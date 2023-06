Razantní změny? Microsoft z Windows 11 odebírá nepoužívané funkce a přidává nové

Tento měsíc vyšla již čtyři testovací sestavení Windows 11

Přinášejí několik novinek a odstraňují zaprášené funkce

Z hlavního panelu zmizí Teams Chat, z Průzkumníka některé nabídky

Microsoft před měsícem přidal do Windows 11 doplňkový balíček Moment 3 s několika drobnými vylepšeními, a zároveň nás nalákal na spoustu novinek (mimo jiné týkajících se umělé inteligence), které do Windows dorazí později. Hrst budoucích vylepšení lze již nyní testovat v programu Insider, kterému se redmondští věnují víc než aktivně – jen tento měsíc vyšla čtyři nová testovací sestavení. Co přináší nového?

Psaní stylusem kamkoliv se vám zachce

Už v počátečních dobách Windows 10 se Microsoft vehementně snažil propagovat různá hybridní zařízení a rozmanité způsoby jejich ovládání. Jedním z těchto způsobů je ovládání dotykovým perem, přičemž všechny funkce a možnosti této metody Microsoft zabaluje pod souhrnný název Windows Ink. Se stylusem si rozumí jak samotné oblasti systému, tak i některé jeho aplikace.

Novinkou v sestavení s číslem 23481 je možnost psát stylusem přímo do textových polí – dosud bylo nutné perem klepnout do textového pole, čímž se otevřelo zvláštní okno pro ruční psaní. V budoucnu by tak mělo být ruční zadávání textu výrazně snazší. Bohužel tato novinka je v tuto chvíli dostupná pouze těm insiderům, kteří mají přepnutý systém do anglického jazyka.

Úklid v Průzkumníkovi

Microsoft se také ustavičně věnuje svému systémovému správci souborů – v minulých sestaveních do Průzkumníka přidával nové funkce, některé staré naopak odstraňoval, údajně proto, že je uživatelé prakticky nepoužívali. Z Průzkumníka zmizí spousta položek v nabídce Možnosti složky – zobrazení, konkrétně:

Skrýt konflikty slučování složek

Vždy zobrazovat ikony, nikdy ne miniatury

Zobrazit v miniaturách ikonu souboru

Zobrazovat informace o velikosti souborů v náhledu složky

Skrýt chráněné soubory operačního systému

Zobrazit písmena jednotek

Zobrazovat popisy složek a položek na ploše

Zobrazovat šifrované nebo komprimované soubory systému souborů NTFS jinou barvou

Používat průvodce sdílením

Předpokládáme, že většina těchto funkcí bude ve výchozím stavu zapnutá, jejich změnu bude nově možné provést pouze v editoru registrů.

A jaké se pro Průzkumníka připravují novinky? V sestavení s číslem 23475 Microsoft zmodernizoval domovskou stránku a adresní řádek. V prvním případě je využíváno rozhraní WinUI, které je nově aplikováno na složky rychlého přístupu, oblíbené a nedávné položky.

Adresní řádek nově umí rozpoznat místní složky od těch cloudových, uživatelé OneDrive v něm uvidí stav synchronizace.

Průzkumník se rovněž konečně naučil vytrhávat jednotlivé karty otevřených složek do nových oken, a naopak pomocí karet jednotlivá okna slučovat tak, jak jsme zvyklí u internetových prohlížečů.

Novinky v Nastavení

Do Nastavení přibyla nová nabídka Dynamic Lightning, která se stará o nastavení světelných efektů klávesnic, myší apod., aniž by bylo nutné využívat aplikace třetích stran. Microsoft využívá otevřeného standardu HID LampArray, na kterém participuje spousta výrobců hardwaru, Microsoft slibuje, že tento způsob nastavení bude dostupný pro zařízení od značek Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer a Twinkly. Aktuální seznam kompatibilních zařízení je uvedený na této stránce.

Konec integrovaných Teams v hlavním panelu

Součástí systému Windows 11 je od počátku funkce Teams Chat integrovaná do hlavního panelu, ovšem nyní se Microsoft připravuje na její odebrání. Důvody není třeba dlouze hledat – Teams Chat pravděpodobně nikdo nepoužíval, neboť byl dostupný pouze u osobních účtů, nikoliv však u těch školních/pracovních. A ruku na srdce, kdo z vás používá Teams pro osobní komunikaci s rodinou?

O funkci Teams Chat nicméně její uživatelé nepřijdou, bude součástí aplikace Microsoft Teams – Free, která bude ve výchozím stavu nainstalovaná a připnutá k hlavnímu panelu, odkud ji bude možné odepnout jako jakoukoliv jinou aplikaci.

Widget pro soustředění

Novinkou je i widget Režim soustředění, který je součástí aplikace Hodiny a umožňuje rychle spouštět a zastavovat relace pro soustředění.

Novinky v Microsoft Store

Insideři rovněž dostávají několik nových drobností v obchodě aplikací. Jednou z nich je možnost instalovat bezplatné aplikace a hry přímo z výsledků vyhledávání bez nutnosti otevřít kartu dané aplikace. Microsoft také do svého obchodu nasadil nový vzhled návrhů aplikací a filmů, aby byla nabídka přehlednější a doplnil novo sekci Aplikace a hra dne, která poskytne uživatelům tipy na zajímavé tituly – každý den bude vybrána jedna aplikace i hra.

Nové emoji

Windows 11 se rovněž připravují na příchod Unicode Emoji 15, takže v nejnovější testovací verzi najdete spoustu nových emotikonů.

Výše uvedené novinky se ve Windows mohou objevit prakticky kdykoliv, ať už jako součást každoměsíčního zaplátovacího balíčku, případně později v některé z větších aktualizací.