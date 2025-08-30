Recenze Asus ExpertBook P3405: nenápadný pracant do kanceláře

- Asus ExpertBook P3405 je ryze pracovní notebook s podnikovým zaměřením
- Potěší kvalitním kovovým šasi, skvělou konektorovou výbavou a tichým chlazením
- Za testovanou konfiguraci s procesorem Intel Core i7, 32 GB RAM a 1TB SSD zaplatíte 25 490 Kč s DPH
Asus ExpertBook P3405 je typickým pracovním notebookem zaměřeným na firemní prostředí. To znamená, že sice neohromí designem či prémiovým displejem, na druhou stranu ale nabídne povedené kovové šasi, skvělou konektorovou výbavu a osvědčený procesor. Konkrétně výkon obstarává Intel Core i7 třinácté generace. Jak si tento kancelářský notebook vede v běžné praxi a kde má své limity?
Design a konstrukce
Po designové stránce nelze očekávat žádné výstřednosti. Laptop má konzervativní vzhled, který na sebe příliš neupozorňuje. To může vyhovovat například fanouškům minimalistického designu. Na našem trhu je ExpertBook P3405 dostupný ve stříbrné až šedé barvě s malým logem na víku.
Pochvalu si zaslouží hliníkové provedení a obecně zpracování. Vše perfektně lícuje, nic se neprohýbá a rozhodně při používání nebudete mít dojem, že využíváte levné zařízení. Testován byl podle normy MIL-STD 810H, takže by mu neměly příliš vadit extrémní podmínky jako jsou teplotní výkyvy, otřesy a silné vibrace. Pro někoho může být také klíčové, že lze víko otevřít až do úhlu 180 stupňů.
Hmotnost se zastavila na hodnotě 1,45 kg, rozměry pak odpovídají standardním notebookům (315,1 x 226,8 x 18 mm). Nejedná se přímo o ultrabook, nicméně vzhledem k využití 14palcového displeje jde stále o dobře přenositelný laptop.
Klávesnice a touchpad
Oproti modelu z minulého roku se klávesnice lehce upravila. Stále má tradiční rozložení včetně českých popisků. Několik kláves však bylo zvětšeno na standardní velikost. A to například šipky či levý Shift. O něco málo se tak zlepší komfort při používání. Obecně jde o velmi dobrou klávesnici, ostatně jako tomu je u většiny Asus notebooků.
Netradičně zvýrazněné klávesy F1 až F4 s modrým pruhem jsou určeny hlavně k ovládání zvuku a mikrofonu. Obzvlášť pak pro videohovory či konference se hodí, že u klávesy mikrofonu a reproduktoru se nachází malá červená informační dioda. Jinak samozřejmě nechybí i klasické bílé podsvícení, které se dá nastavit ve třech úrovních.
Touchpad se mezigeneračně mírně zvětšil a stále funguje skvěle. Prst klouže po povrchu lehce a dostalo se i na podporu jednoduchých gest jako je ovládání médií či třeba jasu obrazovky. Tento model nenabízí režim numerické klávesnice, i když by si nejeden mohl pomyslet, že právě u zařízení zaměřeného na business by dávala tato funkce smysl.
IPS displej neurazí, ale ani nenadchne
Testovaný kus používá stejný základní IPS panel jako loňská varianta. Jde o 14palcový displej s rozlišením 1920 × 1200 pixelů, poměrem stran 16:10 a jasem jen 300 nitů. To sice stačí na práci v kanceláři, ale jakmile se dostanete na denní světlo, čitelnost výrazně klesá. Existuje i varianta s kvalitnějším displejem, který má vyšší rozlišení a maximální jas, nicméně na českém trhu není alespoň v době psaní recenze k dispozici.
Obnovovací frekvence zůstává na základních 60 Hz, což je nicméně vzhledem k zaměření poměrně pochopitelné. Stejně jako to, že nejde o žádný notebook, který by byl určen pro grafickou práci. Panel pokrývá pouze 45 procent barevného prostoru NTSC, takže pokud pro práci potřebujete přesné barvy, je lepší se podívat po něčem jiném. Pro práci s dokumenty, prohlížení internetu či přehrávání videí je však dostačující.
V rámečku nad displejem se nachází FullHD webkamera, která u testovaného modelu není doplněna o IR senzor pro pokročilé skenování obličeje. Nicméně o biometrické přihlašování nepřijdete. K dispozici je povedená čtečka otisků prstů, která využívá službu Windows Hello. U webkamery nechybí jednoduchá krytka pro zakrytí objektivu.
Starší, ale stále výkonný Intel Core i7
Asus u tohoto zařízení vsadil na starší, ale osvědčený procesor Intel Core i7-13620H. Výkonem rozhodně neurazí, i když samozřejmě se nedá srovnávat s novinkami z roku 2025. Na kancelářskou práci a prohlížení internetu jde o více než schopné zařízení. Obzvlášť pak potěší 32 GB DDR5 paměti a 1TB SSD. Disk je navíc vzhledem k ceně velmi rychlý a očekával bych jej spíše u zařízení s výrazně vyšší cenou.
Zatímco nové Intel procesory jsou chváleny za to, jak jsou úsporné a mají výkonnou integrovanou kartu. Zde to ještě neplatí, jelikož jde o předchozí generaci architektury. To se bohužel odráží na celkem podprůměrné výdrži. Využita je také integrovaná grafika Intel UHD Graphics 64EUs, která je z dnešního pohledu méně výkonná. Například u hraní her počítejte maximálně se staršími tituly na nízké detaily.
|Disciplína
|Výsledek
|Geekbench 6 – Single Core
|2 581 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|12 420 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|117 bodů
|Cinebench 2024 – Multi Core
|584 bodů
|PCMark10
|5 489 bodů
|PCMark10 Extended
|5 172 bodů
|3DMark Time Spy
|1 586 bodů
|3DMark Steel Nomad Light
|1 041 bodů
|CPU-Z – Single Thread
|727 bodů
|CPU-Z – Multi Thread
|6 285 bodů
Jak již ale bylo řečeno, procesorový výkon je povedený. Výsledky benchmarků to ostatně potvrzují. Navíc je testovaný notebook vybaven kvalitním chlazením. Během klasické kancelářské práce jsem ventilátory slyšel jen zřídka. I při benchmarkování byl hluk v přijatelných hodnotách, což je v kancelářském prostředí výhodou, protože notebook neruší okolí. Zároveň se nemusíte bát nějakých vyšších teplot.
Konektivita a systém
Asus ExpertBook P3405 nabízí praktickou a pro pracovní nasazení zcela dostatečnou sestavu portů. Na pravé straně zařízení je k dispozici RJ45 konektor pro drátové připojení k internetu, jedenkrát klasický USB-A. Levá strana pak disponuje dvojicí USB-C s podporou Thunderbolt 4, které slouží mimo jiné k napájení. Vše zakončuje HDMI 2.1, druhé USB-A a kombinovaný audio konektor. Většina tak nebude mít potřebu sahat po nějakém adaptéru pro rozšíření konektorů. K dokonalosti už chybí pouze čtečka paměťových karet.
Na notebooku máte k dispozici předinstalovaný systém Windows 11 Pro, který doplňuje několik Asus aplikací. Ty slouží třeba k nastavení zařízení či rozšíření obrazovky pomocí tabletu. Přímo pro řadu ExpertBook je k dispozici i firemní aplikace, která umožňuje zamknutí USB portů, šifrování SSD či třeba nastavení loga při spuštění laptopu. Dostalo se i na AI funkce jako jsou třeba automatický překlad titulků či shrnutí obsahu schůzky. Z pohledu českého zákazníka je však problém v tom, že není podporován český jazyk.
Minulý rok jsme Asus chválili za to, že již nenechával na zařízení předinstalovaný antivirus McAfee. Bohužel se jednalo pouze o krátkodobé období. V roce 2025 je to navíc ještě horší, protože kromě standardního McAfee naleznete na notebooku nainstalovanou druhou aplikaci od stejné společnosti, ale se zaměřením na AI. Naštěstí tento bloatware lze snadno odinstalovat.
Výdrž a nabíjení
Kapacita akumulátoru se mezigeneračně nezměnila a stále zůstává na 63 Wh. I vzhledem k tomu, jaká je tloušťka zařízení, bych si dokázal představit i větší hodnoty. Ve spojení se starším, a ne tak úsporným procesorem to znamená, že při kancelářské práci, přehrávání videa a nastavení jasu displeje na 75 procent se výdrž pohybuje kolem pěti hodin.
|Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|22 minut
|36 minut
|60 minut
|96 minut
Nabíjení probíhá přes 65W adaptér, který je zakončený USB-C konektorem. Plusové body si Asus zaslouží za rychlejší nabíjení. Na 100 procent se zařízení nabije za 96 minut, což je poměrně výrazné zrychlení oproti minulé generaci, kde nabíjení trvalo přes dvě hodiny.
Závěrečné hodnocení
Asus ExpertBook P3405 není určen běžnému uživateli, tudíž se nedá ani příliš doporučit. V testované konfiguraci se prodává za 25 490 Kč s DPH. V dané cenové kategorii přitom existují pro osobní potřebu mnohem lepší notebooky, a to i v nabídce společnosti Asus. Cílení na podnikovou sféru je naprosto zřejmé. Potěší kvalitní kovové šasi, povedený procesorový výkon, tiché chlazení a velmi dobrá konektorová výbava.
Je však třeba počítat s podprůměrným displejem, procesor starší generace pak zaostává v energetické náročnosti, což se odráží v horší výdrži baterie. Nicméně běžnou kancelářskou práci zvládne s přehledem. Svou roli bude hrát i výsledná cena, kterou si firmy dokáží vyjednat.
Asus ExpertBook P3405
Design a konstrukce8.9/10
Hardwarová výbava7.9/10
Výdrž akumulátoru7.5/10
Konektivita8.6/10
Kvalita displeje7.3/10
Vstupní zařízení8.2/10
Klady
- výborné zpracování
- více než dostatečný výkon
- bohatá konektorová výbava
- tiché chlazení
- rychlé SSD
- čtečka otisků prstů
Zápory
- nízký maximální jas
- jen základní IPS panel
- podprůměrná výdrž baterie
- předinstalovaný „antivirus“ McAfee
- vyšší cena