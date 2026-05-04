TOPlist

Řada Galaxy S26 nabízí vylepšenou funkci Mazání zvuku, v reálném čase funguje rychleji

PR článek
PR článek 4. 5. 18:00
Samsung Galaxy S26 ve všech barevných variantách

Funkce Mazání zvuku na zařízeních Galaxy slouží k eliminaci nežádoucích ruchů ve videozáznamech, žádoucí zvuky naopak zesiluje. Samsung ji poprvé představil v řadě Galaxy S25, tehdy sloužila jen k úpravě uložených záznamů. V další generaci, tedy u modelů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7, fungovalo mazání zvuku i při přehrávání v nativních aplikacích (např. v galerii nebo v hlasovém záznamníku).

S novou řadou Galaxy S262 se možnosti použití dále rozšiřují – nyní lze nežádoucí ruchy mazat i při streamování v reálném čase na nejrůznějších platformách. Teď se podíváme blíže, co dnes funkce Mazání zvuku umí.

V reálném čase

S řadou Galaxy S26 přichází zásadní změna – mazání zvuku nyní funguje živě, tedy v reálném čase. Mluvené slovo, hudbu či ruchy v pozadí od sebe lze oddělit nejen u uložených záznamů, ale přímo při streamování z oblíbených aplikací typu Netflixu, případně ze sociálních sítí. Tím pádem není nutno záznam ukládat, abychom mohli zvuk upravit a vylepšit.

Úprava v reálném čase je možná díky integrovanému zvukovému procesoru s umělou inteligencí a vyspělou technologií pro oddělování jednotlivých zvuků. Tím pádem si s telefony řady Galaxy S26 můžeme vychutnat opravdu jedinečný poslech z nejrůznějších zdrojů – ruchy na pozadí nemají při použití funkce Mazáni zvuku šanci.

Na videu je vidět, jak telefony řady Galaxy S26 zesilují žádoucí zvuky a potlačují ty nežádoucí, dokonce i v hlučném prostředí.

Snadné a pohodlné ovládání

Potlačení hluku lze spustit velmi snadno, totéž platí pro nastavení jeho parametrů – slouží k tomu standardní panel pro rychlou volbu, není nutné záznam znovu pouštět ani se v něm vracet zpět. Při přehrávání prostě sjedete prstem z pravého horního okraje displeje směrem dolů a stisknete ikonu Mazání zvuku.

Po spuštění se otevře nabídka s dalšími možnostmi nastavení. Posuvníkem lze ovládat intenzitu potlačení nežádoucích zvuků, volba Voice Focus zvýrazní dialogy.

S telefony řady Galaxy S26 si zkrátka můžete vychutnat dokonale optimalizovaný zvuk v reálném čase bez ohledu na to, co zrovna sledujete.

Funkce Mazání zvuku na telefonech Galaxy od Samsungu
K funkci Mazání zvuku se u řady Galaxy S26 dostanete přes panel rychlého nastavení, můžete nastavit intenzitu potlačení hluku nebo zvýraznit dialogy pomocí volby Voice focus.

Funkce Mazání zvuku tak už neslouží jen k potlačení rušivých vlivů u uložených záznamů, dokáže zvuk celkově vylepšit a funguje v reálném čase. S telefony řady Galaxy S26 je poslech zkrátka jedinečný.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Televize TCL X11L
Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
0
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
Kupujte, dokud jsou. Applu hrozí, že zařízne nejlevnější MacBook Neo
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 17:00
0
Robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete
Hledáte optimální dárek ke Dni matek? Mova vám vytrhne trn z paty nejen s chytrým vysavačem
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 14:30
5
Nintendo Switch 2
Nintendo potvrdilo zdražení konzole Switch 2! Cena poroste i v Česku
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 11:18
0
Google Fitbit Air oficiálně: minimalistický fitness náramek bez displeje a s podporou Gemini
Google Fitbit Air oficiálně: minimalistický fitness náramek bez displeje a s podporou Gemini
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:30
1

Kapitoly článku