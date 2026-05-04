Řada Galaxy S26 nabízí vylepšenou funkci Mazání zvuku, v reálném čase funguje rychleji

Funkce Mazání zvuku na zařízeních Galaxy slouží k eliminaci nežádoucích ruchů ve videozáznamech, žádoucí zvuky naopak zesiluje. Samsung ji poprvé představil v řadě Galaxy S25, tehdy sloužila jen k úpravě uložených záznamů. V další generaci, tedy u modelů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7, fungovalo mazání zvuku i při přehrávání v nativních aplikacích (např. v galerii nebo v hlasovém záznamníku).
S novou řadou Galaxy S262 se možnosti použití dále rozšiřují – nyní lze nežádoucí ruchy mazat i při streamování v reálném čase na nejrůznějších platformách. Teď se podíváme blíže, co dnes funkce Mazání zvuku umí.
V reálném čase
S řadou Galaxy S26 přichází zásadní změna – mazání zvuku nyní funguje živě, tedy v reálném čase. Mluvené slovo, hudbu či ruchy v pozadí od sebe lze oddělit nejen u uložených záznamů, ale přímo při streamování z oblíbených aplikací typu Netflixu, případně ze sociálních sítí. Tím pádem není nutno záznam ukládat, abychom mohli zvuk upravit a vylepšit.
Úprava v reálném čase je možná díky integrovanému zvukovému procesoru s umělou inteligencí a vyspělou technologií pro oddělování jednotlivých zvuků. Tím pádem si s telefony řady Galaxy S26 můžeme vychutnat opravdu jedinečný poslech z nejrůznějších zdrojů – ruchy na pozadí nemají při použití funkce Mazáni zvuku šanci.
Na videu je vidět, jak telefony řady Galaxy S26 zesilují žádoucí zvuky a potlačují ty nežádoucí, dokonce i v hlučném prostředí.
Snadné a pohodlné ovládání
Potlačení hluku lze spustit velmi snadno, totéž platí pro nastavení jeho parametrů – slouží k tomu standardní panel pro rychlou volbu, není nutné záznam znovu pouštět ani se v něm vracet zpět. Při přehrávání prostě sjedete prstem z pravého horního okraje displeje směrem dolů a stisknete ikonu Mazání zvuku.
Po spuštění se otevře nabídka s dalšími možnostmi nastavení. Posuvníkem lze ovládat intenzitu potlačení nežádoucích zvuků, volba Voice Focus zvýrazní dialogy.
S telefony řady Galaxy S26 si zkrátka můžete vychutnat dokonale optimalizovaný zvuk v reálném čase bez ohledu na to, co zrovna sledujete.
Funkce Mazání zvuku tak už neslouží jen k potlačení rušivých vlivů u uložených záznamů, dokáže zvuk celkově vylepšit a funguje v reálném čase. S telefony řady Galaxy S26 je poslech zkrátka jedinečný.