Radní z New Yorku má na krku skandál. Odpovědi novinářům napsala AI

Umělá inteligence se pomalu dostává do všech vrstev společnosti, politiku nevyjímaje

Zvolená členka městské rady ve městě New York Susan Zhuang využila AI ve svůj prospěch

Její odpověď pro server City & State napsala umělá inteligence

Umělá inteligence je v letošním roce velmi skloňované téma, a to nejen v komunitě technologických nadšenců, ale také mezi běžnými lidmi. Výjimkou nejsou ani politici, kteří se rádi chopí jakékoli pomoci, která by jim mohla získat přízeň voličů. Mezi ty nejzběhlejší ve využívání umělé inteligence jsou bezesporu ti z amerického státu New York – ostatně sám starosta stejnojmenného města neváhal při oslovování svých voličů služeb AI využít.

Radní města New York pro odpovědi novinářům využila AI

Tentokrát nemá na krku skandál starosta, ale členka městské rady za demokraty Susan Zhuang. Ta podle zprávy deníku New York Post přiznala, že při odpovídání na otázky místních zpravodajů používala umělou inteligenci. V textové zprávě zaslané deníku Post Zhuang napsala, že používá „umělou inteligenci jako nástroj, který pomáhá podpořit hlubší porozumění“, protože angličtina není jejím rodným jazykem. Tyto odpovědi byly uvedeny v článku serveru City & State, který požádal zvolené členy zastupitelstva, aby vyplnili dotazník týkající se jejich osobních zájmů a politiky.

Právě tady si deník New York Post povšiml, že na odpovědi Zhuang něco nesedí. Deník prověřil text pomocí nástroje Copyleaks, který kontroluje plagiátorství a odpovědi vytvořené umělou inteligencí, a zjistil, že text mohl být vytvořen umělou inteligencí. City & State následně pod odpovědi Zhuang přidal redakční poznámku, v níž se píše, že zvolený člen rady přiznal, že tato odpověď byla napsána pomocí umělé inteligence.

Zatím není jasné, zda Zhuang použila umělou inteligenci k zodpovězení všech otázek pro City & State, nebo pouze k výše citované odpovědi. „Jako přistěhovalec a první brooklynská radní čínského původu používám AI, stejně jako mnoho mých kolegů přistěhovalců, jako nástroj, který pomáhá k hlubšímu porozumění a také k osobnímu růstu, zejména když angličtina není mým primárním jazykem,“ vyjádřila se Zhuang.

Zatímco politikům při tvorbě odpovědí novinářům často pomáhá tým pro styk s veřejností, využití umělé inteligence v podobném duchu, jako to udělala Zhuang, vyvolává debatu napříč společností, jak by politici tuto technologii měli využívat.

Jak tuto kauzu hodnotíte vy? Je za vás v pořádku, když rada města ke komunikaci využívá AI, nebo by za odpovědmi měl stále být reálný člověk?