuje z průměru v rámci městských elektrických koloběžek. Motor zrychluje až po překročení rychlosti 5 km/h, tudíž je nutné se nejprve odrazit – start z nuly není z bezpečnostních důvodů možný. Poté koloběžka dosáhne maximální možné rychlosti podle zvoleného režimu jízdy: walk až 6 km/h, eco 10 km/h, drive 20 km/h a sport až 25 km/h. Osobně jsem nejčastěji jezdil na režim drive, avšak neváhal jsem sáhnout ani po režimu eco. Režim sport byl pro můj styl jízdy až příliš rychlý, zatímco v režim walk zase až příliš pomalý.

Jízda na relativně nové asfaltové komunikaci je poměrně pohodlná a neměl bych obavy sáhnout i po maximální povolené rychlosti. Je dobře, že koloběžka vlivem zákona a regulací nemůže jet rychleji – při 25 km/h začíná být značně nestabilní a pro takto rychlou jízdu je potřeba mít adekvátně kvalitní povrch. Z 0 na 25 km/h se dostanete za přibližně 6 sekund, což je adekvátní hodnota srovnatelná s konkurencí.

Pohodlné jízdě nepřispívají ani bezdušové pneumatiky, které jsou vyplněný speciální vrstvou gumy. Z hlediska praktičnosti je to sice skvělé rozhodnutí, neboť vám nehrozí defekt, na druhou stranu jsou ovšem tyto pneumatiky velmi tvrdé a vy kvůli tomu pocítíte sebemenší nerovnost na vozovce či cyklostezce. Nicméně bezdušovými pneumatikami je vybavena drtivá většina koloběžek na trhu. Větší patníky či chodníky s nerovnými kachličkami bych na větší rychlost rozhodně nepřejížděl, neboť z takové jízdy budete nejen pořádně „vyklepaní“, ale také tím výrazně zvýšíte riziko pádu. Odpružení je sice přítomné na obou kolech, nicméně je velmi tuhé a moc vám komfort jízdy nezlepší.

Mít pod koly perfektní vozovku je naprosto nezbytné pro komfortní jízdu. Stačí ale několik drobných nerovností, například zvýšená vozovka od kořenů stromů či nějaký ten výmol a rázem se z jízdy stane adrenalinový zážitek. Rovněž boční vítr s vámi poměrně zahází. O jízdě na mokré vozovce raději nehovořím – vzorek na pneumatikách není zrovna nejspolehlivější a dostat se do smyku je až příliš snadné. Ovládání koloběžky je totiž poměrně neohrabané a ostré zatáčky nezvládá příliš elegantně.

Co se týče samotné rychlosti, tu ovládáte páčkou na pravé straně. Po dosažení maximální rychlosti dle zvoleného jízdního režimu se ozve pípnutí, které značí zapnutí tempomatu a udržování stálé maximální rychlosti. Osobně bych uvítal, kdybych si mohl režimy přizpůsobit a nastavit si vlastní rychlosti, avšak i s těmi nabízenými jsem se spokojil. O dost hůře jsem snášel vlastní regulaci rychlosti. Ani po delším testování jsem nepřišel na způsob, jak si regulovat rychlost tak, aby se mnou elektromotor koloběžky při každé změně silně necuknul. Může se to zdát sice jako drobnost, ale trhnutí koloběžky ve spojení s nerovnou vozovkou či výmolem se může velmi snadno rovnat zranění.

Ocenit musím kotoučovou brzdu na zadním kole, která dokáže koloběžku v případě potřeby spolehlivě zabrzdit. Uvítal bych sice brzdy na obou kolech, avšak toto řešení je z mého pohledu dostačující. Novým jezdcům na koloběžkách nicméně výrazně doporučuji naučit se postupné brzdění v dostatečném předstihu – silné stisknutí brzdy totiž významně přispívá ke zvýšení nestability.

Opomenout nemohu ani jízdu do kopce. Na túry po horách sice raději zapomeňte, mírné stoupání do náklonu 15° ovšem koloběžka s přehledem zvládá bez výrazného zpomalení i v případech, kdy se jako jezdec nebezpečně blížíte maximální nosnosti. Prudké a dlouhé kopce už jsou nicméně nad její síly, což jí ovšem lze vzhledem k zaměření jen těžko vyčítat, stejně jako nemožnost s ní jezdit v náročnějším terénu či v lese.

Z řádků výše to může vypadat tak, že jsem s jizdnimi vlastnostmi nebyl úplně spokojen, ale opak je pravdou. Spíše jsem se snažil poukázat i na ty nejmenší detaily, abyste při případném rozhodování věděli, do čeho jdete. Přes nesporné problémy se stabilitou, které jsou dány typem konstrukce, je jízda na elektrické koloběžce poměrně zábavnou kratochvílí i při vyšších rychlostech, stejně tak se jedná o dobrého pomocníka při přesunech po městě, pakliže má vaše obec dostatek kvalitních cyklostezek a povrchů pro jízdu obecně.

Jízda na koloběžce z pohledu zákona Chcete vyrazit na koloběžce do města, ale nevíte, jak se správně chovat? Pro jezdce na koloběžce platí dle zákona 8/2009 Sb. o silničním provozu stejná pravidla jako pro cyklisty. Vaší povinností je tedy jízda po silnici, přičemž v případě možnosti můžete využít cyklostezku či smíšenou stezku pro chodce a cyklisty, avšak to od začátku letošního roku povinné není. Po chodníku nicméně stále jezdit nesmíte a hrozí vám za to pokuta. Před jízdou vždy zkontrolujte technický stav koloběžky a nezapomeňte i na všechny reflexní prvky – těch není nikdy dost, obzvláště v noci. Vyvarujte se také jízdě v černém či špatně rozlišitelném oblečení i za dne – jde především o vaši bezpečnost. Nezapomínejte, že pro vás jakožto účastníka silničního provozu platí všechny dopravní značky a pravidla. I přesto mějte na paměti, že jste nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu a fakt, že jste měli na křižovatce přednost před jedoucím automobilem, vám v nemocnici příliš platný nebude. Pakliže stav vozovky nenabízí bezpečnou jízdu a vy místo toho zvolíte jízdu po chodníku, chovejte se alespoň maximálně ohleduplně k chodcům.

Sencor Scooter S70 slibuje teoretický dojez na plné nabití baterie až 50 kilometrů. Ten pochopitelně silně ovlivňují podmínky na vozovce, venkovní teplota, váha jezdce a nákladu nebo zvolená rychlost. V praxi jsem mohl počítat s dojezdem okolo 35 až 40 kilometrů, přičemž pokud jsem jezdil šetrně, nebyl problém se dostat i na vyšší dojezd. V tomto ohledu musím koloběžku velmi pochválit. Dobití z 0 na 100 procent z pochopitelných důvodů trvá okolo 9 hodin, proto je lepší dobíjet koloběžku přes noc.

Nižší nabití se projeví také na jízdních vlastnostech koloběžky. Jakmile se dostanete pod 50 procent, pocítíte snížení výkonu, přičemž jakmile nabití poklesne pod 30 procent, budete mít problém vyjet i lehčí kopec. Ideál je proto držet baterii mezi 50 až 85 procenty, aby zbytečně nepřicházela o cykly.

Závěrečné hodnocení

Sencor Scooter S70 nepřináší do segmentu elektrických koloběžek žádnou zásadní revoluci. Ať už jde o vzhled, zpracování či použité technologie, snadno si tento produkt spletete s konkurencí. Výrobci koloběžek v této cenové kategorii totiž využívají stejné šablony a jen upravují drobné detaily, aby se od ostatních odlišili. Nechápejte mě ale špatně – Sencor Scooter S70 si své spokojené zákazníky jistě najde a v záplavě konkurence se taktéž neztratí.

Jako pozitivum musím vypíchnout poctivé zpracování, prvotřídní dojezd na baterii, dobrý poměr ceny a výkonu, silná a dobře viditelná světla, dobrý odpich, alespoň základní odolnost proti vodě IPX4, kotoučovou brzdu a tempomat, zábavnou jízdu a hned několik jízdních režimů. Zklamáním za mě je především tuhé odpružení, bezdušové pneumatiky, úzká řídítka s pevně danou výškou, zbytečná aplikace, nemožnost nastavit vlastní režimy jízdy či intenzitu světlometů, vysoká hmotnost a doba nabíjení okolo 9 hodin.

Pokud již nějakou starší elektrickou koloběžku vlastníte a nemáte s ní nějaký zásadnější problém, můžete u ní s klidem zůstat. Pakliže se ale poohlížíte po své první koloběžce, Sencor Scooter S70 vám nabídne zlatý standard ve své kategorii. S cenou 12 999 Kč nabídne solidní parametry, které mohou přesvědčit nové zájemce, ale majitelé předchozích modelů nemají moc důvodů k pořízení této letní novinky.

poctivé zpracování

dobrý poměr ceny a výkonu

prvotřídní dojezd na baterii

skvělý „odpich"

silná a dobře viditelná světla

odolnost proti vodě IPX4

kotoučová brzda a tempomat

zábavná jízda a několik jízdních režimů

nabíjí se 9 hodin

úzká řídítka s pevně danou výškou

zbytečná mobilní aplikace

nemožnost nastavit vlastní režimy jízdy či intenzitu světlometů

