Čistička vzduchu Electrolux Pure A9: vypadá skvěle, funguje skvěle [recenze]

Úkol čističky vzduchu je poměrně jednoduchý – ideálně co nejtišším způsobem odstraňovat nečistoty a pachy, a následně zpět do prostoru dodávat čistý vzduch. Čističky díky kvalitním filtrům navíc dokážou spolehlivě zachytit nebezpečné viry, což je v dnešní době poměrně často zmiňované téma. Na trhu jich existuje nepřeberné množství, nicméně ve většině případů se jedná o poměrně nevzhledné krabice, kterými se v domácnosti jen těžko budete chtít chlubit.

Electrolux na to ale jde zcela odlišným způsobem. Výkonnou čističku totiž zabalil do líbivého designu, za který se rozhodně nebudete stydět. Když k nám přišla návštěva, ihned obdivovala, jaký že to máme v interiéru elegantní „reproduktor“ – přesně tak totiž čistička vzduchu Electrolux Pure A9 na první pohled působí. A to vůbec není na škodu.

Design zaujme na první pohled

Světle šedá barva v kombinaci s látkovým potahem horní poloviny a masivním žebrováním vrchní části jednoduše vypadá skvěle. Na bocích navíc nechybí dvě hnědá kožená ucha pro snadné přenášení. Rozhodně se ale nejedná o žádného drobečka – šířka je 315 mm, výška 565 mm a hmotnost necelých osm kilogramů. Přesto se s ní díky koženým madlům manipuluje bezproblémově. Napájecí kabel má dostatečnou délku 190 cm.

Vzhledem ke své velikosti se Pure A9 hodí i do větších prostor. Výrobce udává, že dokáže čistit vzduch v místnostech až do 129 m² (model 604GY), respektive 92 m² (levnější model 404GY). Já jsem ji používal v obýváku se zhruba poloviční rozlohou a její přítomnost byla znát od prvního dne provozu.

Tím, že máme obývací pokoj propojený s kuchyní, je často po vaření či konzumaci jídla s výraznější vůni ještě nějaký čas ve vzduchu cítit, že se jedlo. I tohle ale čistička začala spolehlivě eliminovat a byla to jedna z prvních věcí, kterých jsem si reálně po zapojení všiml.

Ve spodní části zařízení se nachází prostor pro filtr s antibakteriální úpravou, který dokáže zachytit 99,9 % bakterií a samozřejmě také alergeny (prach, nejrůznější pyly, plísně a viry). Pozor ale – rozhodně to neznamená, že když si domů pořídíte čističku vzduchu, budete automaticky chráněni proti koronaviru či jiným virům. Tak to opravdu nefunguje. I nadále platí, že tou nejdůležitější prevencí je správná hygiena. Přesto čistička může posloužit s prevencí proti jejich šíření.

Nejen pro alergiky

Čističku vzduchu ocení zejména alergici a opodstatnění má i v případě, že doma chováte nějakého domácího mazlíčka. Užitečná je i tehdy, máte-li doma novorozence, což byl jeden z důvodů, proč jsem se čističku rozhodl otestovat já. Navíc s rodinou žijeme v dřevostavbě s difúzně uzavřenou konstrukcí, kde je častější větrání na místě; a to zejména v zimních měsících není úplně pohodlné.

Po třech týdnech používání čističky Pure A9 už ale potřebu tak častého větrání nemám – vzduch je pocitově o poznání příjemnější a bez nepříjemných pachů. Opět to ale neznamená, že se zapojenou čističkou nebudete muset větrat. V místnosti se totiž stále bude hromadit vydechovaný oxid uhličitý (CO2), který ve vysoké koncentraci způsobuje únavu či bolest hlavy. A tady ani čistička nepomůže.

Tichý chod oceníte (nejen) během spánku

Skvělé je, že o provozu čističky prakticky nevíte, a to zejména pokud ji necháte puštěnou ve výchozím SMART režimu, který intenzitu „foukání“ vzduchu upravuje podle hodnot naměřených v okolí. Na nejnižší úrovni se hlučnost pohybuje na úrovni 17 dB, což vás nijak neruší ani během spánku, nebo sledování televize. Využít navíc lze i speciální noční režim.

Celkem lze vzduch filtrovat v pěti úrovních, přičemž na nejvyšší výkon se hlasitost pohybuje na stále snesitelných 46 dB (měřeno ve vzdálenosti 1 metru). Pure A9 mimochodem disponuje dětskou pojistkou, takže se nemusíte bát používat ji v dětském pokoji.

Výkon čističky nepodceňujte, zvláště pokud jste alergik

Electrolux Pure A9 disponuje velmi slušným vzduchovým výkonem 620 m ³ /hodinu (platí pro model PA91-604GY, verze 404GY má 485 m ³ /hod). Dobrá čistička dokáže do jedné hodiny přefiltrovat alespoň 1,5x vzduchu v místnosti, a ideálně ještě v tišším režimu, protože nechcete, aby vám celý den hučela u ucha.

Pro příklad si vezmeme místnost o ploše 40 metrů čtverečních s výškou stropu 2,5 metru. Vynásobením získáte objem 100 m ³, x1,5 = 150 m ³. To je minimální hodnota, kterou by čistička měla zvládat pro bezproblémovou filtraci vzduchu. A pokud jste alergik, objem se doporučuje vynásobit čtyřikrát. V takovém případě byste se už dostali na hodnotu 400m ³. Pure A9 s výkonem 620 m ³ /hodinu to ale stále bez problémů zvládne, nicméně u výrobcem udávané plochy 129 m² už bych si tak jistý nebyl.

Jak funguje pětifázová filtrace vzduchu? Mechanický filtr prodlužuje celkovou životnost filtrace, zachycuje větší vzdušné částice, mechanické nečistoty a prach. Antibakteriální vrstva následně brání růstu mikroorganizmů. Filtr EPA 12 zachytí až 99,5 % částic a nečistot o velikosti pouhých 0,3 mikronu včetně prachu, pylu a jiných alergenů. Uhlíkový filtr je navržený tak, aby eliminoval nepříjemný zápach a kouř, a to až s 99% účinností. Rovněž také rapidně snižuje riziko růstu bakterií a plísní. Ionizátor využívá pozitivní a negativní ionty k odstranění vzdušných nečistot včetně prachu, kouře, pylu a alergenů.

Mobilní aplikace

Kromě režimu SMART, který výkon čističky reguluje automaticky a vy se tak nemusíte o nic starat, lze Pure A9 ovládat na dálku skrze mobilní aplikaci pro Android a iOS. Čistička komunikuje prostřednictvím 2,4GHz Wi-Fi. Kromě zapnutí a vypnutí v aplikaci vidíte grafy s parametry vzduchu (PM1, PM2,5, PM10, koncentraci TOL, vlhkost & teplota), a také zbývající kapacitu filtru (v mém případě Breeze 360).

Tady se sluší dodat, že po 3 týdnech aktivního používání stále ubylo v „životnosti“ filtru pouhé jedno procento. Pořízení nového filtru mimochodem není zrovna levnou záležitostí – model Breeze 360 vyjde na necelé tři tisíce korun. Každý filtr, který Electrolux nabízí, je vybaven speciálním čipem, který měří vystavení jemným částicím a ukazuje zbývající životnost filtru. Mobilní aplikace zároveň umí informovat, kdy je filtr zcela nasycený a je čas jej vyměnit. Při běžném používání je jeho životnost okolo 12 měsíců.

V mobilní aplikaci si rovněž můžete naplánovat, kdy se má čistička automaticky zapínat a vypínat. Vytvořit lze několik na sobě zcela nezávislých plánů pro vybrané dny v týdnu.

Zatím bez pokročilé integrace do chytré domácnosti

Čistička je dále vybavena ionizátorem, nicméně ten lze zapnout pouze skrze aplikaci, nikoliv přes manuální ovládání. Co mi ale chybí, je pokročilejší integrace čističky do HomeKitu od Applu, Google Home či ovládání přes Alexu. Podle informací přímo od společnosti Electrolux by podpora pro Google Home a Alexu měla být přidána do konce roku 2021.

Dovedu si představit řadu scénářů, které by se v tomto případě daly využít (vracím se z práce domů – čistička se zapne…), ale na to si v případě Electroluxu bohužel musíte nechat zajít chuť. Na druhou stranu, stále se jedná jen o softwarovou záležitost a není tak vyloučeno, že bychom se v budoucnu podpory systémů pro chytrou domácnost mohli dočkat.

Manuální ovládání a okamžitá kontrola kvality vzduchu

Pure A9 je možné ovládat také manuálně přes dotykovou plochu v horní části. Kromě klasického zapnutí a vypnutí zde máte možnost aktivovat manuální režim s ručně nastavitelnou intenzitou filtrace vzduchu. Všechna tlačítka jsou podsvícena. Po obvodu ovládacího panelu se táhne tenký LED pásek, který barvou znázorňuje aktuální kvalitu vzduchu.

Pokud svítí zeleně, je kvalita velmi dobrá (hodnota PM 2,5 se pohybuje v rozsahu 0 – 12). Žlutá barva znázorňuje dobrou kvalitu, oranžová nedostatečnou, červená silně nedostatečnou, nachová špatnou a kaštanová velmi špatnou.

Závěrečné hodnocení

Čistička Electrolux Pure A9 s pětifázovou filtrací vzduchu dělá přesně to, co byste od ní očekávali, a navíc opravdu dobře, což dokládá i certifikace ECARF. Nejedná se sice o úplně nejlevnější investici – cena se pohybuje okolo hranice čtrnácti tisíc korun (i když v rámci Black Friday cena klesla na 9 999 Kč), nicméně za tuhle částku získáte nejen skvěle funkční, ale zároveň i dobře vypadají produkt s dostatečným výkonem při zachování únosné úrovně hluku.Výhodou je, že ji bez problémů lze používat i během spánku. Zlepšení kvality vzduchu v domácnosti navíc poznáte do hodiny od zapnutí.

Investicí do čističky samotné to nekončí – zhruba jednou za 12 až 15 měsíců bude nutné pořídit nový filtr, jehož cena se pohybuje okolo třech tisíc Kč (podle typu). Příjemným bonusem je možnost ovládání skrze mobilní aplikaci, ale zároveň je škoda, že tuhle část výrobce nedotáhl k dokonalosti přidáním podpory pro HomeKit/Google Home a Alexu.

Electrolux Pure A9 8.9 Design a zpracování 9.6/10

















Funkce 9.2/10

















Mobilní aplikace 8.2/10

















Výkon 9.0/10

















Hlučnost 8.5/10

















Klady (+) elegantní design

tichý chod v běžném režimu

skvěle pročistí vzduch

ovládání z telefonu

snadná manipulace & údržba

čistička je vybavena ionizátorem Zápory (–) vyšší cena

zatím nepodporuje Google Home/Apple HomeKit

vyměnitelný filtr také není nejlevnější