Recenze exotického Asus Zenbook Duo: dva displeje s téměř nekonečnými možnostmi

Netradiční konstrukce s dvěma OLED displeji umí výrazně zvýšit produktivitu

Díky nové generaci procesorů Intel disponuje vysokým výkonem

Za konfiguraci s Intel Core Ultra 9 285H, 32 GB RAM a 2TB úložištěm zaplatíte 82 990 Kč s DPH

Základní varianta je dostupna přibližně za 50 tisíc korun

Asus se opět snaží posunout hranice a do poměrně jednotvárného trhu přináší novou generaci notebooku se dvěma displeji s názvem Zenbook Duo. V kompaktním zařízení obdržíte dva povedené 14palcové OLED panely, skvělou oddělitelnou klávesnici a vše je zakončeno výborným výkonem díky nejnovějším procesorům od Intelu. Zaujmout tohle netradiční zařízení rozhodně dokáže.

Podaří se mu ale uspět a vyplatí se poměrně velký příplatek oproti standardním notebookům? Hned na úvod prozradím, že tenhle kousek rozhodně není pro každého, ale své místo na trhu si rozhodně zaslouží. Z jeho benefitů budou profitovat především profesionálové a nároční uživatelé.

Obsah balení

Kartonová krabice je na dnešní dobu poměrně bohatá na příslušenství. Kromě samotného počítače na vás čeká ještě poměrně malý 65W adaptér a dva metry dlouhý nabíjecí kabel, který je z obou stran zakončený USB-C konektorem. Dále nechybí nezbytné manuály, jednoduché cestovní pouzdro a příjemným bonusem je stylus Asus Pen 2.0, ke kterému je přibalen navíc ještě jeden krátký USB-C kabel.

Design a konstrukce

Zatímco u nedávno testovaného Zenbooku A14 se již dají vidět jisté designové změny, Zenbook Duo zachovává rozdělení víka pomocí čar, což má připomínat japonskou uměleckou techniku kincugi. K dispozici je pouze v jedné tmavě šedé až černé variantě s názvem Inkwell Gray.

Šasi notebooku je pak hliníkové, tentokrát se nedostalo na využití žádného hybridního materiálu s keramikou, který ve velkém Asus využívá u jiných modelů. To má bohužel za následek také to, že otisky prstů a šmouhy jsou poměrně dost vidět, stejně tak chybí zvýšená odolnost proti škrábancům.

Rozměrově patří pochopitelně k těm větším čtrnáctipalcovým notebookům. Konkrétně je to 31,3 × 21,7 × 1,99 cm. Hmotnost je i s oddělitelnou klávesnicí cca 1,7 kilogramu, což už se docela pronese. Obecně je ale konstrukce notebooku velmi povedená. Nikde se nic neprohýbá, nevrže a vše dobře lícuje. Plusové body se pak dají připsat za možnost otevření víka zcela do úhlu 180 stupňů.

Oproti standardnímu laptopu pak má Asus Zenbook Duo několik specifických vlastností, které byly implementovány kvůli druhému displeji v základně. V první řadě je to integrovaný kovový stojánek s nastavením úhlu až 70°, který využijete nejen na výšku, ale také na šířku.

V základně pak také naleznete poměrně silné magnety a POGO piny pro připojení klávesnice. Tu stačí jednoduše přidělat ke spodnímu displeji a o zbytek se postarají magnety. Vše při sobě drží perfektně a ani jednou během testování nenastala situace, kdybych se bál o to, že by se nějakým způsobem sama odpojila. Klidně můžete zařízením třást a klávesnice drží, jak přibytá.

Její oddělaní je přitom jednoduché, stačí lehce nadzvednout vrchní stranu a magnety povolí. Například pro přenášení to ale není potřeba, protože notebook je uzpůsoben k tomu, aby se zavřel i přímo s přidělanou klávesnicí, což značně ulehčuje její přenositelnost.

Klávesnice a touchpad

I když jde o oddělitelnou klávesnici s touchpadem, nemusíte se bát nějakých nedostatků. Psaní je perfektní a možná ještě o kousek lepší než u jiných povedených Asus klávesnic posledních let. Nejste totiž omezeni tělem notebooku, můžete si ji jakkoliv natočit podle potřeby, což ve finále hodně pomůže zpříjemnit psaní. Touchpad je také výborný, podporuje navíc různá gesta od ovládání jasu či třeba hlasitosti až po rychlé přetáčení médií.

Menší výtku bych měl k podsvícení, které je sice nabízeno ve třech různých úrovních, ale i při nejvyšším nastavení je poměrně slabé. Druhá menší výtka míří ke špatné odezvě v prvotních několika desítkách sekund po aktivaci Bluetooth připojení. Vidět to lze nejlépe na „zpomaleném“ kurzoru myši. Naštěstí je to vždy jen chvilku a tento problém se neobjevoval pravidelně. Je dost možné, že to vyřeší i softwarová aktualizace v budoucnosti.

Samotná výdrž klávesnice s podsvícením na maximum je zhruba dvě a půl hodiny. Nabíjení pak trvá cca hodinu. A to buď klasicky kabelem přes USB-C anebo ji stačí zapojit zpět k základně a přes POGO konektory se zároveň nabíjí.

Dva OLED displeje v jednom zařízení

Použití OLED panelů u Asus notebooků už nikoho nepřekvapí. Avšak využití dvou takových displejů už nejednoho určitě ano. Jde o dva identické dotykové panely, které se pyšní označením Lumina. Tu tchajwanská společnost využívá u prémiových zařízení. Výhody jsou pak hlavně u vyššího kontrastu a v lepším barevném podání.

K dispozici jsou dva čtrnáctipalcové OLED panely s rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů, tedy s poměrem stran 16:10. Nechybí 120Hz obnovovací frekvence a také dotyková vrstva. Ostatně v balení naleznete přibalený stylus pro lepší využití této funkce. A ve spojení s dvěma displeji dává poměrně velký smysl třeba na rychlé poznámky.

Tradičně s maximálním jasem to není zcela ideální. Platí to i pro tento Asus. Čitelnost na slunci v letních měsících nemusí být zrovna dobrá. Naopak mnohem více zde oceníte přednost OLED panelů ve skvělých pozorovacích úhlech, jelikož displeje budete různě natáčet.

Asus pak u tohoto notebooku představil čtyři různé konfigurace, pokud nepočítáme klasické použití s jedním displejem. V defaultním rozloženém stavu jsou displeje nad sebou, následně můžete notebook otočit na stranu, čímž se dostanete do tzv. Desktop režimu, tedy s dvěma displeji na výšku vedle sebe.

K dispozici je pak ještě režim s virtuální klávesnicí, ve kterém se spodní displej promění ve velkou klávesnici s touchpadem. Není to ale moc použitelné, asi stejně podobně, jako když píšete na tabletu. Mnohem zajímavější je režim sdílení, který by si mohl najít své místo u schůzek a prezentací. Namísto shlukování se u jednoho displeje můžete obsah zobrazit na druhém, přičemž osoba naproti vám jej uvidí správně orientovaný.

Osobně jsem nejčastěji používal zařízení v základním rozloženém režimu, tedy s displeji na šířku. Z počátku jsem si říkal, že by bylo pro práci vhodnější, kdyby byly vedle sebe podobně jako to bývá u většiny stolních PC se dvěma monitory. Nakonec se to velmi rychle ukázalo jako mylná představa. Dva poměrně malé čtrnáctipalcové displeje dobře fungují i v režimu „nad sebou“ a velmi rychle jsem si zvykl na rozšířenou pracovní plochu.

Celkově se to ale hodnotí těžko. Rozhodně se mi produktivita navýšila, jelikož druhý monitor často používám na zobrazení různých tabulek, tiskových zpráv apod. Na druhou stranu alespoň pro mé užití nebyla přidaná hodnota tak velká. Při práci na cestách si vystačím s jednou obrazovkou a v kanceláři či doma na mě čeká externí monitor. Ideální použití si dokážu představit například u digitálních nomádů, kteří tak můžou mít dva displeje v kompaktním těle kdykoliv a kdekoliv. Pro velkou většinu lidí to ale asi nebude mít tak velkou přidanou hodnotu, obzvlášť pak za výrazně vyšší cenu oproti standardnímu Zenbooku s jedním displejem.

IR kamera a další výbava

Rámeček obsahuje Full HD webkameru a rovněž několik dalších senzorů, včetně IR kamery a senzoru okolního osvětlení pro automatické nastavení jasu displeje. Skenování obličeje a odemykání funguje přes Windows Hello rychle. A to i při špatném osvětlení. Webová kamera využívá AI ke snížení šumu. Někoho by mohla zamrzet absence fyzické krytky. Místo toho jsou na klávesnici k dispozici dvě speciální klávesy nejen pro zapnutí/vypnutí kamery, ale i mikrofonu.

Stereo reproduktory míří se základný směrem dolů. Poskytují velmi dobrou kvalitu zvuku a vysokou hlasitost. Konektorová výbava je z mého pohledu výborná. V první řadě Asus nabízí USB-C konektory s podporou Thunderbolt 4 na obou stranách notebooku. Využívat je můžete nejen pro nabíjení, ale také pro připojení k monitorům.

Levá strana pak nabídne ještě USB-A a kombinovaný audio konektor. Na pravé straně je pak ještě standardní HDMI 2.1. Bezdrátové technologie jsou rovněž špičkové, včetně novějšího Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. Jeden USB-C konektor naleznete ještě na klávesnici, ten ale slouží pouze pro její nabíjení.

Výkonu má na rozdávání

Asus Zenbook Duo je jako jeden z prvních notebooků vybaven novou generací procesorů Intel. Konkrétně se v testovaném modelu nachází šestnáctijádrový Intel Core Ultra 9 285H s integrovanou GPU Intel Arc 140T, kterou doplňuje rychlá DDR5 RAM o kapacitě 32 GB. Vše pak zakončuje velmi rychlé 2TB SSD. V benchmarku CrystalDiskMark jsem při čtení rychlosti disku naměřil 5 252 MB/s a při zápisu 4 741 MB/s. Výsledky jsem velmi dobré, i když z nedávné recenze Zenbooku A14 víme, že Asus dokáže nasadit i rychlejší disky.

Samotný výkon Intel procesoru je pak špičkový a hravě se vyrovná konkurenčním AMD Ryzen AI 9 HX 370. Respektive v Single Core mírně zaostává, zatímco při zapojení více jader se dostává do mírného vedení. Obecně jsou na tom ale velmi podobně, což se dá určitě kladně hodnotit. Při výběru nového notebooku se nemusíte bát volit jednu či druhou značku.

Naopak jednoznačně lepších výsledků dosahuje integrovaná GPU Intel Arc 140T. Vidět to lze nejen u vyššího dosaženého skóre v 3D Mark benchmarcích, ale i u samotných her jsem zaznamenal lepší výsledky než pár měsíců dozadu u AMD Radeonu 890M. Všechny hry jsem hrál v nativním rozlišení s nastavením grafiky na střední detaily. V Hitman World of Assassination jsem naměřil v průměru 39 FPS, ve Forze Horizon 5 pak 42 FPS a v Doom Eternal 37 FPS.

Benchmark Výsledek Geekbench 6 – Single Core 2 795 bodů Geekbench 6 – Multi Core 15 643 bodů Geekbench 6 – GPU OpenCL 42 502 bodů Cinebench 2024 – Single Core 126 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 836 bodů PC Mark 10 7 456 bodů 3DMark Time Spy 4 516 bodů 3DMark Time Spy Extreme 2 206 bodů 3DMark Steel Nomad 838 bodů 3DMark Steel Nomad Light 3 621 bodů 3DMark Solar Bay 16 144 bodů CPU-Z – Single Core 831 bodů CPU-Z – Multi Core 8 754 bodů

Při snížení detailů a rozlišení se dostanete hravě na hodnoty přes 120 snímků za sekundu u velkého množství her a budete tak moc využít vyšší obnovovací frekvence displejů. I když to přímo není herní notebook, tak dokáže poměrně velké věci a po náročném pracovním dnu má v sobě dostatek výkonu pro spuštění moderních her.

K dokonalosti by to chtělo jen kvalitnější chlazení, i když chápu, že s druhým displejem v základně to není momentálně moc možné. Paradoxně díky oddělitelné klávesnici si zahřívání notebooku téměř nevšimnete. To ale bohužel neznamená, že by se nepřehříval. Během hraní a benchmarkování teplota CPU dosahovala až na 90 stupňů Celsia. A to s ventilátory na maximální možný výkon. Všimnout se dá i mírného throttlingu.

Na povrchu notebooku je zvýšená teplota znát a nabízí se zde samozřejmě otázka, co to udělá s životností OLED displeje, který je těsně nad procesorem. Naštěstí to nebylo nic tak hrozného, že by se nedal na obrazovce udržet prst. Ventilátory jsou poměrně hlasité při náročných operacích. Při klasické kancelářské práci jsou nicméně téměř neslyšitelné. Takže v tomhle ohledu si Asus zaslouží pochvalu.

Výdrž a nabíjení

Uvnitř se nachází poměrně velký akumulátor o kapacitě 78 Wh. Samotná výdrž se pak pohybuje zhruba v nějakém pomyslném středu toho, co současné notebooky dokážou. V podstatě neurazí, ale ani nenadchne. Baterii jsem testoval u kancelářské práce, ve které nechybělo psaní ve Wordu, používání Excelu, přehrávání hudby na Spotify a brouzdání internetu včetně YouTube. V režimu s jedním displejem, který měl nastavený jas na 80 procent a aktivní 60Hz obnovovací frekvenci, jsem se dostával na cca 8 hodin.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 24 minut 40 minut 68 minut 102 minut

V režimu se dvěma aktivními displeji a stejném nastavení docházelo k vybití po necelých pěti hodinách používání. Plusové body si však Asus odnáší za poměrně rychlé nabíjení, které navíc zajišťuje kompaktní 65W adaptér. Na polovinu se laptop nabil za cca 40 minut, na sto procent pak za 102 minut.

Závěrečné hodnocení

Asus Zenbook Duo patří určitě k inovativním notebookům a své místo na trhu si zcela po právu zaslouží. Výrazně vybočuje použitím dvou OLED panelů. Ty rozhodně nabízí skvělý vizuální zážitek a dokážou zvýšit produktivitu. Je tu však druhá strana mince v podobě vysoké ceny. Testovaná varianta se prodává za 82 990 Kč včetně DPH. To si pak musí každý sám odpovědět, jestli mu dvě obrazovky stojí za tak masivní příplatek.

Mnohem zajímavěji popravdě vypadá základní varianta Zenbook Duo, která využívá méně výkonný Intel Core Ultra 7 255H a 1TB SSD, ale dá se pořídit za zhruba 50 tisíc. Pokud ale patříte mezi ty, kterým displej navíc pomůže s navýšením produktivity, rozhodně s tímhle kouskem nešlápnete vedle.

Obecně nejlépe vybavená verze Zenbook Duo nabízí špičkový výkon díky skvělému procesoru Intel Core Ultra 9 285H, který se hravě vyrovná konkurenčnímu AMD a v graficky náročných situacích jej i předčí. Vysoký výkon má však i stinnou stránku v horším chlazení, respektive přehřívání. Výdrž baterie rovněž příliš nepotěší, v podstatě spadá do průměru.

Pochválit se ale jinak Asus musí za skvělou konstrukci, výbornou oddělitelnou klávesnici, poměrně rychlé nabíjení a povedenou konektorovou výbavu. A samozřejmě i za odvahu podobné zařízení zákazníkům nabídnout. Pokud hledáte pořádný pracovní notebook na cesty s velkou pracovní plochou, a nechcete řešit externí přenosné monitory, je Asus Zenbook Duo drahou, ale dobrou volbou.

Asus Zenbook Duo 8.8 Design a konstrukce 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.6/10

















Výdrž akumulátoru 7.7/10

















Konektivita 9.0/10

















Kvalita displeje 9.1/10

















Vstupní zařízení 8.8/10

















Klady dva špičkové OLED displeje

skvělý výkon

povedená oddělitelná klávesnice

kvalitní konstrukce

výborná konektorová výbava

IR kamera s Windows Hello Zápory mírné přehřívání při zátěži

průměrná výdrž baterie

vysoká cena

vyšší hmotnost

nerozšířitelná RAM Koupit Asus Zenbook Duo