Recenze Bang & Olufsen Beosound A5: nejstylovější reproduktor na trhu?

Produkty značky Bang & Olufsen jsem testoval již několikrát a pokaždé je spojoval zajímavý design, vysoká kvalita a bohužel tomu úměrná cenovka. Model Beosound A5 je dalším důkazem, že fantazie mají dánští designeři dostatek. Reproduktor ve tvaru stylového košíku je k dispozici ve dvou provedeních. Levnější verze, kterou jsem testoval, má označení Nordic Weave a připomíná styl boho. Tmavší varianta Dark Oak je o něco dražší, ale má minimalistický a velmi moderní vzhled.

Ať už se ale bavíme o základním modelu s cenou 23 990 korun nebo o tmavší variantě za 25 990 korun, rozhodně jde o drahé kousky, které svou cenu musí obhájit. Nabídnou ale sestavu čtyř reproduktorů nebo bezdrátové nabíjení pro váš telefon. V závěru recenze naleznete unikátní kód, díky kterému získáte 20% slevu.

Design a první dojmy

Už na první pohled je zřejmé, že se jedná o prémiový produkt. Velká část reproduktoru je opletena papírovým vláknem, které imituje ratan. Horní i spodní strana je opatřena hliníkovým rámečkem. Krásným detailem je dubová rukojeť. Horní plocha reproduktoru je pogumovaná a kromě bezdrátové nabíječky pro váš telefon nebo sluchátka doslova ukrývá několik tlačítek. Ty jsou možná až příliš decentně označené tmavě šedým písmem na světle šedém podkladu.

Nachází se ale v drobných prohlubních, takže hmatem lze vycítit to správné místo. Kromě běžných tlačítek pro spuštění přehrávání nebo úpravu hlasitosti najdeme na pravé straně také programovatelnou čtveřici, pomocí které lze jednoduše spouštět oblíbené rádiové stanice. Dále zde můžeme vidět indikační diody.

Podstavec je ze spodní strany pogumovaný, takže reproduktor i na nerovné ploše drží jako přibitý. Ze zadní strany lze dole vidět USB-C konektor pro nabíjení s indikační diodou a posuvné tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu.

Ačkoliv dřevěné madlo je zakulacené a drží se velmi příjemně, na velké dlouhé přesuny bych to neviděl. Hmotnost dosahuje 3,7 kg a rozměry jsou 13 x 18,7 x 28,5 cm. Díky krytí IP65 nemusíte mít strach při venkovním použití reproduktoru. Beosound A5 se ale vyjímá na jakékoliv komodě nebo stolečku. Zažitou podobu běžných bezdrátových reproduktorů v tomto případě Bang & Olufsen opět nabourává. Nesmím zapomenout také na nabíjecí kabel, který je opletený látkou a působí velmi prémiově, nezapomnělo se tedy ani na takové detaily.

Výrobce zároveň myslí i na udržitelnost a kromě použitých materiálů se to podepsalo také na modulární konstrukci, díky které je možné vyměnit pouze nefunkční díl a zbytek přístroje i nadále používat. Součástí produktu je také prodloužená záruka na 3 roky.

Specifikace a chytré funkce

Vyšší hmotnost zařízení je dána množstvím techniky uvnitř. Bavíme se o systému čtyř reproduktorů, přičemž basovou složku má na starost 5,25″ woofer, který je doplněný dvěma 2″ širokopásmovými měniči a jedním 0,8″ tweeterem. Každý z nich má svůj vlastní zesilovač třídy D o výkonu 70 W. Frekvenční rozsah sahá od 32 Hz do 23 kHz a maximální hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m je 101 dB SPL.

Co se týče konektivity, musím zmínit především Bluetooth 5.2 v kombinaci s Wi-Fi 6. V nabídce je kompatibilita s řadou služeb: AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect, Beolink Multiroom včetně B&O Radio a Deezer (včetně Deezer HiFi). Mnohé ale zamrzí jen podpora základních kodeků SBC a AAC. Takto vybavený kousek by mohl nabídnout i nějaký z bezztrátových standardů.

K ovládání je možné kromě aplikace využít také dálkové ovladače Beomote One BT nebo Beoremote Halo. Ty si ale musíte pořídit zvlášť. Beosound A5 toho ale umí ještě mnohem více…

Zvuk

A jak tedy hraje? Už podle papírových parametrů je zřejmé, že se máme na co těšit. Hned u prvního poslechu mne překvapil poměr zvuku k velikosti zařízení. Beosound A5 není žádný drobek a rozhodně není ani lehký, ale i tak se z něj linou mocné vlny, které nezaostávají ani v basovém pásmu a vlastně jsem takovou sílu nečekal. Woofer je v tomto případě zcela dostačující. Provětral jsem jej především u syntezátorů kapely J.A.R., u kterých s přibývající hlasitostí nejsou zvuky jen slyšet ale velmi rychle i cítit. Komu by to vadilo, může přednes upravit v ekvalizéru. Je ale nutno zmínit, že basy nejsou nijak rozplizlé a i přes svou sílu mají vysokou přesnost a konkrétnost.

Kvality ve vyšších frekvenčních oblastech jsem pak pozoroval například u skladby What Was I Made For? od Billie Eilish. Ani s jejím falzetem a jemným doprovodem klavíru neměl Beosound A5 žádný problém. Co se týče zvukového výkonu, výrobce uvádí doporučenou velikost místnosti mezi 10 – 50 m², což je docela široký rozptyl. Já jsem nejčastěji poslouchal v místnostech o velikostech 20 – 30 m² a s hlasitostí jsem se pohyboval někde okolo poloviny. Pokud bych měl přidat někam na 70 %, rozhodně bych začal vyhrávat i v okolních bytech. Do tak silného zvuku jsem v průběhu testování zabrousil jen výjimečně. Výkonu má tedy Beosound A5 dostatek i pro středně velké až větší místnosti.

Nemůžu si ale odpustit komentář k tzv. 360° zvuku. Ačkoliv výrobce tuto funkci propaguje, jen těžko je možné ze čtyř měničů vytvořit všesměrový zdroj zvuku. Pokud se tedy bavíme o tom, že by reproduktor měl hrát do všech směrů stejně, to se v tomto případě úplně neděje. Ano, vyzařování neprobíhá například jen jedním směrem, při pohybu okolo zařízení je ale zřejmé, že v některých místech slyšíte více středů, někde zase více výšek. Nevidím to jako zásadní problém, jen bych tomu neříkal dokonalý 360° zvuk. V aplikaci můžete všesměrové vyzařování změnit na směrové a bude hrát pouze polovina reproduktoru vyzařující z přední strany.

K dispozici je také kalibrace reproduktoru dle okolního prostředí, kterou můžete aktivovat v aplikaci. Je potřeba mít zapnutý mikrofon a reproduktor si pak sám proměří vzdálenost od zdí, dle kterých upraví svůj hudební přednes.

Aplikace Bang & Olufsen

Doprovodná aplikace je svým designem čistá a i přes množství funkcí relativně jednoduchá. Na domovské obrazovce najdete pouze obrázek připojeného zařízení s jeho názvem a jednoduchý ovladač přehrávání s ukazatelem právě hrající skladby. Po rozbalení možností pro daný reproduktor se zobrazí mnohem více informací.

Skvělý je ukazatel stavu baterie, který ukazuje v procentech s rozlišením na jednotky a pokud na něj klepnete, přepne se na zobrazení zbývajícího času přehrávání. To je velmi praktická funkce, často vás totiž zajímá spíše to, jak dlouho vám reproduktor bude hrát, než jestli jste v polovině nebo čtvrtině jeho kapacity.

Pod ukazatelem baterie najdete aktuální způsob připojení, abyste vždy věděli, kterou z několika možností právě využíváte. Dále je možné spustit některou z předvolených rádiových stanic (stejně jako čtveřicí fyzických tlačítek na horní straně). Nabízí se i přepínání mezi režimy zvuku, na které navazuje pokročilý ekvalizér Beosonic. Ten nabízí i nastavení poměrů frekvenčních pásem vůči sobě a ukládání nastavených profilů.

Po rozbalení dalšího menu najdete ještě detailnější nastavení zvuku, které poslouží například pro vytvoření stereofonního páru v případě propojení s dalším reproduktorem. Lze také nastavit výchozí hlasitost i omezit maximální hlasitost. V jedné z dalších sekcí si pak můžete nastavit vlastní budík, časovač nebo rozvrh pohotovostního režimu. Možností je tedy opravdu mnoho.

Až na některé výrazy je aplikace plně přeložena do češtiny a orientace v ní je intuitivní. K dispozici je samozřejmě verze pro Android i iOS.

Baterie a nabíjení

Ačkoliv Beosound A5 je typ produktu, který pravděpodobně velkou část svého života stráví připojený k nabíječce, výdrž baterie je pro mnoho uživatelů důležitým parametrem. Výrobce v tomto případě osadil akumulátor s kapacitou 9 000 mAh, který zajistí 12 hodin přehrávání, což je hodnota, kterou s rozumnou úrovní hlasitosti bez problému dosáhnete. Značně se ale zkrátí, pokud budete využívat bezdrátové nabíjení na horní ploše (a využívat ho budete, je totiž velmi praktické). Já jsem za 21 minut nabíjení iPhonu 13 mini doplnil 13 % baterie telefonu a Beosound A5 poklesl z 60 % na 54 %.

Plné dobití reproduktoru ze sítě trvá zhruba tři hodiny, už po dvou hodinách se ale dostanete k 80 %. To vzhledem k celkové výdrži určitě není špatné. V celkovém kontextu je z mého pohledu baterie dostatečná a ve většině scénářů použití mi doba výdrže zcela dostačuje i při občasném dobití telefonu nebo sluchátek.

Závěrečné hodnocení

Bang & Olufsen opět dokázal vybočit ze zaběhnutých kolejí a přinesl designově originální reproduktor, který zároveň nabízí množství funkcí i prvotřídní zvuk. Poměrně vysoká cena produktu je vykoupena špičkovým zpracováním i prémiovými materiály, které zde byly použity.

Osobně mne nejvíce potěšilo bezdrátové nabíjení pro telefon, chytrý ukazatel baterie, který zobrazí i zbývající dobu provozu, velmi slušná výdrž na baterii nebo široké možnosti konektivity. Pokud vám nevadí připlatit za kreativitu dánských designérů a oceníte bohatý zvuk v kompaktním balení, Beosound A5 může být výbornou volbou. Drobné nedostatky v podobě chybějících kodeků nebo nedokonalého 360° zvuku se najít dají, celkově se ale jedná o prémiový produkt, který je radost používat.

VIP sleva pro naše čtenáře

Pro naše čtenáře nabízíme speciální slevu, díky které reproduktor pořídíte za nejlepší cenu na českém trhu! Při objednávce u Mobil Pohotovosti zadejte do formuláře kód smartmaniaBang20, který vám aktivuje slevu 20 %. Částka se díky tomu sníží o 4 798 Kč na výsledných 19 192 Kč. Akce platí jen pro 3 nejrychlejší a vztahuje se na barevnou variantu Nordic Weave.

Klady skvělý zvuk

bezdrátové nabíjení telefonu

široké možnosti konektivity

originální design

precizní zpracování

praktické madlo Zápory chybí pokročilé kodeky

vyšší cena

zvuk není plně 360°

