Rádobyférový Anthropic se chce z masivní krádeže knih vykoupit za 1,5 miliardy dolarů

- Dohoda má vyplatit zhruba 3 000 USD za každé dílo a představuje dosud největší urovnání v dějinách amerického copyrightu
- Podmínkou je soudní schválení; Anthropic má zničit pirátsky získané soubory a dohoda se vztahuje jen na minulá jednání
- Případ přichází po červnovém verdiktu, že trénink na legálně získaných knihách může být „fair use“, sporné zůstalo nakládání s pirátskými kopiemi
Anthropic se dohodl na urovnání hromadné žaloby autorů nejméně ve výši 1,5 miliardy dolarů plus úroky. Vyplaceno má být přibližně 3 000 dolarů za každou knihu či dílo zahrnuté v seznamu prací, přičemž finální částka může růst podle počtu oprávněných nároků.
Polovičatý precedent
Podle všeho jde o historicky největší veřejně oznámené odškodnění v oblasti autorského práva v USA. Dohoda teď čeká na předběžné schválení u federálního soudu v San Francisku.
Podle podmínek urovnání musí Anthropic zničit originální soubory stažené z pirátských knihoven (LibGen a PiLiMi) a všechny jejich kopie. Zásadní je i rozsah právní „očisty“: dohoda uvolňuje pouze nároky za minulá jednání a výslovně nepředstavuje licenci pro budoucí trénink. Nevztahuje se ani na žádné nároky (minulé či budoucí) týkající se výstupů modelů. Za rozhodný mezník pro „budoucí“ nároky je považován 25. srpen 2025.
Roky krádeží
Žaloba odstartovala v srpnu 2024 a vedli ji autoři Andrea Bartz, Charles Graeber a Kirk Wallace Johnson. Letos v červnu soudce William Alsup přiznal Anthropicu ale jedno důležité dílčí vítězství, když uznal, že trénování modelů na legálně pořízených knihách může být „fair use“.
Zároveň ale taky ponechal k projednání tvrzení, že firma nashromáždila a uchovávala rozsáhlé pirátské knihovny – soudce totiž uvedl, že Anthropic uchovával „více než 7 milionů“ pirátských knih v centrálním úložišti. Právě tato část sporu stála v jádru rizika astronomických statutárních škod a vedla k dohodě.
Právníci žalobců označují dohodu za „první velkou výplatu“ tvůrcům, jejichž díla byla použita k tréninku AI, a odměny mají zamířit k odhadem půl milionu děl. Pokud se seznam prací rozšíří nad 500 000, Anthropic doplatí 3 000 dolarů za každou další položku.
Verdikty začnou pomalu padat
Aktuální vyústění kontroverzní žaloby je první malou náplastí pro autory, ale neřeší podstatu věci. Ve výsledku tady totiž nešlo ani tak o trénink modelů či to, co s knihami potom přesně Anthropic dělá a zda neumí Claude replikovat kusy oněch knih. V praxi šlo jen a pouze o obyčejnou zlodějnu Anthropicu.
Tím to ale navíc nekončí, i když se z toho Anthropic (de facto primárně za peníze Amazonu a Googlu) vykoupí. Firma i nadále čelí dalším právním krokům, mimo jiné od hudebních vydavatelství kvůli textům písní, a technologické firmy včetně OpenAI či Meta sledují dopady na vlastní praxi. Bez ohledu na výslednou podobu soudního schválení urovnání vysílá případ silný signál: způsob získávání tréninkových dat je klíčový a pirátské zdroje nesou vysoké právní riziko. A mnohem zajímavější bude sledovat vyvrcholení soudního sporu OpenAI a Microsoftu s The New York Times, ale tam zatím ještě nejsme.