Recenze čističky vzduchu Philips Dual Scan 4000i: chytrá, tichá, výkonná

Odstraní 99,97 % částic o velikosti 0,003 µm

Je výkonná, ale v noci umí být maximálně tichá

Má praktickou mobilní aplikaci a snadno ji napojíte na Alexu, Siri i Google Home

Odradit může vyšší pořizovací cena



V minulosti patřily čističky vzduchu mezi nadstandardní vybavení domácnosti, ale během posledních třech let obrovsky nabraly na popularitě, a to nejen u alergiků či v rodinách s malými dětmi a domácími mazlíčky, nýbrž i ve zcela běžných domácnostech. Mně samotnému jich už pod rukama prošlo několik. Byl jsem tedy zvědavý, zda mě Philips Dual Scan 4000i dokáže něčím překvapit.

Výrobcem stanovená oficiální cena 16 490 Kč ukazuje, že tenhle model patří k těm nejdražším domácím čističkám na trhu. Byl jsem zvědav, zda si tuhle cenu dokáže obhájit. Nezajímala mě jen efektivita čištění vzduchu či hlučnost provozu, ale vzhledem k tomu, že jsme na SMARTmanii, pro mě bylo klíčové i zpracování mobilní aplikace a možnost integrace do chytré domácnosti. Prozradím, že ta je v tomto případě naprosto příkladná – ostatní výrobci mohou jen tiše závidět.

Vybalení

Vždy, když testuji nový produkt, se po vybalení z krabice zaměřuji na bezprostřední dojmy. Už přepravní balení naznačovalo, že nepůjde o žádného drobečka, ostatně na výšku má téměř 72 centimetrů (celkové rozměry činí 31 × 71,8 × 31 cm) a váží 8 kilogramů. Díky robustnímu tělu se nemusíte bát, že by zařízení převrhl například váš domácí mazlíček, nicméně malé dítě už by tento úkon zvládnout mohlo, a proto je dobré umístit ho na bezpečné místo.

První příjemné překvapení přišlo už po 20 minutách provozu, kdy jsem čističku nechal pracovat v obývacím pokoji. Když jsme se do něj posléze s manželkou vrátili, ptala se mě, zda někde nevětrám. Všechna okna byla zavřená – svěží vzduch byl výsledkem provozu čističky. To se mi zatím u žádného jiného modelu, který jsem v minulosti zkoušel, nestalo.

Neznamená to samozřejmě, že už nikdy nebudete větrat – v domě či bytě se vždy bude hromadit vydechovaný oxid uhličitý (CO 2 ), který ve vysoké koncentraci způsobuje bolesti hlavy a únavu. V takovém případě ani čistička nepomůže.

Bez kvalitního HEPA filtru by to nešlo

Primární smysl čističky vzduchu spočívá v odfiltrování neviditelných virů, bakterií, alergenů, pylů, prachu, PM 2.5 částic (do velikosti 2,5 mikrometrů) a dalších znečišťujících látek ze vzduchu. Není ale čistička jako čistička – u těch levných se můžete často setkat s velmi nekvalitními filtry, které mají ještě horší vlastnosti než běžné sáčky do vysavačů.

Ptáte se, co se vlastně pod označením „PM 2.5 částice“ ukrývá? Celosvětově byly ustanoveny tři velikosti částic – PM 10 , PM 2.5 a PM 1 . V prvním případě jde o částice o aerodynamickém průměru do 10 mikrometrů, v druhém do 2,5 mikrometrů a ve o extrémně jemné částice o velikosti 1 a méně mikrometrů. Asi jsem vám stále příliš relevantní odpověď neposkytl, a tak pojďme o něco hlouběji, a to doslova…

První skupina největších částic pronikne do lidského těla na úrovni horních cest dýchacích, zatímco druhá už se bez problémů dostane i do dolních cest dýchacích. A až do této velikosti je dodávaný filtr dokáže zachytávat. Nejproblematičtější je samozřejmě skupina těch nejmenších částic, které se dokáží dostat až do plicních sklípků.

U dodávaného vyměnitelného HEPA filtru udává výrobce tříletou životnost. Po měsíčním testování, kdy mi však čistička nepracovala nonstop, aplikace stran životnosti filtru stále ukazuje 99 %. Cena nového se pohybuje okolo 2 800 Kč včetně DPH. Po zkušenostech s obdobnými zařízeními, která jsem dlouhodobě používal, není od věci čas od času filtr vyjmout a po celém obvodu jej vysát. Pro úplnost, filtr od Philipsu má celkem tři vrstvy – kromě HEPA filtru je to ještě vrstva s aktivním uhlím a předfiltr. Ty se společně starají o maximální kvalitu čistoty vzduchu.

Vlastnosti filtru: Filtrace částic: 99,97 % pro velikost 0,003 mikronů

Filtrace alergenů: 99,99 %

Filtrace virů a aerosolů: 99,9 %

A pokud vás zajímá, jak je to s koronaviry, tak i s nimi si čistička, respektive opět spíše HEPA filtr, poradí. Podle nezávislých testů společnosti Airmid jich dodávaný filtr dokáže ze vzduchu odstranit až 99,97 %.

Hardwarové parametry

Philips Dual Scan 4000i má nebývale vysoký vzduchový výkon 610 m3/h (podle metodiky CADR). Plochu o velikosti 20 m2 kompletně vyčistí už za 5 minut. Maximální velikost místnosti, kterou dokáže vyčistit, je 73 m2. Tady pozor – tento údaj si nepleťte s celkovou plochou domu či bytu. Myšlenka, že zařízení postavíte doprostřed bytu a vzduch se efektivně vyčistí ve všech okolních místnostech, je lichá. Vzhledem k tomu, že máme obývák propojený s kuchyní, byly v obýváku při vaření či po konzumaci jídla cítit různé vůně – nejvýrazněji při přípravě ryb. V kuchyni sice máme dostatečně výkonnou digestoř, ale ani ta nedokáže tyto pachy 100% odsát.

Čistička od Philipsu se při detekci pachů (jídlo, parfém, …) automaticky přepne do výkonnějšího turbo režimu a během několika minut vzduch vyčistí. Při běžném provozu ji prakticky není slyšet, pouze v turbo režimu stoupne hlasitost na 57 dB, což je pro představu podobná hlasitost, jaké dosahujete při běžném hovoru s člověkem. Při sledování televize budete muset na chvíli zvýšit hlasitost, ale jakmile čistička eliminuje nežádoucí látky (což zpravidla zabere maximálně několik minut), opět se ztiší.

Po aktivaci turba se maximální energetická spotřeba pohybuje okolo 60 W. Pomocí chytré zásuvky jsem změřil odběr i během automatického režimu a spotřeba se pohybovala v rozmezí 5 až 7 W. Během nočního režimu spotřeba klesne na 3,5 až 5 W.

Výše jsem psal o jakýchsi PM částicích. Kromě jejich zachytávání je čistička dokáže i měřit a následně zobrazit. Mezi další škodliviny, které měří a filtruje, patří vnitřní alergeny a výpary. Mezi údaji mi chybí hodnota oxidu uhličitého, ale na toto čidlo výrobce bohužel zapomněl.

K dispozici máte celkem pět režimů: klasický (ve dvou rychlostech), turbo a spánek (+ spánek pro alergiky). Poslední zmiňovaný dosahuje hlasitosti pouze 18 dB, což je hodnota srovnatelná s tichem v akustickém studiu či v bezvětří – v noci tak o čističce nebudete vědět. Schválně jsem ji na jednu noc přestěhoval přímo do ložnice před postel. Výsledek? Abych zvuk ventilátoru slyšel, musel jsem se opravdu hodně soustředit.

Speciální pátý režim spánku pro alergiky také pracuje při hlasitosti 18 dB, nicméně v případě detekce alergenů ve vzduchu se krátkodobě přepne na o něco vyšší výkon, avšak pouze krátkodobě a opět v udržitelných hlukových mezích. Ani při tomto režimu se nemusíte bát, že byste byli buzeni.

Čistička vzduchu Philips Dual Scan (AC3858/51) | Philips

Watch this video on YouTube

Na těle zařízení najdeme celou řadu senzorů, které například skenují vzduch 1000× za sekundu a detekuji škodlivé částice. Vy tak máte k dispozici informace o kvalitě vzduchu buď v prostředí mobilní aplikace, nebo přímo na displeji čističky, a to v reálném čase. Díky tomu dochází k průběžnému upravování výkonu tak, aby byl provoz co nejefektivnější.

Philips Dual Scan 4000i je mimochodem navržena pro nepřetržitý provoz, nicméně já ji vypínal například v době, kdy jsme měli otevřená okna, nebo jsme větrali, jelikož v takovém případě není provoz efektivní. Tedy abych byl přesný, vypínání jsem neprováděl ručně, ale vytvořil si automatizaci. O tom však až později…

Design

Hodnocení designu je vždy čistě subjektivní záležitost, nicméně osobně jej vidím jako povedený a začlenitelný do libovolného typu domácnosti. Z plastu vyrobené tělo má po obvodu otvory pro nasávání vzduchu do filtru. U mnou testované verze s označením AC3858/51 byla přední strana potažena pevnou tkaninou, která produktu dodává na eleganci. Kromě té se prodává i varianta, která má na přední straně lesklý šedý plast. Horní straně dominuje poměrně velký černý kruh s průměrem 10 cm, v jehož středu se nachází malý displej zobrazující nejrůznější údaje. Jeho čitelnost je dobrá, avšak není u něj možné měnit intenzitu podsvícení.

Na okraji má své místo několik senzorových tlačítek, která slouží pro zapnutí/vypnutí, zobrazení stavu filtru či informací o kvalitě vzduchu a přepínání jednotlivých režimů.

Celý kruh je po obvodu barevně podsvícený, což na pohled vypadá hezky, ale především slouží pro signalizaci aktuální kvality vzduchu. Pokud svítí modrá, vše je v pořádku, ale přes několik dalších barev se můžete dostat až na červenou, která značí vysoké hodnoty znečistění.

Na zadní straně najdete odnímatelná dvířka zajišťující přístup k filtru. Také se zde nachází zapuštěný úchyt pro přenášení. To ale není příliš pohodlné a jednou rukou i dost obtížné. Spousta domácností bude chtít čističku využívat tak, že přes den poběží v obýváku a na noc ji umístí do ložnice či dětského pokoje. Rozhodně by se pro tyto případy hodil ještě druhý úchyt, který by přenášení usnadnil.

Mobilní aplikace

Kromě displeje přímo na těle lze naměřené hodnoty sledovat také v mobilní aplikaci, která je kompletně v češtině. Klíčové jsou zde informace o třech hodnotách škodlivin – vnitřní alergeny, PM 2.5 a výpary, u kterých vidíte i historii naměřených dat. Díky tomu můžete sledovat, jak se kvalita vzduchu mění v závislosti na nejrůznějších činnostech.

Samotná čistička komunikuje se servery výrobce skrze Wi-Fi a tyto zabezpečené servery následně poskytují data mobilní aplikaci. Díky tomu ji můžete pohodlně ovládat odkudkoliv a nejste omezeni jen na dosah domácí sítě či rozhraní Bluetooth.

Součástí hlavní obrazovky jsou i tlačítka pro ovládání, která plní stejnou funkci jako ta přímo na zařízení. Najdete zde i dětský zámek pro případ, že by vaše ratolest chtěla převzít kontrolu čističky do svých rukou. Vhod přijde i možnost vypnutí kruhového osvětlení displeje.

Každé stisknutí tlačítka, ať už toho senzorového u displeje, nebo virtuálního v mobilní aplikaci, doprovází zvukový signál. Obvykle to ničemu nevadí, ale při umístění poblíž nebo v místnosti, kde se spí, bude zvuková signalizace tlačítek (kdykoliv budete chtít provést nějakou akci) rušit. Mobilní aplikaci jsem procházel poctivě, ale nikde jsem nenašel možnost zvuk tlačítek vypnout. Nedeaktivuje se bohužel ani v nočním režimu.

V případě, že byste se o jednotlivých měřených hodnotách chtěli dozvědět více podrobností, stačí na ně kliknout a rázem se vám objeví plovoucí okno s vysvětlivkami. Vhod mohou přijít i různé edukační články, například co je to oxid uhelnatý a jak vzniká, co je to virus a jak se přenáší, … Všechny samozřejmě v češtině.

Využití v chytré domácnosti

Ovládání z mobilní aplikace Clean Home+ přidá na pohodlí, ale pokud stejně jako já využíváte chytrou domácnost, automaticky vás u každého nového zařízení bude zajímat, zda je možné jej integrovat do vašeho fungujícího ekosystému. A v tomto ohledu vám Philips Dual Scan 4000i udělá radost. Jde totiž o jednu z mála čističek na trhu, kterou lze ovládat hlasovými asistentkami Alexa i Siri, a také ji dostanete do Google Home, kde funguje hlasové ovládání přes Asistenta Google. Nezapomnělo se ani na možnost ovládání skrze IFTTT.

Zní to skvěle, ale přesto je ještě co vylepšovat… Záměrně v případě Applu uvádím Siri a nikoliv HomeKit, jelikož ovládání je možné skrze hlasové zkratky Siri (zapnutí, vypnutí, změna rychlosti, noční režim, turbo mód, …), ale do HomeKitu už zařízení nedostanete. I tak hlasové ovládání představuje příjemný bonus. Kromě Siri funguje skvěle i s Alexou od Amazonu, kde si pouze musíte stáhnout tzv. skill s názvem Philips Air Purifier.

Jestliže používáte Android, lze kromě Alexy využít i integrace do systému Google Home. Tady lze zařízení přímo přidat mezi ostatní ve vaší chytré domácnosti, nicméně kdo by čekal, že skrze Google Home bude moci měnit režimy, nebo si zde nechat zobrazit naměřené hodnoty, bude zklamán – lze odsud provádět pouze zapínání a vypínání.

Sečteno a podtrženo, hlasové ovládání pomocí tria nejpoužívanějších hlasových asistentů (Alexa, Siri a Asistent Google) funguje dobře, ale na pokročilejší funkce už si musíte nechat zajít chuť. Já sám ve spojení s čističkou nejvíce využívám automatizaci, která zařízení vypne v případě, že v místnosti větrám. A jakmile jsou okna zavřená, čistička se opět spustí. Na oknech mám pro tyto potřeby umístěna čidla Aquara.

Závěrečné hodnocení

Philips Dual Scan 4000i se řadí mezi ty nejlepší domácí čističky vzduchu, které si aktuálně můžete koupit. Nejen že skvěle vypadá, ale především funguje přesně tak, jak byste očekávali. Vyčištění vzduchu v místnosti jí zabere jen několika minut. Kladné body dávám i za tichý chod. Kvalitní je i filtr, který se skládá z celkem tří vrstev a u kterého výrobce udává životnost tři roky.

Jak jsem zmiňoval v předchozí kapitole, jde rovněž o jednu z mála čističek na trhu, kterou můžete ovládat třemi nejpoužívanějšími hlasovými asistenty. Spokojeni budete i s mobilní aplikací, která je kompletně lokalizována do češtiny, a to včetně různých vysvětlivek i edukačních článků.

Největším záporem zůstává poměrně vysoká vstupní investice ve výši 16 490 Kč, kvůli které toto řešení rozhodně nebude pro každého. Po třech letech navíc musíte počítat se zakoupením nového filtru v ceně 2 800 Kč. Jinak se ale jedná o zdařilý produkt, na kterém se chyby hledají opravdu těžko.

Philips Dual Scan 4000i 9.1 Design a zpracování 9.5/10

















Funkce 9.4/10

















Mobilní aplikace 8.4/10

















Integrace do chytré domácnosti 8.5/10

















Výkon 9.8/10

















Tichost provozu 9.1/10

















Klady atraktivní design

skvěle čistí vzduch

kvalitní třívrstvý filtr

napojení na hlasové asistenty

snadné ovládání z telefonu

tichý chod při běžném provozu

extrémně tichý noční režim Zápory vyšší cena

neumí měřit hodnoty CO₂

horší fyzická manipulace

data z čističky do systému chytré domácnosti nedostanete

vyšší hluk v turbo režimu